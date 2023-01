DHB plant Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Gislason

Der Deutsche Handballbund will den Vertrag mit Bundestrainer Alfred Gislason so schnell wie möglich verlängern.

Man werde sich auf der nächsten Präsidiumssitzung im Februar mit diesem Thema befassen, kündigte DHB-Präsident Andreas Michelmann an.

"Es macht Spaß, die erfrischenden Auftritte und die sportlichen Ergebnisse der Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft zu sehen. Es gibt keinen Grund, an Alfred in irgendeiner Form zu zweifeln", sagte Michelmann dem Onlineportal "Sportbuzzer".

Gislason ist seit Anfang Februar 2020 im Amt. Sein Vertrag läuft bis 2024 und umfasst die Heim-EM im Januar sowie die Olympischen Spiele in Paris. Bereits vor der WM hatte er sein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit bekundet. "Die Arbeit beim Deutschen Handballbund gefällt mir sehr. Es macht mir sehr viel Spaß, jungen Leuten etwas beizubringen", sagte der 63 Jahre alte Isländer in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

