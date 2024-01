Nordmazedonien - Deutschland bei der Handball-EM 2024 - Übertragung und Termin

Im zweiten Spiel bei der Handball EM 2024 trifft Deutschland auf Nordmazedonien. Alles Infos rund um Uhrzeit, Termin und Übertragung im Free-TV und Stream gibt es hier.

Im Januar 2024 können sich alle Handballfans auf die Handball-EM in Deutschland freuen. Vor der großen Heim-EM bestritt die deutsche Handball-Nationalmannschaft noch zwei Spiele gegen Portugal, die als finaler Probelauf vor der Turnier galten. Am 10. Januar 2024 ging es dann los und gleich am Eröffnungstag hieß es: Deutschland muss gegen die Schweiz ran.

Als zweite Begegnung bei der EM steht für die deutsche Mannschaft dann ein Spiel gegen Nordmazedonien auf dem Plan. Das Match ist Teil der Gruppenphase, beide Mannschaften kämpfen in der Gruppe A ums Weiterkommen. Daneben versuchen sich die Schweiz und Frankreich sich in der gleichen Gruppe zu behaupten.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien stattfindet und wie Sie es verfolgen können? Hier gibt es alle Informationen rund um Uhrzeit, Termin und Übertragung der Partie im Free-TV und im Stream.

Nordmazedonien - Deutschland heute bei der Handball-EM 2024: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel gegen Nordmazedonien ist Teil der Gruppenphase der Handball-EM 2024 und das zweite Match im Turnier für die deutsche Mannschaft. Die Begegnung findet heute am Sonntag, dem 14. Januar 2024, statt. Los geht es quasi zur Primetime um 20.30 Uhr. In der Übersicht:

Nordmazedonien vs. Deutschland , 14. Januar 2024, 20.30 Uhr

Der Spielplan der Handball-EM 2024 macht es klar: Nach dieser Begegnung steht für Deutschland bei der Handball-EM 2024 noch mindestens ein weiteres Spiel an, nämlich die Partie gegen die französische Nationalmannschaft. Die findet zwei Tage später am 16. Januar 2024 statt:

Frankreich vs. Deutschland , 16. Januar 2024, 20.30 Uhr

Nordmazedonien gegen Deutschland bei der Handball-EM: Übertragung live im Free-TV und im Live-Stream

Die Übertragung der Handball-Europameisterschaft 2024 liegt zum großen Teil in den Händen des Streamingdientes Dyn. Der Anbieter ist ein relativer Newcomer auf dem Markt, erst seit 2023 ist er verfügbar. Bei Dyn steht vor allem das Sportangebot im Fokus, inklusive breitem Angebot an Handballübertragungen. Alle 65 Begegnungen der EM 2024 werden bei Dyn gezeigt, also auch das Match zwischen Nordmazedonien und Deutschland. Um den Service nutzen zu können, muss man ein Abonnement bei Dyn abschließen.

Um die Partie zwischen Nordmazedonien und Deutschland zu verfolgen, muss man aber nicht zwangläufig Geld in die Hand nehmen, denn die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen alle Spiele der Handball-EM 2024 mit deutscher Beteiligung ebenfalls. Und das sowohl im Free-TV als auch in ihrem jeweiligen Online-Stream. Im Falle des Spiels zwischen Deutschland und Nordmazedonien am 14. Januar 2024 übernimmt das ZDF.

Spiel: Nordmazedonien vs. Deutschland , Vorrunde Gruppe A, Gruppenphase der Handball-EM 2024

vs. , Vorrunde Gruppe A, Gruppenphase der 2024 Termin: Sonntag, 14. Januar 2024

Sonntag, 14. Januar 2024 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Mercedes-Benz-Arena Berlin

Mercedes-Benz-Arena Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Dyn

Übertragung im Stream: ZDF , Dyn

Deutschland vs. Nordmazedonien: Bilanz der Handball-Nationalteams

Die beiden Mannschaften sind bisher fünf Mal aufeinandergetroffen. Vier Partien davon hat Deutschland gewonnen, eine ging unentschieden aus. Das erste Spiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien fand dabei am 3. Juni 1999 statt und ging 36 zu 25 für Deutschland aus. Die jüngste Begegnung zwischen den beiden Teams ereignete sich am 17. Januar 2018. Dieses Aufeinandertreffen endete mit einem Unentschieden bei einem Punktestand von 25 zu 25. Am 14. Januar 2024 wird sich herausstellen, welches Resultat in der Liste der Ergebnisse der Handball-EM 2024 stehen wird.