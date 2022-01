Handball-EM 2022: Deutschland - Spanien live im Free-TV und Stream sehen

In der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft 2022 trifft Deutschland auf Spanien. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung, Termin sowie Uhrzeit.

Die Handball-Europameisterschaft 2022 läuft seit dem 13. Januar und wird in der Slowakei und in Ungarn ausgetragen. Im zweiten Spiel der Hauptrunde von Gruppe 2 trifft Deutschland am 20. Januar 2022 auf Spanien. Die Partie wird in Bratislava stattfinden.

Sie möchten mehr über das EM-Hauptrundenspiel Deutschland gegen Spanien erfahren? Wann ist die Übertragung? Wird das Spiel im Free-TV ausgestrahlt? Wir haben hier alle wichtigen Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengefasst. Zudem finden Sie am Ende des Artikels eine Bilanz der beiden Mannschaften, die nicht allzu so rosig für die Deutschen aussieht.

Handball-EM 2022: Termin und Uhrzeit von Deutschland - Spanien

Die Partie Deutschland gegen Spanien findet am Donnerstag, 20. Januar 2022, statt. Anpfiff der Begegnung ist um 18 Uhr in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.

Wo läuft das Spiel Deutschland vs. Spanien? Übertragung der Handball EM 2022 im TV und Stream

Das Hauptrundenspiel der Gruppe 2 ist im Free-TV zu sehen. Übertragen wird Deutschland gegen Spanien am Donnerstag Abend in der ARD. Auch online können Sie die Partie über den ARD Live-Stream ohne zusätzliche Kosten verfolgen. Zudem läuft das Handball-EM-Spiel kostenpflichtig im Live-Stream von Sportdeutschland.tv.

Wir haben hier alle wichtigen Eckdaten zur Übertragen übersichtlich zusammengefasst:

Spiel: Deutschland vs. Spanien , Handball-EM 2022, Hauptrunde

vs. , 2022, Gruppe: 2

2 Termin: Donnerstag, 20. Januar 2022

Donnerstag, 20. Januar 2022 Uhrzeit : 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Bratislava

Übertragung: ARD und im ARD -Stream

Handball-EM 2022: Die Mannschaften aus Gruppe 2

Das Spiel Spanien gegen Deutschland am 20. Januar um 18.00 Uhr ist das zweite Spiel der Hauptrunde von Gruppe 2. Vorher spielen Russland und Schweden bereits um 15.30 Uhr gegeneinander. Das deutsche Team spielt neben Spanien noch gegen Norwegen, Schweden und Russland. Insgesamt laufen die Spiele der Hauptrunde vom 20. bis zum 26. Januar.

Hier finden Sie eine Übersicht über die restlichen Spiele von Gruppe 2 der Handball-EM 2022:

20.01.2022, 15.30: Russland – Schweden

– Schweden 20.01.2022, 18.00: Deutschland – Spanien

20.01.2022, 20.30: Polen – Norwegen

21.01.2022, 15.30: Russland – Spanien

– 21.01.2022, 18.00: Polen – Schweden

21.01.2022, 20.30: Deutschland – Norwegen

23.01.2022, 15.30: Polen – Russland

23.01.2022, 18.00: Deutschland – Schweden

23.01.2022, 20.30: Spanien – Norwegen

– 25.01.2022, 15.30: Polen – Spanien

25.01.2022, 18.00: Deutschland – Russland

25.01.2022, 20.30: Schweden – Norwegen

Deutschland gegen Spanien: Die Bilanz

In der Handball-EM 2022 hat es Deutschland geschafft, Gruppensieger der Gruppe D zu werden. Doch auch Spanien ist Erster von Gruppe E. Mit jeweils 6 Punkten sind die beiden Mannschaften bisher gleichauf.

Im Direktvergleich sind sich Deutschland und Spanien kicker.de zufolge bisher 39 Mal begegnet. Davon konnten die Spanier 26 Spiele für sich entscheiden. Deutschland hingegen hat nur elf Siege zu vermerken. Wer aufmerksam war, der weiß: Zwei der Spiele gingen unentschieden aus. Das Torverhältnis steht mit 1012:941 ebenfalls zugunsten Spaniens.

Was die Bilanz der bisherigen Europameisterschaften betrifft, sieht es für die Deutschen wenigstens ein bisschen ausgeglichener aus. Sowohl Deutschland (2004 und 2016) als auch Spanien (2018 und 2020) konnten bereits zweimal den Titel "Europameister" mit nach Hause bringen.

Das war es dann aber auch wieder mit den positiven Aussichten, denn die Spielstatistik der bisherigen EM-Spiele sieht für Deutschland ebenfalls nicht allzu vielversprechend aus. Von zehn Spielen hat Spanien sieben gewonnen, die Deutschen hingegen nur zwei. Ein Spiel blieb untentschieden.

Mal sehen ob das deutsche Team es trotz der bisherigen Bilanz schafft, die Partie für sich zu entscheiden.