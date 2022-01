Handball-EM 2022: Portugal - Island live im Free-TV und Stream

Portugal und Island treffen in der Vorrunde der Handball-EM 2022 aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream mit Termin und Uhrzeit.

Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet im Januar 2022 statt. Los geht es mit den ersten Partien am Donnerstag, dem 13. Januar. Einen Tag später, am Freitag, 14. Januar, treffen die Mannschaften von Portugal und Island aufeinander. Sie möchten mehr über das Spiel erfahren? In diesem Artikel finden sie alle wichtigen Informationen rund um die Übertragung im Free-TV und Stream, sowie zum genauen Termin mit Datum und Uhrzeit.

Handball-EM 2022 Portugal gegen Island: Datum und Uhrzeit der Partie

Das Vorrundenspiel der Handball-EM 2022 wird im Free-TV bei Eurosport 1 übertragen. Hier finden sie einen Überblick über die wichtigsten Informationen zur Übertragung von Portugal - Island:

Datum: Freitag, 14. Januar 2022

Freitag, 14. Januar 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Free-TV: Eurosport 1

1 Live-Stream: Eurosport 1

1 Ort: Budapest

Video: SID

Bisherige Aufeinandertreffen der Handball-EM-Teilnehmer Portugal und Island: Die Bilanz

Die Handball-Nationalmannschaften der Herren von Portugal und Island sind laut kicker.de bisher in neun Spielen aufeinandergetroffen. In den Partien holten sich die Portugiesen vier Siege, Island übertrumpft sie jedoch mit fünf gewonnenen Spielen. Auch das Torverhältnis ist momentan mit 229:218 zugunsten der Isländer. Eine unentschiedene Partie gab es bei Portugal gegen Island noch nie.

Im Rahmen früherer Handball-Europameisterschaften kam es zu zwei Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Island. Hierbei sicherten sich beide Nationalmannschaften jeweils einen Sieg.

Die letzte Begegnung von Portugal und Island war bei der Handball WM 2021, wo die Portugiesen ihren Gegner mit 25:23 besiegten. Ein ziemlich knappes Ergebnis, welches die Spannung für das Vorrundenspiel der EM 2022 nicht rausnimmt.

Portugal

Lesen Sie dazu auch

Die letzten zehn Spiele (laut kicker.de) der portugiesischen Handball-Nationalmannschaft gingen gleichmäßig mit Siegen und Niederlagen aus. Gegen Frankreich, Israel, Litauen, Bahrain und Deutschland konnten die Portugiesen siegen. In den Partien gegen Ägypten, Schweden, Dänemark, Japan und Deutschland mussten sie jedoch eine Niederlage einstecken. Einen Pokal bei der Europameisterschaft gewann Portugal bisher nie.

Island

Auch für Island gingen die letzten zehn Spiele (laut kicker.de) ausgeglichen mit Siegen und Niederlagen aus. Fünf der Spiele gegen Portugal, Algerien, Marokko und zwei Partien gegen Israel gewannen die Isländer. Bei den Spielen gegen Portugal, Schweiz, Frankreich, Norwegen und Litauen wurde das Team von der jeweils gegnerischen Mannschaft besiegt. Auch sie wurden bisher noch nie zum "Europameister" gekürt.