Handball-EM 2024: Spielplan und Gruppen

Die Handball-EM findet 2024 erstmals in Deutschland statt. Wir haben den Spielplan der Handball-Europameisterschaft sowie Infos zu den Gruppen für Sie.

Vom 10. bis zum 28. Januar wird die Handball-EM 2024 in Deutschland ausgetragen. Es ist die erste Europameisterschaft im Handball, die auf deutschem Boden stattfindet. Die Europäischen Handballföderation (EHF) gab Deutschland 2018 den Zuschlag - die Handballverbände Dänemarks und der Schweiz hatten sich ebenfalls beworben.

Seit Mai 2023 stehen Spielplan und Gruppen der Handball-EM fest. Das deutsche Team von Bundestrainer Alfred Gislason tritt als Gastgeber in Gruppe A an und trifft in der Vorrunde auf Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz. Die Spiele der Europameisterschaft werden in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Mannheim, München und Köln ausgetragen. Wie sieht der genaue Spielplan der Handball-EM 2024 aus und wann spielt Deutschland? Den genauen Zeitplan des Turniers und Infos zu den Gruppen haben wir hier für Sie.

Handball-EM 2024: Spielplan der Gruppenphase im Überblick

Das Eröffnungsspiel der Handball-Euro 2024 wird am 10. Januar um 18 Uhr von Frankreich und Nordmazedonien ausgetragen. Wenige Stunden später um 20.45 Uhr ist dann Deutschland gegen die Schweiz an der Reihe. Die Gruppenphase dauert bis zum 16. Januar 2024, woraufhin es direkt mit der Hauptrunde weitergeht. Der Spielplan der Gruppenphase im Überblick:

Mittwoch, 10. Januar 2024

18.00 Uhr: Frankreich – Nordmazedonien ( Düsseldorf )

( ) 20.45 Uhr: Deutschland – Schweiz ( Düsseldorf )

Donnerstag, 11. Januar 2024

18.00 Uhr: Slowenien – Färöer ( Berlin )

– Färöer ( ) 18.00 Uhr: Niederlande – Georgien ( Mannheim )

– ( ) 18.00 Uhr: Portugal – Griechenland ( München )

( ) 20.30 Uhr: Norwegen – Polen ( Berlin )

– Polen ( ) 20.30 Uhr: Schweden – Bosnien und Herzegowina ( Mannheim )

( ) 20.30 Uhr: Dänemark – Tschechien ( München )

Freitag, 12. Januar 2024

18.00 Uhr: Österreich – Rumänien ( Mannheim )

( ) 18.00 Uhr: Island – Serbien ( München )

) 20.30 Uhr: Spanien – Kroatien ( Mannheim )

( ) 20.30 Uhr: Ungarn – Montenegro ( Mannheim )

Samstag, 13. Januar 2024

18.00 Uhr: Polen – Slowenien ( Berlin )

18.00 Uhr: Bosnien und Herzegowina – Niederlande ( Mannheim )

18.00 Uhr: Tschechien – Portugal ( München )

20.30 Uhr: Färöer – Norwegen ( Berlin )

20.30 Uhr: Georgien – Schweden ( Mannheim )

20.30 Uhr: Griechenland – Dänemark ( München )

Sonntag, 14. Januar 2024

18.00 Uhr: Schweiz – Frankreich ( Berlin )

– Frankreich ( ) 18.00 Uhr: Rumänien – Spanien ( Mannheim )

– Spanien ( ) 18.00 Uhr: Montenegro – Island ( München )

) 20.30 Uhr: Nordmazedonien – Deutschland ( Berlin )

– ( ) 20.30 Uhr: Kroatien – Österreich ( Mannheim )

– Österreich ( ) 20.30 Uhr: Serbien – Ungarn ( München )

Montag, 15. Januar 2024

18.00 Uhr: Polen – Färöer ( Berlin )

) 18.00 Uhr: Bosnien und Herzegowina – Georgien ( Mannheim )

– ( ) 18.00 Uhr: Tschechien – Griechenland ( München )

– ( ) 20.30 Uhr: Norwegen – Slowenien ( Berlin )

– ( ) 20.30 Uhr: Schweden – Niederlande ( Mannheim )

( ) 20.30 Uhr: Dänemark – Portugal ( München )

Dienstag, 16. Januar 2024

18.00 Uhr: Nordmazedonien – Schweiz ( Berlin )

– ( ) 18.00 Uhr: Kroatien – Rumänien ( Mannheim )

– ( ) 18.00 Uhr: Serbien – Montenegro ( München )

) 20.30 Uhr: Frankreich – Deutschland ( Berlin )

( ) 20.30 Uhr: Spanien – Österreich ( Mannheim )

) 20.30 Uhr: Island – Ungarn ( München )

Zeitplan der Handball-EM 2024: Spielplan in der Hauptrunde

Die beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde der Handball-EM ein. Es werden zwei Hauptrundengruppen (I und II) gebildet, die aus den Plätzen 1 und 2 der Gruppen A, B und C beziehungsweise aus den beiden erstplatzierten Teams der Gruppen D, E und F bestehen. Die zwei besten Nationalmannschaften der Hauptrundengruppen ziehen ins Halbfinale ein, während die beiden drittplatzierten Teams das Match um Platz 5 bestreiten. Hier finden Sie den Spielplan der Hauptrunde der Handball-EM 2024 im Überblick:

Mittwoch, 17. Januar 2024

1. Gruppe F - 2. Gruppe E ( Hamburg )

) 2. Gruppe D - 2. Gruppe F ( Hamburg )

) 1. Gruppe D - 1. Gruppe E ( Hamburg )

Donnerstag, 18. Januar 2024

1. Gruppe C - 2. Gruppe B ( Köln )

) 2. Gruppe A - 2. Gruppe C ( Köln )

) 1. Gruppe A - 1. Gruppe B ( Köln )

Freitag, 19. Januar 2024

1. Gruppe F - 1. Gruppe E ( Hamburg )

) 1. Gruppe D - 2. Gruppe F ( Hamburg )

) 2. Gruppe D - 2. Gruppe E ( Hamburg )

Samstag, 20. Januar 2024

1. Gruppe C - 1. Gruppe B ( Köln )

) 1. Gruppe A - 2. Gruppe C ( Köln )

) 2. Gruppe A - 2. Gruppe B ( Köln )

Sonntag, 21. Januar 2024

1. Gruppe D - 2. Gruppe E ( Hamburg )

) 2. Gruppe D - 1. Gruppe F ( Hamburg )

) 1. Gruppe E - 2. Gruppe F ( Hamburg )

Montag, 22. Januar 2024

1. Gruppe A - 2. Gruppe B ( Köln )

) 2. Gruppe A - 1. Gruppe C ( Köln )

) 1. Gruppe B - 2. Gruppe C ( Köln )

Dienstag, 23. Januar 2024

1. Gruppe D - 1. Gruppe F ( Hamburg )

) 2. Gruppe D - 1. Gruppe E ( Hamburg )

) 2. Gruppe E - 2. Gruppe F ( Hamburg )

Mittwoch, 24. Januar 2024

1. Gruppe A - 1. Gruppe C ( Köln )

) 2. Gruppe A - 1. Gruppe B ( Köln )

) 2. Gruppe B - 2. Gruppe C ( Köln )

Wir ergänzen die Uhrzeiten, sobald sie feststehen.

Handball-EM 2024: Spielplan der Finalrunde

Nach der Hauptrunde geht es am 26. Januar vor den beiden Halbfinale-Partien mit dem Spiel um Platz 5 weiter. Das Spiel um Platz 3 und das Finale folgen dann am 28. Januar.

Spiel um Platz 5: Freitag, 26. Januar 2024

15.00 Uhr: 3. Hauptrunde I – 3. Hauptrunde II ( Köln )

Halbfinale: Freitag, 26. Januar 2024

17.45 Uhr: 1. Hauptrunde I – 2. Hauptrunde II ( Köln )

I – 2. II ( ) 20.30 Uhr: 1. Hauptrunde II – 2. Hauptrunde I ( Köln )

Spiel um Platz 3: Sonntag, 29. Januar 2024

15.00 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2 ( Köln )

Finale: Sonntag, 29. Januar 2024

17.45 Uhr: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2 ( Köln )

Handball-EM 2024: Die Gruppen im Überblick - wo spielt Deutschland?

Genau wie bei der Fußball-EM 2024 spielt Deutschland als Gastgeber in Gruppe A. Der amtierende Europameister Schweden tritt in Gruppe E an. Wir haben eine Übersicht mit allen Gruppen der Handball-EM 2024 für Sie: