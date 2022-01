Handball EM 2022: So sehen Sie Polen gegen Deutschland live im TV und Stream

Wann spielt Deutschland in der Handball EM 2022 gegen Polen? Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos rund um Übertragung der Partie im TV und Stream, Termin und Uhrzeit für Sie.

Bei der Handball-EM 2022 spielt Deutschland gegen Polen. Wie läuft die Übertragung im Free-TV und Live-Stream ab? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Hier ein Überblick über die teilnehmenden Länder: Ungarn, Slowakei, Spanien, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Serbien, Russland, Nordmazedonien, Dänemark, Norwegen, Island, Portugal, Belarus, Slowenien, Niederlande, Österreich, Tschechien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Polen, Ukraine und Litauen.

Das deutsche Handball-Team tritt in diesem Jahr in Gruppe D an, in der slowakischen Hauptstadt Bratislava, gemeinsam mit:

Österreich

Belarus

Polen

Video: SID

In diesem Rahmen trifft Deutschland Mitte Januar dieses Jahres auf die polnische Handball-Mannschaft. Sie möchten wissen, wann und wie Sie das Spiel sehen können? Dann aufgepasst! Hier im folgenden Artikel haben wir alle Infos rund um Termin und Uhrzeit sowie Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream für Sie zusammen gefasst.

Handball EM 2022, Polen gegen Deutschland: Termin und Uhrzeit

Der Termin für die Partie zwischen Deutschland und Polen im Rahmen der Handball-Europameisterschaft 2022 ist festgelegt auf Dienstag, 18. Januar 2022. Gespielt wird um 18 Uhr. Hier noch einmal das Wichtigste im Überblick:

Partie: Polen - Deutschland

Polen - Termin: Dienstag, 18. Januar 2022, Vorrunde der Handball-EM

Dienstag, 18. Januar 2022, Vorrunde der Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Austragungsort: Ondrej Nepela Arena, Bratislava ( Slowakei )

Arena, ( ) Übertragung: TV und Stream durch das ZDF

Handball EM 2022: Übertragung der Partie Polen - Deutschland im TV, gibt es einen Gratis-Stream?

Sie möchten die Partie Polen - Deutschland in der Handball-Europameisterschaft von 2022 gern im kostenlosen Fernsehen verfolgen? Kein Problem. Der Free-TV-Sender, das ZDF, ist für die Übertragung des Spiels zuständig und zeigt es sowohl im TV zum Termin um 18 Uhr als auch im Gratis-Stream über ihre Webseite.

Lesen Sie dazu auch

Polen - Deutschland: Bilanz der beiden Mannschaften

Im direkten Vergleich der beiden Handball-Mannschaften Polen und Deutschland schneidet das deutsche Team durchschnittlich besser ab. Von insgesamt 19 Begegnungen gewannen sie 12 Spiele, Polen 6 und eine Partie ging unentschieden aus.

Hier ein Überblick über die letzten 5 Spiele zwischen den beiden Mannschaften:

21. August 2016, 31:25 für Deutschland

12. Dezember 2018, 35:23 für Deutschland

10. April 2019, 26:18 für Deutschland

13. April 2019, 29:24 für Deutschland

25. Januar 2021, 23:23

Das sind die Deutschlandspiele der Handball EM 2022

Deutschland - Belarus

Termin: Freitag, 14. Januar 2022, 18 Uhr

Übertragung: Free-TV und Live-Stream der ARD

Ort: Ondrej Nepela Arena, Bratislava

Deutschland - Österreich

Termin: Sonntag, 16. Januar, 18 Uhr

Übertragung: Free-TV und Live-Stream der ARD

Ort: Ondrej Nepela Arena, Bratislava

Das sind die Kommentatoren der Handball Europameisterschaft 2022

ARD : Florian Naß

: Florian Naß ZDF : Christoph Hamm , Markus Baur