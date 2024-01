Deutschland vs. Schweiz bei der Handball-EM 2024: Übertragung, Uhrzeit und Termin

Im Eröffnungsspiel der Handball-EM im eigenen Land muss Deutschland gegen die Schweiz ran. Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung, Uhrzeit und Termin.

Anfang Januar startet die Handball-EM 2024 - und zwar in Deutschland. Dementsprechend darf der deutsche Handballkader auch gleich am ersten Spieltag ran, Gegner ist die Mannschaft aus der Schweiz. Zuvor gilt es nur die beiden Spiele gegen Portugal zu überstehen, die als Vorbereitung auf die Handball-EM gelten.

Sie wollen wissen, wann genau das Match zwischen Deutschland und der Schweiz stattfindet und wie Sie die Partie verfolgen können? Wir haben alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Begegnung live im TV und im Stream.

Deutschland vs. Schweiz bei der Handball-EM 2024: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan bei der Handball-EM 2024 handelt es sich bei der Begegnung zwischen Deutschland und der Schweiz um das zweite Spiel des Turniers, nach dem Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Nordmazedonien. Dementsprechend findet die Partie gleich zu Beginn der Europameisterschaft statt. Genauer gesagt müssen die beiden Mannschaften am 1. Spieltag, dem 10. Januar 2024, gegeneinander antreten. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Austragungsort ist die Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf. Hier noch einmal im Überblick:

Deutschland vs. Schweiz , 10. Januar 2024, 20.45 Uhr, Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf

Nach dieser ersten Partie stehen für Deutschland bei der Handball-EM 2024 noch mindestens zwei weitere Spiele an, beide als Teil der Gruppenphase:

Nordmazedonien - Deutschland , 14. Januar 2024, 20.30 Uhr

- , 14. Januar 2024, 20.30 Uhr Frankreich - Deutschland , 16. Januar 2024, 20.30 Uhr

Deutschland - Schweiz bei der Handball-EM: Live Übertragung im Free-TV und im Live-Stream

Die Übertragung der Europameisterschaft im Handball 2024 übernimmt größtenteils der Streaminganbieter Dyn. Der Service ist erst 2023 gestartet, hat aber von Anfang an Handball als einen seiner Schwerpunkte auserkoren. Bei der EM zeigt Dyn alle 65 Partien, darunter also auch das Match zwischen Deutschland und der Schweiz in Gruppe A. Bis zum 31.12.2023 kann man bei Dyn ein Abo zu Sonderkonditionen abschließen: Dabei erhält man für 14,50 Euro zwei Monate Zugang zum Streamingservice.

Die kostenpflichtige Variante ist aber nicht die einzige Möglichkeit, Spiele der Handball-EM 2024 mitzuverfolgen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen die Spiele mit deutscher Beteiligung ebenfalls im Free-TV und in ihrem jeweiligen Online-Stream. Für die Partie zwischen Deutschland und der Schweiz am 10. Januar 2024 übernimmt das ZDF diese Rolle.

Spiel: Deutschland - Schweiz , Vorrunde Gruppe A, Gruppenphase der Handball-EM 2024

- , Vorrunde Gruppe A, Gruppenphase der 2024 Datum: Mittwoch, 10. Januar 2024

Mittwoch, 10. Januar 2024 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Stadion: Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf ( Deutschland )

Merkur-Spiel-Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Dyn

Übertragung im Stream: ZDF , Dyn

Deutschland gegen die Schweiz im Eröffnungsspiel: Bilanz der Nationalteams

Die bisherige Bilanz der Begegnungen zwischen Deutschland und der Schweiz zeigt einen klaren Trend auf: Die beiden Mannschaften sind bisher 13 Mal aufeinander getroffen und davon hat Deutschland elf Mal gewonnen. Ein Mal ist die Begegnung unentschieden ausgegangen und ein Mal ist die Schweiz als Sieger vom Platz gegangen. Das erste verzeichnete Spiel zwischen den beiden Mannschaften fand bereits im Januar 1954 statt - danach gab es aber für längere Zeit kein Aufeinandertreffen der beiden Teams, bis das nächste Match im Januar 2006 ausgetragen wurde. Das jüngste Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz fand im Januar 2022 statt - hier ging Deutschland siegreich mit 30 zu 26 vom Platz. Auf dem Papier scheint der Favorit für die Partie Deutschland - Schweiz bei der Handball-EM 2024 also klar zu sein, aber erst nach dem 10. Januar 2024 lässt sich mit Sicherheit sagen, welches Ergebnis es in die Liste der Resultate der Handball-EM in Deutschland einzutragen gilt.