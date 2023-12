Nach einigen Einstellungsproblemen in der deutschen Handball-Nationalmannschaft hat der Bundestrainer den vorläufigen Kader für die EM 2024 bekannt gegeben.

Kurz vor Weihnachten wurde der erweiterte 35er- Kader für die Handball-EM 2024 bekannt gegeben. Am 10. Januar 2024 startet das sportliche Event laut offiziellem Spielplan für die Handball-EM 2024 für die deutsche Nationalmannschaft. Für die deutschen Spieler wird es ein Heimspiel, denn die Europameisterschaft im Handball wird 2024 erstmals in Deutschland ausgetragen. Die Übertragung der Handball-EM 2024 hat sich der Streaminganbieter Dyn gesichert - die Deutschland-Spiele laufen jedoch auch im Free-TV bei ARD oder ZDF. Amtierender Europameister ist aktuell Schweden. Die Mannschaft von Trainer Glenn Solberg gewann im Jahr 2022 das Finale gegen Spanien. Die deutsche Nationalmannschaft landete auf dem siebten Platz. In diesem Jahr will das Team aber mit heimischer Unterstützung noch eine Schippe drauf legen.

Entscheidend für den EM-Erfolg ist natürlich der Kader der deutschen Nationalmannschaft. Für Trainer Alfred Gislason und sein Team ist es nicht mehr lange bis zum Eröffnungsspiel gegen die Schweiz. Bereits seit 2020 ist Alfred Gislason der Bundestrainer für die deutschen Herren. Für welchen Kader hat sich der Bundestrainer entschieden? Welche Spieler werden um den Titel bei der Europameisterschaft 2024 kämpfen?

Deutscher Kader für die Handball-EM 2024: Spieler im DHB-Team

Noch immer steht kein offizieller deutscher Kader für die EM 2024 fest. In der Vergangenheit gab es im deutschen Handballteam wiederholt Absagen vor Großereignissen, was dem Bundestrainer seine Arbeit natürlich erschwert. In der Woche vor Weihnachten wird Gislason jedoch den vorläufigen Kader nominieren. Darauf folgt dann in Vorbereitung auf das Turnier ein Kreuzlehrgang zwischen den Jahren sowie zwei Test-Länderspiele. Die Partien gegen Portugal werden am 4. Januar 2024 in Flensburg und am 6. Januar 2024 in Kiel ausgetragen. Wer dann final Teil des EM-Kaders sein wird, ist noch unbekannt. Hier finden Sie den erweiterte 35er-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft, unter Ihnen sind auch fünf U21-Weltmeister.

Tor:

Joel Birlehm ( Rhein-Neckar Löwen )

) Silvio Heinevetter ( TVB Stuttgart )

( ) Daniel Rebmann ( VfL Gummersbach )

( ) David Späth ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Andreas Wolff (Industria Kielce)

Linksaußen:

Rune Dahmke ( THW Kiel)

( Kiel) Lukas Mertens ( SC Magdeburg )

( ) Matthias Musche ( SC Magdeburg )

( ) Tim Nothdurft ( Bergischer HC )

Rückraum links:

Martin Hanne ( TSV Hannover-Burgdorf )

( ) Sebastian Heymann ( Frisch Auf Göppingen )

( ) Julian Köster ( VfL Gummersbach )

( ) Lukas Stutzke ( Bergischer HC ) Rückraum

Links/Mitte:

Tim Suton (TBV Lemgo Lippe)

Philipp Weber (SC Magdeburg)

Rückraum Mitte:

Simon Ernst ( SC DHfK Leipzig )

( ) Juri Knorr ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Nils Lichtlein ( Füchse Berlin )

( ) Marian Michalczik ( TSV Hannover-Burgdorf )

) Luca Witzke ( SC DHfK Leipzig )

Rückraum rechts:

Max Beneke ( VfL Potsdam / Füchse Berlin )

( / ) Kai Häfner ( TVB Stuttgart )

( ) David Schmidt ( Frisch Auf Göppingen )

( ) Franz Semper ( SC DHfK Leipzig )

( ) Renars Uscins ( TSV Hannover-Burgdorf )

Rückraum rechts/Rechtsaußen

Christoph Steinert ( HC Erlangen )

Rechtsaußen:

Patrick Groetzki ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Tim Hornke ( SC Magdeburg )

Hornke ( ) Timo Kastening ( MT Melsungen )

( ) Lukas Zerbe ( TBV Lemgo )

Kreis: