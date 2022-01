Spanien - Dänemark im Halbfinale der Handball-EM 2022: Übertragung, Termin, Uhrzeit

Im Halbfinale der Handball-EM 2022 trifft heute Spanien auf Dänemark. Wir haben alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream sowie den Termin und die Uhrzeit des Spiels für Sie.

Vier Nationalteams haben es am Ende der Hauptrunde der Handball-EM 2022 in das Halbfinale des Turniers geschafft. Neben Spanien und Dänemark haben auch Frankreich und Schweden eine Chance auf den Titel. Das deutsche Team konnte in der EM-Hauptrunde nur zwei Siege einfahren und landete damit am Ende auf Platz 4 in Gruppe 2. Immerhin reicht es für die Mannschaft von Trainer Gíslason mit 8 Punkten für den 7. Platz im Turnier. Neben den Halbfinal-Partien treten auch Island und Norwegen im Spiel um Platz 5 gegeneinander an.

Sie wollen mehr zur Übertragung des Handball-EM Halbfinales zwischen Spanien und Dänemark wissen? Wie läuft die Übertragung? Wir es das Spiel auch im Free-TV zu sehen geben? Was ist der genaue Termin und wo findet die Partie statt? Diese und weitere Fragen beantworten wir in diesem Artikel für Sie.

Handball-EM 2022, Halbfinale: Spanien vs. Dänemark - Termin und Uhrzeit

Spanien und Dänemark treffen sich im Halbfinale der Handball-EM 2022 heute am 28. Januar 2022. Anpfiff des Spiels ist um 20.30 Uhr im MVM Dome in Budapest.

Handball-Übertragung: Spanien - Dänemark live im Free-TV und Live-Stream

ARD und ZDF hatten bisher alle Spiele mit deutscher Beteiligung gratis im Free-TV gezeigt. Nachdem Deutschland nun in der Hauptrunde ausgeschieden ist, gibt es auch keine EM-Spiele mehr bei den öffentlich-rechtlichen zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abo wird dennoch nicht benötigt, um die Finalspiele des Turniers anzusehen: Eurosport1 zeigt sowohl beide Spiele des Halbfinales, als auch das Finale am 30. Januar im Free-TV. Das sind die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie zwischen Spanien und Dänemark in der Übersicht:

Spiel : Spanien vs. Dänemark , Handball-EM 2022, Halbfinale

vs. , 2022, Datum: heute am Freitag, 28. Januar 2022

heute am Freitag, 28. Januar 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Budapest , Ungarn

, Übertragung im Free-TV: Eurosport1

Eurosport1 Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtiger Live-Stream von Eurosport und Sportdeutschland.tv

Handball-EM 2022: Alle Spiele der Finalrunde im Überblick

Dänemark gilt als zweifach amtierender Handball Weltmeister als Favorit im Match gegen Spanien. Doch auch die spanische Mannschaft hat in den letzten Jahren starke Leistungen erbracht: Zum sechsten Mal in Folge hat das Team um Trainer Jordi Ribera das Halbfinale der Europameisterschaft erreicht. 2018 und 2020 hat Spanien sogar den Titel geholt. Schweden hat bisher vier Mal den Europameister-Titel nach Hause geholt - zum letzten Mal gewannen die Schweden das Turnier jedoch im Jahr 2002. Das sind die Finalpartien im Überblick:

28. Januar 2022, 18.00 Uhr - Halbfinale 1: Frankreich - Schweden

1: - Schweden 28. Januar 2022, 20.30 Uhr - Halbfinale 2: Spanien - Dänemark

30. Januar 2022, 18.00 Uhr - Finale: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Spanien gegen Dänemark: Bisherige Bilanz der beiden Teams

Laut ran.de sind sich das spanische und das schwedische Nationalteam bisher 21 Mal begegnet. Ganze 15 Spiele konnte Dänemark für sich entscheiden und sechs Partien gingen an Spanien. Besonders in den letzten Jahren hatte bei den Begegnungen stets Dänemark die Nase vorn. Der letzte Sieg der Spanier gegen Dänemark liegt sieben Jahre zurück. (AZ)