Das Remis gegen Österreich hat Deutschlands Handballer beim Kampf um den Einzug in das EM-Halbfinale zurückgeworfen. Unter welchen Voraussetzungen Deutschland nun trotzdem noch ins Halbfinale kommt.

"Bloß keine Rechenspielchen!" - Nicht selten blocken Trainer aller Mannschaftssportarten bei internationalen Turnieren gerne Journalisten-Fragen nach dem Weiterkommen mit diesem Satz ab. Allerdings laufen die wenigsten Turniere für eine Mannschaft so glatt, dass sie sich schon früh auf Halbfinals oder einen Platz auf dem Treppchen einstellen kann.

So auch in diesem Jahr bei der Deutschen Handball-Nationalmannschaft, die nach dem 22:22 gegen Österreich (11:12) bei der EM im eigenen Land um das erklärte Ziel - den Halbfinaleinzug - bangen muss. Aber ist eigentlich schon alles für die Handballer von Trainer Alfred Gislason verloren oder hat Deutschland noch die Chance, unter die besten vier Teams zu kommen und um den Titel der Handball-EM 2024 mitzuspielen? Wir verraten Ihnen, von welchen Faktoren der Halbfinaleinzug der Deutschen abhängt - und was passiert, wenn es zu Punktgleichheit kommt.

Handball-EM 2024: Unter diesen Voraussetzungen zieht Deutschland ins Halbfinale ein

Zuschauer, die Handball nicht intensiv verfolgen, wundern sich alle Jahre wieder über die Turnierregeln und den Modus, in dem die Handballer ihr internationales Kräftemessen bestreiten. Beispielsweise ist es vielen Zuschauern anfangs schleierhaft, wie es sein kann, dass Frankreich nach der Vorrunde bereits mit zwei Punkten in die Hauptrundenphase starten durfte, während Deutschland wieder bei null anfangen musste. Dies liegt allerdings daran, dass jedes Team, welches es in die Hauptrunde schafft, automatisch immer die Punkte mitnimmt, die es gegen die Mannschaft errungen hat, die mit ihr in die Hauptrunde einzieht. Für Frankreich waren das also zwei Punkte aus dem Sieg gegen Deutschland, während Deutschland leer ausging.

Derzeit sieht die Tabelle der Hauptrundengruppe 1 durch die bisherigen Ergebnisse der EM noch so aus:

Mannschaft Pkt. S U N Tore Diff. Frankreich 6 3 0 0 106:94 12 Ungarn 4 2 0 1 91:81 10 Österreich 4 1 2 0 80:79 1 Deutschland 3 1 1 1 78:79 -1 Kroatien 1 0 1 2 86:91 -5 Island 0 0 0 3 81:98 -17





Vorweg: Um die besten Chancen auf den Einzug ins Halbfinale zu haben, braucht Deutschland die zwei Siege gegen Ungarn (heute um 20.30 Uhr) und gegen Kroatien (Mittwoch, 20.30 Uhr). Dadurch würde es Deutschland, ungeachtet der anderen Partien, auf sieben Punkte schaffen.

Ganz ohne Schützenhilfe von Frankreich wird es in diesem Fall aber nicht gehen. Die Franzosen müssten wenigstens eines ihrer Spiele gegen Österreich (heute, 18 Uhr) oder Ungarn gewinnen, um an der Tabellenspitze zu verbleiben. Ungarn könnte bei einer Niederlage gegen Deutschland insgesamt nur noch sechs Punkte erreichen und das auch nur, wenn es gegen Frankreich gewinnt. Auch Österreich kann mit einer sehr wahrscheinlichen Niederlage gegen Frankreich und einem Sieg gegen Island maximal mit sechs Punkten rechnen. Ein Sieg der abgeschlagenen Isländer über Österreich könnte in der derzeitigen Konstellation ebenfalls äußerst hilfreich für Deutschland sein.

Kommt es nach allen Partien des Spielplans zu einer Punktgleichheit (dazu unten mehr) mit Ungarn oder Österreich, würde der direkte Vergleich für Deutschland entscheiden. Das DHB-Team muss also sicherstellen, dass es gegen Ungarn gewinnt und hoffen, dass Österreich gleichzeitig gegen Frankreich verliert. Das Team von Alfred Gislason ist also auch bei zwei Siegen sehr stark von den Ergebnissen in den Parallelspielen abhängig.

Was passiert jetzt aber, wenn es nun im Kampf um die begehrten Halbfinal-Plätze zu Punktgleichheit kommt? Nach dem EHF-Reglement gibt es eine Reihe von Kriterien, die exakt in dieser Reihenfolge überprüft werden, um bei Punktgleichheit die finale Tabelle der Hauptrunde zu erstellen. Diese lauten wie folgt:

Direktvergleich: Wie hier vorgegangen wird, steckt schon im Wort. Die zwei Teams werden miteinander verglichen und dazu wird das Spielergebnis herangezogen. Bei einem Direktvergleich gegen Frankreich würde Deutschland wegen der Niederlage den Kürzeren ziehen. Ein Vergleich gegen Island würde wegen eines Sieges positiv für die DHB-Handballer enden.

Tordifferenz: Gerade, wenn mehr als zwei Teams punktgleich sind, reicht der Direktvergleich nicht aus. Dann kommt die Tordifferenz zwischen den betroffenen Mannschaften zu tragen. Wohl dem, der hier viele Tore erzielt hat und eine starke Abwehrleistung zeigte.

Anzahl an geworfenen Toren: Reicht die Tordifferenz nicht, geht es jetzt um die pure Angriffskraft. Wer von den betroffenen Teams im Vergleich die meisten Tore erzielt hat, bekommt den begehrten Platz.

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen: Für den seltenen Fall, dass alle bisherigen Faktoren nicht gegriffen haben, wird nun die Tordifferenz der betroffenen Teams aus allen Gruppenspielen betrachtet.

Meiste Tore aus allen Gruppenspielen: Reicht die Tordifferenz aus der Gruppe nicht aus, ist wieder Offensiv-Stärke gefragt - diesmal allerdings in den Gruppenspielen.

Fairplay-Ranking: Final kommt das Fairplay-Ranking zur Anwendung. Wer hat wie viele Karten und Zwei-Minuten-Strafen gesammelt. Besonders schwer wiegen hier Rote Karten, die Spieler erhalten haben.

Hat all das nichts geholfen, muss der Halbfinalist laut EHF-Regeln tatsächlich über Los gefunden werden.

Wichtig: Sobald mehr als zwei Teams betroffen sind, wird eine Art Extra-Tabelle gebildet. Also werden beispielsweise drei Teams zusammengenommen, die punktgleich sind. Die übrigen Teams fließen in diese Bewertung nicht mehr mit ein.