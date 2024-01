Deutschland live bei der Handball-EM 2024: Wann spielt das DHB-Team?

Die Handball-EM 2024 ist die erste Heim-EM des Jahres. Die deutsche Mannschaft spielt als Gastgeber in der Gruppe A. Wann sind die Spiele und wo werden diese übertragen?

Im Januar 2024 findet die Handball Europameisterschaft in Deutschland statt. Es wird das erste Mal sein, dass die Handball-EM der Männer in Deutschland ausgerichtet wird und das im selben Jahr wie die heimische Fußball-EM. Für das DHB-Team wird es also ein echtes Heimspiel mit Fan-Unterstützung. In sechs deutschen Städten (Düsseldorf, Mannheim, München, Berlin, Köln und Hamburg) wird im Januar um den Titel gekämpft. Mit Bundestrainer Alfred Gislason möchte das deutsche Team ihre Leistung der letzten EM verbessern. Im Jahr 2022 landete Deutschland auf dem siebten Platz, Europameister wurde Schweden. Die schwedische Mannschaft konnte sich im Finale gegen Spanien durchsetzen. Aber auch Dänemark hat gute Chancen auf einen Europameister Titel. In den Jahren 2019, 2021 und 2023 gewann Dänemark die Weltmeisterschaft und ist somit amtierender Weltmeister.

Die Handball-EM 2024 beginnt am 10. Januar 2024 mit der Gruppenphase. In sechs Gruppen sind jeweils vier Mannschaften eingeteilt. Nach der Gruppenphase wird in zwei Hauptrunden ausgespielt, wer in den Finalspielen antreten darf. Deutschland befindet sich als Gastgeber in der Gruppe A. Um in die Hauptrunde zu kommen, muss sich das Team gegen Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz durchsetzen. Wann und wo finden die Partien des DHB-Teams statt und wo werden die Deutschland-Spiele live im TV oder Stream übertragen?

Handball-EM 2024: Deutschland-Spiele live im TV und Stream

Die Übertragung der Handball-EM 2024 übernimmt der Streaminganbieter Dyn. Auf Dyn kannn man alle 65 Spiele der Europameisterschaft ansehen, mindestens 31 davon exklusiv. Das Abo für den Streaminganbieter kostet aktuell für zwei Monate 14,50 Euro. Zumindest für die deutschen Spiele muss man jedoch kein Geld ausgeben, um sie live verfolgen zu können. ARD und ZDF übertragen Spiele mit deutscher Beteiligung live sowohl im linearen TV-Programm als auch im Stream. Das erste Spiel findet laut offiziellem Spielplan der Handball-EM 2024 am 10. Januar 2024 gegen die Schweiz statt. Hier finden Sie einen Überblick über alle wichtigen Infos zu den Deutschland-Spielen bei der Handball Europameisterschaft.

Gruppenphase Spiel 1:

Spiel: Deutschland - Schweiz , Gruppe A, 1. Spieltag

- , Gruppe A, 1. Spieltag Termin: Mittwoch, 10. Januar 2024

Mittwoch, 10. Januar 2024 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Dyn

Dyn Übertragung im Stream: ZDF , Dyn

Gruppenphase Spiel 2:

Spiel: Nordmazedonien - Deutschland , Gruppe A, 2. Spieltag

- , Gruppe A, 2. Spieltag Termin: Sonntag, 14. Januar 2024

Sonntag, 14. Januar 2024 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Dyn

Dyn Übertragung im Stream: ZDF , Dyn

Gruppenphase Spiel 3:

Spiel: Frankreich - Deutschland , Gruppe A, 3. Spieltag

- , Gruppe A, 3. Spieltag Termin: Dienstag, 16. Januar 2024

Dienstag, 16. Januar 2024 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Dyn

Dyn Übertragung im Stream: ARD , Dyn

Nach der Vorrunde werden die Qualifizierten in zwei Hauptgruppen mit jeweils sechs Teams eingeteilt. Sollte sich die deutsche Mannschaft für die Hauptrunde qualifizieren, finden Sie die Termine sowie alle Informationen zur Übertragung hier. ARD und ZDF haben angekündigt, auch womöglich folgende Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV und Stream zu übertragen.