Handball-EM 2022: Ergebnisse, Gewinner und Sieger – Wie spielte Deutschland?

Die Handball-EM 2022 in der Slowakei und in Ungarn: Wie fallen die Ergebnisse aus? Wer wird Sieger? Wie spielt Deutschland? Hier alle Resultate.

Ergebnisse der Handball-EM 2022: Vom 13. bis 30. Januar wird die 15. Handball-EM in Ungarn und der Slowakei ausgetragen.

Die Handball-Europameisterschaft der Männer ist der offizielle Wettbewerb für die Handball-Nationalmannschaften der Männer in Europa und findet seit 1994 alle zwei Jahre in dem geraden Jahr zwischen den Weltmeisterschaften statt. Es werden in dem Turnier nicht nur die Europameister ermittelt, sondern es dient auch als Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaft. Das erfolgreichste Team ist bis dato Schweden, das vier Titel gewonnen hat. Spanien gewann die meisten Medaillen.

Wir aktualisieren den Artikel hinsichtlich dieser Aspekte:

Wie fallen die Ergebnisse aus?

Wie hat Deutschland gespielt?

gespielt? Wer wird Sieger bzw. Gewinner der Handball-EM 2022?

2022? Wer gewinnt Spiel um Platz 5?

Wer geht als Sieger aus dem Spiel um Platz 3?

Wer gewinnt das Finale der Handball-Europameisterschaft 2022?

Handball-EM 2022: Ergebnisse und Gewinner

Vorrunde

Gruppe A

13.01.2022, 18:00: Slowenien - Nordmazedonien (27:25)

- (27:25) 13.01.2022, 20:30: Dänemark - Montenegro (30:21)

- (30:21) 15.01.2022, 18:00: Nordmazedonien - Montenegro (24:28)

- (24:28) 15.01.2022, 20:30: Slowenien - Dänemark (23:34)

- (23:34) 17.01.2022, 18:00: Montenegro - Slowenien (33:32)

- (33:32) 17.01.2022, 20:30: Nordmazedonien - Dänemark (21:31)

Gruppe B

13.01.2022, 20:30: Ungarn - Niederlande (28:31)

- (28:31) 14.01.2022, 20:30: Portugal - Island (24:28)

- (24:28) 16.01.2022, 18:00: Portugal - Ungarn (30:31)

- (30:31) 16.01.2022, 20:30: Island - Niederlande (29:28)

- (29:28) 18.01.2022, 18:00: Island - Ungarn (31:30)

- (31:30) 18.01.2022, 20:30: Niederlande - Portugal (32:31)

Gruppe C

13.01.2022, 18:00: Serbien - Ukraine (31:23)

- (31:23) 13.01.2022, 20:30: Kroatien - Frankreich (22:27)

- (22:27) 15.01.2022, 18:00: Frankreich - Ukraine (36:23)

- (36:23) 15.01.2022, 20:30: Kroatien - Serbien (23:20)

- (23:20) 17.01.2022, 18:00: Ukraine - Kroatien (25:38)

- (25:38) 17.01.2022, 20:30: Frankreich - Serbien (29:25)

Gruppe D

14.01.2022, 18:00: Deutschland - Belarus (33:29)

- (33:29) 14.01.2022, 20:30: Österreich - Polen (31:36)

- Polen (31:36) 16.01.2022, 18:00: Deutschland - Österreich (34:29)

- (34:29) 16.01.2022, 20:30: Belarus - Polen (20:29)

- Polen (20:29) 18.01.2022, 18:00: Polen - Deutschland (23:30)

(23:30) 18.01.2022, 20:30: Belarus - Österreich (29:26)

Gruppe E

13.01.2022, 18:00: Spanien - Tschechien (28:26)

- (28:26) 13.01.2022, 20:30: Schweden - Bosnien-Herzegowina (30:18)

(30:18) 15.01.2022, 18:00: Tschechien - Bosnien-Herzegowina (27:19)

- (27:19) 15.01.2022, 20:30: Spanien - Schweden (32:28)

- Schweden (32:28) 17.01.2022, 18:00: Bosnien-Herzegowina - Spanien (24:28)

- (24:28) 17.01.2022, 20:30: Tschechien - Schweden (27:27)

Gruppe F

13.01.2022, 18:00: Russland - Litauen (29:27)

- (29:27) 13.01.2022, 20:30: Norwegen - Slowakei (35:25)

- (35:25) 15.01.2022, 18:00: Slowakei - Litauen (31:26)

- (31:26) 15.01.2022, 20:30: Norwegen - Russland (22:23)

- (22:23) 17.01.2022, 18:00: Slowakei - Russland (27:36)

- (27:36) 17.01.2022, 20:30: Litauen - Norwegen (29:35)

Hauptrunde

Gruppe 1

20.01.2022, 15.30: Montenegro – Kroatien (32:26)

– (32:26) 20.01.2022, 18.00: Frankreich – Niederlande (34:24)

– (34:24) 20.01.2022, 20.30: Dänemark – Island (28:24)

– (28:24) 22.01.2022, 15.30: Montenegro – Niederlande (20:34)

– (20:34) 22.01.2022, 18.00: Frankreich – Island (21:29)

– (21:29) 22.01.2022, 20.30: Dänemark – Kroatien (27:25)

– (27:25) 24.01.2022, 15.30: Island – Kroatien (22:23)

– (22:23) 24.01.2022, 18.00: Dänemark – Niederlande (35:23)

– (35:23) 24.01.2022, 20.30: Montenegro – Frankreich (27:36)

– (27:36) 26.01.2022, 15.30: Montenegro – Island

– 26.01.2022, 18.00: Niederlande – Kroatien

– 26.01.2022, 20.30: Dänemark – Frankreich

Gruppe 2

20.01.2022, 15.30: Russland – Schweden (23:29)

– Schweden (23:29) 20.01.2022, 18.00: Deutschland – Spanien (23:29)

(23:29) 20.01.2022, 20.30: Polen – Norwegen (28:41)

(28:41) 21.01.2022, 15.30: Russland – Spanien (25 :26)

– (25 :26) 21.01.2022, 18.00: Polen – Schweden (18:28)

21.01.2022, 20.30: Deutschland – Norwegen (23:28)

(23:28) 23.01.2022, 15.30: Polen – Russland (29:29)

(29:29) 23.01.2022, 18.00: Deutschland – Schweden (21:25)

– Schweden (21:25) 23.01.2022, 20.30: Spanien – Norwegen (23:27)

– (23:27) 25.01.2022, 15.30: Polen – Spanien

25.01.2022, 18.00: Deutschland – Russland

25.01.2022, 20.30: Schweden – Norwegen

Spiel um Platz 5

28.01.2022, 15:30 Uhr: Dritter Gruppe 1 – Dritter Gruppe 2

Handball-EM 2022: Halbfinale

28.01.2022, 18:00 Uhr: Sieger Gruppe 1 – Zweiter Gruppe 2

28.01.2022, 20:30 Uhr: Erster Gruppe 2 – Zweiter Gruppe 1

Spiel um Platz 3

30.01.2022, 15:30 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Handball-EM 2022: Finale

30.01.2022, 18:00 Uhr: Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2

Rückblick Ergebnis: Die Gewinner und Sieger der bisherigen Europameisterschaften

2020 Spanien

2018 Spanien

2016 Deutschland

2014 Frankreich

2012 Dänemark

2010 Frankreich

2008 Dänemark

2006 Frankreich

2004 Deutschland

2002 Schweden

2000 Schweden

1998 Schweden

1996 Russland

1994 Schweden