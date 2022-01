Spielplan der Handball-EM 2022: Alle Termine und Gruppen

Spielplan der Handball-EM 2022: Hier finden Sie alle TV-Termine mit Datum und Uhrzeit. Wann spielt Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft der Herren? Wann die anderen Teams?

Den Spielplan der Handball-EM 2022 finden Sie hier. Damit beantworten wir Fragen wie: Wann spielt Deutschland? Wann steigt das Finale? Weiter unten sehen Sie alle Termine mit Datum und Uhrzeit der Partien im Überblick.

Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet aktuell im Januar 2022 in zwei Ländern statt: in Ungarn und der Slowakei. Es ist die 15. EM, die alle zwei Jahre stattfindet.

Die Handball-EM 2022 wurde vom Kongress der Europäischen Handballföderation (EHF) vergeben am 20. Juni 2018 in Glasgow. Die gemeinsame Bewerbung von Ungarn und die Slowakei gewann gegen die Bewerbung von Frankreich, Belgien und Spanien.

In diesem Artikel klären wir diese Fragen:

Wann steigt die Handball-EM 2022 der Herren, was sind die Termine und wie sieht der Zeitplan aus?

2022 der Herren, was sind die Termine und wie sieht der Zeitplan aus? An welchem Datum und zu welcher Uhrzeit spielt Deutschland ?

spielt ? Welche Gruppen gibt es bei der Handball-Europameisterschaft ?

? In welcher Gruppe ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft?

Wann finden Vorrunde und Hauptrunde statt?

statt? Wann steigen Halbfinale , Spiel um Platz 5 sowie das Spiel um Platz 3?

, Spiel um Platz 5 sowie das Spiel um Platz 3? Wann findet das Finale der Handball-EM 2022 statt?

Teilnehmer und Gruppen der Handball-EM 2022 mit der Gruppe von Deutschland

Das sind die Gruppen der Handball-Europameisterschaft der Herren 2022 in Ungarn und der Slowakei. Deutschland spielt in der Gruppe D gegen Belarus, Polen und Österreich.

Die Teams aus diesen 24 Ländern sind für die Handball-EM Endrunde qualifiziert:

Ungarn und die Slowakei als Veranstalter

und die als Veranstalter Frankreich und Kroatien durch die Europameisterschaft 2020

und durch die 2020 Spanien , Kroatien , Niederlande , Österreich , Tschechien , Montenegro , Deutschland , Serbien , Schweden, Russland , Nordmazedonien , Dänemark , Frankreich , Norwegen , Island , Portugal , Belarus , Slowenien , Bosnien und Herzegowina , Polen, Ukraine und Litauen

Gruppen der Handball-EM 2022

Gruppe A ( Debrecen ) Gruppe B ( Budapest ) Gruppe C ( Szeged ) Gruppe D ( Bratislava ) Gruppe E ( Bratislava ) Gruppe F (Košice) Slowenien (gesetzt) Portugal Kroatien (gesetzt) Deutschland (gesetzt) Spanien Norwegen Dänemark Ungarn (gesetzt) Serbien Österreich Schweden Russland Nordmazedonien Island Frankreich Belarus Tschechien (gesetzt) Slowakei (gesetzt) Montenegro Niederlande Ukraine Polen Bosnien & Herzegowina Litauen

Wann spielt Deutschland bei der Handball EHF EURO 2022?

Das ist der Spielplan der Vorrundenspiele der DHB-Auswahl bei der Handball-EM 2022:

Deutschland - Belarus

Termin: Freitag, 14. Januar 2022, 18 Uhr

Deutschland - Österreich

Termin: Sonntag, 16. Januar 2022, 18 Uhr

Polen - Deutschland

Termin: Dienstag, 18. Januar 2022, 18 Uhr

Handball-EM 2022: Spielplan, TV-Termine, Uhrzeit und Gruppen der Vorrunde

Info - Regeln: Die besten zwei Mannschaften der 6 Vorrunden-Gruppen kommen in die Hauptrunde.

Gruppe A

13.01.2022, 18:00: Slowenien - Nordmazedonien

- 13.01.2022, 20:30: Dänemark - Montenegro

- 15.01.2022, 18:00: Nordmazedonien - Montenegro

- 15.01.2022, 20:30: Slowenien - Dänemark

- 17.01.2022, 18:00: Montenegro - Slowenien

- 17.01.2022, 20:30: Nordmazedonien - Dänemark

Gruppe B

13.01.2022, 20:30: Ungarn - Niederlande

- 14.01.2022, 20:30: Portugal - Island

16.01.2022, 18:00: Portugal - Ungarn

- 16.01.2022, 20:30: Island - Niederlande

- 18.01.2022, 18:00: Island - Ungarn

- 18.01.2022, 20:30: Niederlande - Portugal

Gruppe C

13.01.2022, 18:00: Serbien - Ukraine

- 13.01.2022, 20:30: Kroatien - Frankreich

- 15.01.2022, 18:00: Frankreich - Ukraine

- 15.01.2022, 20:30: Kroatien - Serbien

- 17.01.2022, 18:00: Ukraine - Kroatien

- 17.01.2022, 20:30: Frankreich - Serbien

Gruppe D

14.01.2022, 18:00: Deutschland - Belarus

14.01.2022, 20:30: Österreich - Polen

16.01.2022, 18:00: Deutschland - Österreich

- 16.01.2022, 20:30: Belarus - Polen

- Polen 18.01.2022, 18:00: Polen - Deutschland

18.01.2022, 20:30: Belarus - Österreich

Gruppe E

13.01.2022, 18:00: Spanien - Tschechien

- 13.01.2022, 20:30: Schweden - Bosnien-Herzegowina

15.01.2022, 18:00: Tschechien - Bosnien-Herzegowina

- 15.01.2022, 20:30: Spanien - Schweden

- Schweden 17.01.2022, 18:00: Bosnien-Herzegowina - Spanien

- 17.01.2022, 20:30: Tschechien - Schweden

Gruppe F

13.01.2022, 18:00: Russland - Litauen

- 13.01.2022, 20:30: Norwegen - Slowakei

- 15.01.2022, 18:00: Slowakei - Litauen

- 15.01.2022, 20:30: Norwegen - Russland

- 17.01.2022, 18:00: Slowakei - Russland

- 17.01.2022, 20:30: Litauen - Norwegen

Zeitplan der Handball-EM 2022: Spielplan der Hauptrunde

Infos zu den Uhrzeiten: Die Spiele beginnen um 15:30 Uhr, 18:00 Uhr und 20:30 Uhr.

Gruppe 1

20.01.2022: Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe B

20.01.2022: Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe C

20.01.2022: Sieger Gruppe A – Sieger Gruppe B

22.01.2022: Sieger Gruppe C – Sieger Gruppe B

22.01.2022: Gruppe A – Zweiter Gruppe C

22.01.2022: Gruppe A – Zweiter Gruppe B

24.01.2022: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B

24.01.2022: Zweiter Gruppe A – Sieger Gruppe C

24.01.2022: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe C

26.01.2022: Sieger Gruppe A – Sieger Gruppe C

26.01.2022: Zweiter Gruppe A – Sieger Gruppe B

26.01.2022: Zweiter Gruppe B – Zweiter Gruppe C

Gruppe 2

20.01.2022: Sieger Gruppe F – Zweiter Gruppe E

20.01.2022: Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe F

20.01.2022: Sieger Gruppe D – Sieger Gruppe E

21.01.2022: Sieger Gruppe F – Sieger Gruppe E

21.01.2022: Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe F

21.01.2022: Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe E

23.01.2022: Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe E

23.01.2022: Zweiter Gruppe D – Sieger Gruppe F

23.01.2022: Sieger Gruppe E – Zweiter Gruppe F

25.01.2022: Sieger Gruppe D – Sieger Gruppe F

25.01.2022: Zweiter Gruppe D – Sieger Gruppe E

25.01.2022: Zweiter Gruppe E – Zweiter Gruppe F

Spielplan der Handball-EM 2022: Termine für Halbfinale, Finale, Spiel um Platz 3 und Platz 5

Spiel um Platz 5

28.01.2022, 15:30 Uhr: Dritter Gruppe 1 – Dritter Gruppe 2

Handball-EM 2022: Halbfinale

28.01.2022, 18:00 Uhr: Sieger Gruppe 1 – Zweiter Gruppe 2

28.01.2022, 20:30 Uhr: Erster Gruppe 2 – Zweiter Gruppe 1

Spiel um Platz 3

30.01.2022, 15:30 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Handball-EM 2022: Finale

30.01.2022, 18:00 Uhr: Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2

EURO: Handball-EM 2022 - das sind die Austragungsorte, Städte und Hallen

Austragungsorte der Handball-Europameisterschaft der Herren 2022 sind Budapest, Szeged und Debrecen als Vorrunden-Orte für den ungarischen Teil sowie für die Slowakei Košice und Bratislava. In Bratislava und Budapest finden die Hauptrunden statt, einerseits in der Multifunktionssporthalle Budapest mit einer Kapazität von über 20.000 Plätzen, andererseits in der Ondrej Nepela Arena, die etwa 12.500 Besucher zulässt.

Trivia zur Handball-EM 2022

Der offizielle Handball der EURO 2022, Ultimate iBall, wird von der dänischen Firma "Select Sport " hergestellt.

" hergestellt. Ungarn und die Slowakei sind zum ersten Mal Austragende der Männer-Handball-EM.

und die sind zum ersten Mal Austragende der Männer-Handball-EM. Maskottchen der Handball-EM 2022 ist Tricky. Tricky ist einem Rentier nachempfunden.