Handball-EM 2024: Dänemark - Portugal live im TV und Stream - Übertragung und Termin

Bei der Handball-EM 2024 treffen Dänemark und Portugal aufeinander. Hier erfahren Sie alles rund um die Live-Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Die Handball-EM 2024 findet das erste Mal in Deutschland statt. Die Spieler im DHB-Team waren als Gastgeber bereits am ersten Spieltag dran. Auch Dänemark und Portugal haben bereits einige Spiele absolviert, bevor sie in der 1. Turnierrunde aufeinandertreffen. Besonders für die Dänen wird in diesen ersten Spielen aber nicht mit allzu großen Schwierigkeiten gerechnet. Denn unsere nördlichen Nachbarn sind nicht nur die Sieger der vergangenen Weltmeisterschaft 2023, sondern auch die Gewinner der WM 2021 und 2019. Experten erwarten vom dänischen Team daher starke Ergebnisse bei der Handball-EM 2024.

Portugal hingegen kann weder bei einer Weltmeisterschaft noch bei einer Europameisterschaft eine Podestplatzierung vorweisen. Bei der letzten EM 2022 schaffte es das Team gerade mal auf Platz 19, bei insgesamt 24 teilnehmenden Teams. Das Aufeinandertreffen mit den Überfliegern aus Dänemark in der 1. Runde des Turniers stand daher sicherlich nicht auf dem Wunschzettel der Portugiesen.

Wann genau kommt es zum Spiel Dänemark - Portugal bei der Handball-EM 2024? Wo wird das Spiel im TV oder Stream übertragen? Alle Infos zur Partie finden Sie hier bei uns.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Handball-EM-Spiel Dänemark - Portugal: Termin und Uhrzeit des Spiels

Den Anstoß für die Handball-EM 2024 hat bereits am 10. Januar das Spiel Frankreich – Nordmazedonien gegeben. Kurz darauf war auch Deutschland live zu sehen. Die Partie Dänemark - Portugal hingegen findet erst am 3. und damit am letzten Spieltag der 1. Runde statt. Laut dem Spielplan der Handball-EM 2024 ist das Montag, der 15. Januar. Das Match zwischen Dänemark und Portugal wird am Abend um 20.30 Uhr angepfiffen. Spielort ist die Olympiahalle in München.

Dänemark gegen Portugal bei der Handball-EM 2024: Spiel-Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Die Übertragung der Europameisterschaft übernimmt zum größten Teil der Streaminganbieter Dyn. Dieser zeigt nicht nur sämtliche Spiele des Turniers, 31 davon sind hierzulande sogar ausschließlich für Kunden des Unternehmens zu sehen. Einige der anderen Spiele werden hingegen auch im Free-TV gezeigt. Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Stationen ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte für diese Partien. Unter diese fallen allerdings hauptsächlich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Das Spiel Dänemark gegen Portugal gehört leider nicht dazu und ist folglich nicht im Free-TV zu sehen.

Um das Spiel im Live-Stream sehen zu können, wird ein Abo bei Dyn benötigt. Ein solches ist ab 12,50 Euro pro Monat erhältlich. Ein entsprechendes Abo bietet Zugriff auf sämtliche Spiele der in Deutschland ausgetragenen Handball-EM 2024.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Informationen rund um die Übertragung des Spiels Dänemark gegen Portugal zusammengefasst:

Spiel: Dänemark - Portugal , 1. Runde der Handball-EM 2024

- , 1. Runde der 2024 Datum: 15. Januar 2024

15. Januar 2024 Uhrzeit: ab 20.30 Uhr

ab 20.30 Uhr Stadion: Olympiahalle, München

Olympiahalle, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im kostenlosen Live-Stream: Dyn

Dänemark vs. Portugal: Bilanz der beiden Teams

Der direkte Vergleich der beiden Teams zeichnet ein sehr deutliches Bild. Von den bislang insgesamt fünf Begegnungen der beiden Mannschaften konnten die Dänen jede einzelne für sich entscheiden. Auch sonst gibt es eine große Diskrepanz zwischen den Erfolgen der beiden Handballnationen. Während Dänemark von einem Turniersieg zum nächsten wandert, ist Portugal zumeist auf den hinteren Plätzen zu finden. Zumindest auf dem Papier scheinen die Portugiesen daher wenig Chancen auf einen Sieg im EM-Spiel zu haben.