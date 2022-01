Spanien - Schweden: Das Finale der Handball-EM 2022 live im Free-TV und Stream

Im Finale der Handball-EM 2022 treffen heute Spanien und Schweden aufeinander. Wann und wie Sie das Spiel live im Free-TV und Stream verfolgen können.

Im Finale der Handball-EM 2022 tritt heute am Sonntag, 30.01.2022, der Titelverteidiger aus Spanien gegen den zweiten der letzten WM, Schweden, an. Wer gewinnt am Ende das Duell um Europas Handball-Krone?

Im Halbfinale am Freitag, 28.01.2022, besiegte der Champion von 2018 und 2020 den Weltmeister aus Dänemark mit 29:25 (13:14). Rekord-Europameister Schweden setzte sich im zweiten Halbfinalspiel gegen Olympiasieger Frankreich knapp mit 34:33 (17:14) durch.

Wo können Fans das Final-Spiel zwischen Spanien und Schweden live verfolgen? Wird es die Partie auch im Free-TV zu sehen geben? Wann ist der genaue Termin für das EM-Finale? Und zu welcher Uhrzeit ist Anpfiff? Wir haben alle Infos zur Übertragung, zum Datum und zur Uhrzeit sowie alles, was Sie sonst noch zu den Finalspielen der Handball-Europameisterschaft wissen sollten, hier in diesem Artikel zusammengefasst.

Video: wetter.com

Handball-EM 2022, Finale heute: Termin und Uhrzeit von Spanien - Schweden

Das Finale zwischen Spanien und Schweden bei der Handball-EM 2022 startet am Sonntag, 30. Januar 2022. Anpfiff des Spiels ist um 18.00 Uhr in der Arena in Budapest.

Übertragung: Spanien - Schweden live im Free-TV und Stream

Wo können Handball-Fans das Finale der Handball-EM 2022 live im Fernsehen und online im Stream sehen? Die EM-Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft wurden alle live von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Mit dem Aus der deutschen Handballer sind die beiden Sender auch aus der TV-Übertragung der diesjährigen EM ausgestiegen. Die finalen Begegnungen der EM gibt es jedoch trotzdem im Free-TV zu sehen. Eurosport1 überträgt das Finale am Sonntag live und kostenlos im Fernsehen. Auch beim Halbfinale war der Sender mit von der Partie.

Außerdem sind bei Sportdeutschland.tv alle 65 Spiele der EM live im Stream zu sehen. Das Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Lesen Sie dazu auch

Die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie zwischen Spanien und Schweden gibt es nochmal hier in der Übersicht:

Spiel: Spanien vs. Schweden, Handball-EM 2022, Finale

vs. Schweden, 2022, Finale Datum: Sonntag, 30. Januar 2022

Sonntag, 30. Januar 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Budapest , Ungarn

, Übertragung im Free-TV: Eurosport1

Eurosport1 Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtiger Live-Stream von Eurosport und Sportdeutschland.tv

Handball-EM 2022: Das sind die Spiele der Finalrunde

Für viele galt Dänemark als Titelfavorit. Durch die Niederlage gegen Spanien im ersten Halbfinale geht es für das Team jetzt allerdings im Spiel um Platz drei nur noch darum, überhaupt ein Treppchen auf dem Siegerpodest zu erklimmen. In der Partie treffen die Dänen auf Frankreich, den Verlierer aus Halbfinale Nummer zwei.

Das sind die Finalpartien im Überblick:

Freitag, 28. Januar 2022, 18.00 Uhr - Halbfinale 1: Spanien - Dänemark (29:25)

- (29:25) Freitag, 28. Januar 2022, 20.30 Uhr - Halbfinale 2: Frankreich - Schweden (33:34)

- Schweden (33:34) Sonntag, 30. Januar 2022, 15.30 Uhr - Spiel um Platz 3: Dänemark - Frankreich

- Sonntag, 30. Januar 2022, 18.00 Uhr - Finale: Spanien - Schweden

Spanien gegen Schweden im Handball: Bisherige Bilanz

Laut dem Datencenter von ran.de gab es bisher 23 Begegnungen zwischen den Handball-Nationalmannschaften aus Spanien und Schweden. Dabei siegte Spanien zehn Mal, Schweden konnte 13 Mal einen Sieg einfahren. Das Torverhältnis weist eine Bilanz von 563:588 auf. Bei der EM 2022 sind die Teams bereits in Gruppe E aufeinandergetroffen. Damals gewann Spanien mit 32:28.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(AZ)