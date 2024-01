Handball-EM 2024 live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europameisterschaft

Aktuell findet die Handball-EM 2024 in Deutschland statt. Wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Was zeigen ARD und ZDF? Alle Infos haben wir hier für Sie.

Die Handball-Europameisterschaft 2024 findet vom 10. bis zum 28. Januar in Deutschland statt. Ausgetragen werden die Spiele des Turniers in Düsseldorf, Mannheim, München, Berlin, Hamburg und Köln. Düsseldorf übernimmt jedoch nur eine kleine Rolle - lediglich die beiden Eröffnungsspiele wurden der Landeshauptstadt von NRW ausgetragen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfreð Gíslason darf zum ersten Mal im eigenen Land zu einer Europameisterschaft antreten. Bei der vergangenen EM erreichte das DHB-Team in der Slowakei und Ungarn den 7. Platz, 2016 wurde Deutschland zum letzten Mal Europameister. Aktuelle Titelträger sind die Schweden, die sich im Januar 2022 in einem spannenden Finale gegen starke Spanier durchsetzen konnten.

Sie möchten die Handball-EM live im TV und Stream verfolgen? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Deutschland-Spiele auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Übertragung der EHF Euro 2024 haben wir hier für Sie.

Handball-EM 2024 live im TV und Stream- Alle Infos zur Übertragung

Die Rechte für die Übertragung der Handball-EM 2024 hat sich der Streaming-Anbieter Dyn gesichert. Die Plattform zeigt alle 65 Spiele der Europameisterschaft und mindestens 31 davon exklusiv. Keine Sorge - selbst wenn Sie nicht über ein Dyn-Abo verfügen, können Sie die EHF Euro live verfolgen. Zumindest die Deutschland-Spiele gibt es nämlich im Free-TV zu sehen. Laut Spielplan der Handball-EM 2024 war Deutschland als Gastgeber direkt am 10. Januar dran. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung der DHB-Matches. Darüber hinaus gibt es ausgewählte Partien des Turniers auch im Live-Stream des ZDF und der ARD zu sehen.

Wenn Sie alle Spiele der Handball-EM 2024 in voller Länge im Live-Stream sehen möchten, müssen Sie sich ein Abo bei Dyn abschließen. Aktuell bietet die Streaming-Plattform ein Abonnement über zwei Monate für 12,50 Euro an.

Übertragung der Handball-EM 2024- Wo laufen die Deutschland-Spiele?

Während nicht alle Spiele der Handball-EM im Free-TV laufen, gibt es zumindest Zusammenfassungen und Highlights bei ARD und ZDF zu sehen. Darüber hinaus zeigen die beiden Öffentlich-Rechtlichen wie bereits erwähnt alle Spiele mit deutscher Beteiligung in voller Länge. Wir haben eine Übersicht mit allen Spielen für Sie und geben jeweils an, welcher Sender oder Streaming-Anbieter die Matches überträgt.

Spieltag 1.

Mittwoch, 10. Januar 2024, 18 Uhr. Frankreich – Nordmazedonien ( Sportstudio .de / Dyn )

– ( .de / ) Mittwoch, 10. Januar 2024, 20.45 Uhr: Deutschland – Schweiz ( ZDF / Dyn )

– ( / ) Donnerstag, 11. Januar 2024, 18 Uhr: Slowenien – Färöer ( Dyn )

– Färöer ( ) Donnerstag, 11. Januar 2024, 18 Uhr: Niederlande – Georgien ( Dyn )

– ( ) Donnerstag, 11. Januar 2024, 18.Uhr: Portugal – Griechenland ( Dyn )

– ( ) Donnerstag, 11. Januar 2024, 20.30 Uhr: Norwegen – Polen ( Sportstudio .de / Dyn )

– Polen ( .de / ) Donnerstag, 11. Januar 2024, 20.30 Uhr: Schweden – Bosnien und Herzegowina ( Dyn )

( ) Donnerstag, 11. Januar 2024, 20.30 Uhr: Dänemark – Tschechien ( Dyn )

– ( ) Freitag, 12. Januar 2024, 18.Uhr: Österreich – Rumänien ( Dyn )

– ( ) Freitag, 12. Januar 2024, 18 Uhr: Island – Serbien ( Sportschau .de / Dyn )

– ( .de / ) Freitag, 12. Januar 2024, 20.30 Uhr: Spanien – Kroatien ( Sportschau .de Dyn )

– ( .de ) Freitag, 12. Januar 2024, 20.30 Uhr: Ungarn – Montenegro ( Dyn )

Spieltag 2:

Samstag, 13. Januar 2024, 18. Uhr: Polen – Slowenien ( Dyn )

( ) Samstag, 13. Januar 2024, 18. Uhr: Bosnien und Herzegowina – Niederlande ( Sportschau .de / Dyn )

– ( .de / ) Samstag, 13. Januar 2024, 18.Uhr: Tschechien – Portugal ( Dyn )

– ( ) Samstag, 13. Januar 2024, 20.30 Uhr: Färöer – Norwegen ( Dyn )

( ) Samstag, 13. Januar 2024, 20.30 Uhr: Georgien – Schweden ( Dyn )

– Schweden ( ) Samstag, 13. Januar 2024, 20.30 Uhr: Griechenland – Dänemark ( Sportschau .de / Dyn )

– ( .de / ) Sonntag, 14. Januar 2024, 18.Uhr: Schweiz – Frankreich ( Sportstudio .de / Dyn )

– ( .de / ) Sonntag, 14. Januar 2024, 18.Uhr: Rumänien – Spanien ( Dyn )

– ( ) Sonntag, 14. Januar 2024, 18.Uhr: Montenegro – Island ( Dyn )

– ( ) Sonntag, 14. Januar 2024, 20.30 Uhr: Nordmazedonien – Deutschland ( ZDF / Dyn )

– ( / ) Sonntag, 14. Januar 2024, 20.30 Uhr: Kroatien – Österreich ( Dyn )

– ( ) Sonntag, 14. Januar 2024, 20.30 Uhr: Serbien – Ungarn ( Dyn )

Spieltag 3:

Montag, 15. Januar 2024, 18 Uhr: Polen – Färöer ( Sportstudio .de / Dyn )

.de / ) Montag, 15. Januar 2024, 18 Uhr: Bosnien und Herzegowina – Georgien ( Mannheim )

– ( ) Montag, 15. Januar 2024, 18Uhr: Tschechien – Griechenland ( Dyn )

– ( ) Montag, 15. Januar 2024, 20.30 Uhr: Norwegen – Slowenien ( Dyn )

– ( ) Montag, 15. Januar 2024, 20.30 Uhr: Schweden – Niederlande ( Sportstudio .de / Dyn )

( .de / ) Montag, 15. Januar 2024, 20.30 Uhr: Dänemark – Portugal ( Dyn )

– ( ) Dienstag, 16. Januar 2024, 18Uhr: Nordmazedonien – Schweiz ( Sportschau .de / Dyn )

– ( .de / ) Dienstag, 16. Januar 2024, 18Uhr: Kroatien – Rumänien ( Dyn )

– ( ) Dienstag, 16. Januar 2024, 18Uhr: Serbien – Montenegro ( Dyn )

– ( ) Dienstag, 16. Januar 2024, 20.30 Uhr: Frankreich – Deutschland ( ARD / Dyn )

– ( / ) Dienstag, 16. Januar 2024, 20.30 Uhr: Spanien – Österreich ( Dyn )

– ( ) Dienstag, 16. Januar 2024, 20.30 Uhr: Island – Ungarn ( Dyn )

Handball-EM 2024: Die Spiele der Hauptrunde

Mittwoch, 17. Januar 2024, 15.30 Uhr: Norwegen - Portugal ( Dyn )

- ( ) Mittwoch, 17. Januar 2024, 18 Uhr: Dänemark - Niederlande ( sportschau .de / Dyn )

- ( .de / ) Mittwoch, 17. Januar 2024, 20.30 Uhr: Slowenien - Schweden ( sportschau .de / Dyn )

18. Januar 2024:

15.30 Uhr: Ungarn - Österreich ( Dyn )

- ( ) 18 Uhr: Frankreich - Kroatien ( sportschau .de / Dyn )

- ( .de / ) 20.30 Uhr: Deutschland - Island ( ZDF / Dyn )

19. Januar 2024:

15.30 Uhr: Slowenien - Portugal ( Dyn )

- ( ) 18 Uhr: Norwegen - Niederlande ( Dyn )

- ( ) 20.30 Uhr: Dänemark - Schweden ( Dyn )

20. Januar 2024:

15.30 Uhr: Frankreich - Island ( Dyn )

- ( ) 18 Uhr: Ungarn - Kroatien ( Dyn )

- ( ) 20.30 Uhr: Deutschland - Österreich ( ARD / Dyn )

21. Januar 2024:

15.30 Uhr: Slowenien - Niederlande ( Dyn )

- ( ) 18 Uhr: Schweden - Portugal ( Dyn / Sportschau .de)

( / .de) 20.30 Uhr: Norwegen - Dänemark ( Dyn / Sportschau .de)

22. Januar 2024:

15.30 Uhr: Kroatien - Island ( Dyn )

- ( ) 18 Uhr: Frankreich - Österreich ( Dyn )

- ( ) 20.30 Uhr: Deutschland - Ungarn ( ZDF / Dyn )

23. Januar 2024:

15.30 Uhr: Niederlande - Portugal ( Dyn )

- ( ) 18 Uhr: Slowenien - Dänemark ( Dyn )

- ( ) 20.30 Uhr: Norwegen - Schweden ( Dyn )

24. Januar 2024:

15.30 Uhr: Österreich - Island ( Dyn )

- ( ) 18 Uhr: Frankreich - Ungarn ( Dyn )

- ( ) 20.30 Uhr: Deutschland - Kroatien ( ARD / Dyn )

26. Januar 2024

15 Uhr: Slowenien - Ungarn ( Dyn )

17.45 Uhr: Frankreich – Schweden ( ZDF / Dyn )

20.30 Uhr: Deutschland - Dänemark ( ZDF / Dyn )

28. Januar 2024

15 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2

28. Januar 2024

17.45 Uhr: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

