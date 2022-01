Handball-EM 2022: Deutschland - Schweden live im Free-TV und Stream

Das EM-Handballspiel Deutschland - Schweden live im Free-TV und Stream: Hier finden Sie die Infos zur Übertragung, zum Termin und zur Uhrzeit.

Die Handball-Europameisterschaft der Männer startete am 13. Januar 2022. Das Turnier wird zum ersten Mal von Ungarn und die Slowakei gemeinsam ausgerichtet, das Finale steigt am 30. Januar in Budapest. Nach aktuellem Stand ist dort die Zulassung von bis zu 20.000 Zuschauern geplant.

Dies ist die 15. Europameisterschaft im Handball - alle zwei Jahre findet das Turnier statt. Während die Sportart in Deutschland beim normalen Ligabetrieb ein bedauernswertes Schattendasein fristet, sind die großen Turniere der deutschen Handball-Nationalmannschaft jedes Mal wahre Straßenfeger. Millionen Fans fiebern dann vor den Bildschirmen von TV, PC, Tablet oder sogar dem winzigsten Smartphone.

In Gruppe 2 der Hauptrunde tritt Deutschland gegen Schweden an. Wer sorgt für die Übertragung des Spiels? An welchem Datum wird das Match ausgetragen? Das alles - und noch ein bisschen mehr - erfahren Sie in diesem Artikel.

Handball-EM-Spiel Deutschland gegen Schweden: Datum und Uhrzeit

Deutschland spielt am 23. Januar 2022 gegen Schweden. Die Partie startet am Sonntag um 18 Uhr im slowakischen Bratislava. Sie wird live im TV und Stream übertragen.

Handball-Übertragung: Deutschland - Schweden live im Free-TV und Stream in der ARD

Das Spiel Deutschland gegen Schweden wird von der ARD im Free-TV übertragen. Neben der Übertragung im Fernsehen ist das Spiel außerdem im Live-Stream zu sehen.

Hier finden Sie alle Infos zur Spiel-Übertragung auf einen Blick:

Spiel : Deutschland vs. Schweden, Handball-EM 2022, Hauptrunde, Gruppe 2

vs. Schweden, 2022, Hauptrunde, Gruppe 2 Datum: Sonntag, 23. Januar 2022

Sonntag, 23. Januar 2022 Ort: Ondrej Nepela Arena, Bratislawa, Slowakei

Arena, Bratislawa, Uhrzeit : 18.00 Uhr

18.00 Uhr Free-TV: ARD (ab 17.45 Uhr, Kommentar: Florian Nass )

(ab 17.45 Uhr, Kommentar: ) Gratis-Live-Stream: ARD

Ganz generell zum Thema Übertragung: Die Handball-Europameisterschaft 2022 ist live im Free-TV und Stream zu sehen. Da sich ARD und ZDF das Rechtepaket langfristig gesichert haben, können Fans der deutschen Handballer die Spiele der Handball-EURO live im Free-TV und als Stream in den Mediatheken verfolgen. Außerdem überträgt Eurosport 1 mehrere Vorrunden-Spiele ohne deutsche Beteiligung, wie eben diese Begegnung zwischen dem spanischen und dem schwedischen Team. Bei Sportdeutschland.tv sind alle 65 Spiele der EM zu sehen, das Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Wie sieht die bisherige Handball-Bilanz zwischen Deutschland und Schweden aus?

Die Gesamtbilanz der beiden Mannschaften ist nahezu ausgeglichen - bei insgesamt 40 Begegnungen haben die Deutschen 18, die Schweden 17 Spiele gewonnen. Fünfmal ging die Partie unentschieden aus. In der Qualifikation für die Olympischen Spiele sieht es ähnlich aus: Ein Spiel, ein Unentschieden (25:25).

Obwohl es Experten zufolge den einen großen Favoriten bei dieser EM nicht gibt, können der aktuelle Olympiasieger Frankreich, der Weltmeister Dänemark und natürlich auch der amtierende Europameister Spanien sich gute Chancen ausrechnen. Der Start für die Iberer lief schon mal ganz gut: Im ersten Gruppenspiel am 13. Januar 2022 besiegten sie die Männer aus Tschechien mit 28:26.

Das deutsche Team wurde noch vor Kurzem zum "erweiterten Favoritenkreis" gezählt. Muss man dieses Urteil der Auguren am Spielfeldrand demnächst upgraden? Die Schweden sind zwar Vizeweltmeister, doch die Mannen aus Deutschland haben bisher trotz ihrer Corona-Sorgen alle Spiele gewonnen.