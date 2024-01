Handball-EM 2024: Deutschland - Ungarn heute live im Free-TV und Stream sehen

Deutschland trifft in der Hauptrunde der Handball-EM 2024 auf Ungarn. Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung der Partie im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Ein Blick auf die bisherigen Ergebnisse der Handball-EM 2024 zeigt: Das deutsche Team hat in der Hauptrunde der Europameisterschaft bisher einen Sieg gegen Island erspielt sowie ein Unentschieden gegen Österreich hinnehmen müssen. Außerdem in der Hauptrundengruppe I vertreten ist auch Frankreich - gegen diese Mannschaft hatte Deutschland aber bereits in der Gruppenphase gespielt, weshalb das Ergebnis der Partie übernommen wurde. Das ist nicht unbedingt von Vorteil für die deutsche Mannschaft, hatte sie doch 33:30 gegen das Team aus Frankreich verloren.

Um jetzt ins Viertelfinale einzuziehen, braucht das deutsche Team deswegen dringend zwei Siege in den verbleibenden Partien. Am Montag, dem 22. Januar 2024, geht es zunächst gegen die Mannschaft aus Ungarn aufs Feld.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn stattfindet und wie man es als Zuschauer verfolgen kann? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie im TV und im Stream.

Handball-EM 2024: Deutschland gegen Ungarn - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Die Begegnung mit Ungarn ist laut Spielplan der Handball-EM 2024 das dritte Spiel der deutschen Mannschaft in der Hauptrunde der Europameisterschaft. Angesetzt ist das Match für Montag, den 22. Januar 2024. Los geht es um 20.30 Uhr. Danach hat das DHB-Team zwei Tage später noch ein Partie gegen Kroatien vor sich.

Deutschland vs. Ungarn , Montag 22. Januar 2024, 20.30 Uhr

Deutschland - Ungarn live im Free-TV und gratis im Stream: Übertragung der Handball-EM 2024

Die Rechte zur Übertragung der Handball-EM 2024 sind auf verschiedene Anbieter beziehungsweise Sender aufgeteilt. Auf der einen Seite gibt es da den Streaminganbieter Dyn, der noch relativ neu auf dem Markt ist und sich vor allem auf Sportübertragungen spezialisiert hat. Er zeigt alle Partien den Handball-EM 2024 im kostenpflichtigen Livestream - so auch die Begegnung zwischen Deutschland und Ungarn.

Wer aber kein Streaming-Abonnement abschließen will und die Handball-EM trotzdem verfolgen möchte, für den gibt es gute Nachrichten: Zumindest alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF auch kostenlos im linearen TV gezeigt. Das gilt dementsprechend auch für diese Partie, die vom ZDF ausgestrahlt wird. Darüber hinaus bieten die beiden Sender auch für einige andere ausgewählte Spiele die Möglichkeit, sie über ihre jeweiligen Live-Streams zu verfolgen - entweder im Sportstudio-Stream des ZDF oder auf den Streaming-Channels der ARD-Sportschau.

Hier sind nochmal alle Daten rund um das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn bei der Handball-EM 2024 im Überblick:

Spiel: Deutschland - Ungarn , Gruppenphase der Hauptrunde , Gruppe I

- , Gruppenphase der , Gruppe I Datum: Montag, 22. Januar 2024

Montag, 22. Januar 2024 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Lanxess Arena , Köln

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Dyn

Dyn Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Deutschland vs. Ungarn: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Die Handballmannschaften aus Deutschland und Ungarn sind bisher 19 Mal aufeinandergetroffen. Davon hat 13 Mal Deutschland der Sieg nach Hause getragen und 4 Mal Ungarn; zwei Mal stand es am Ende der Partie Unentschieden. Auch das Torverhältnis spricht eher für die deutsche Mannschaft als Favoriten: 468 zu 395 steht es für die deutschen Handballer. Geht man nach der bisherigen Statistik, startet also das deutsche Team als Favorit in die Begegnung am Montag.

Übrigens: Das letzte Spiel zwischen den beiden Teams fand am 20. März 2022 statt und ging 30:29 für Deutschland aus. Den höchsten Sieg in dieser Konstellation erlangte das deutsche Team am 6. August 1936. Damals verlor die Mannschaft aus Ungarn 0:22.