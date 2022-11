Handball-EM der Frauen 2022: Spielplan, Termine und TV-Übertragung

Handball-EM der Frauen 2022: Hier bekommen Sie die Infos rund um den Spielplan, die Termine und die Übertragung im TV und Live-Stream. Gibt es Deutschland-Spiele im Free-TV?

Handball-EM der Frauen 2022: Zum 15. Mal trifft sich die europäische Elite des Frauen-Handballs aktuell zur Europameisterschaft. Es ist jedoch das erste Mal, das ganze drei Länder an der Austragung beteiligt sind: Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro. Als Veranstalter fungiert die Europäische Handballföderation (EHF). 16 Nationen nehmen an dem Turnier teil. Alles, was Sie außerdem zum Spielplan und der Übertragung im TV oder online wissen sollten, lesen Sie hier.

Spielplan der Frauen-Handball-EM 2022

Die 15. Handball-EM der Frauen hat am 4. November begonnen und endet am 20. November 2022. Dieser Zeitplan gilt für die Spiele:

Datum Runde Austragungsort 4. - 8.11.22 Vorrunde Gruppe A Arena Stožice, Ljubljana

Vorrunde Gruppe B Zlatorog Arena, Celje 5. - 9.11.22 Vorrunde Gruppe C Sportski centar Boris Trajkovski, Skopje

Vorrunde Gruppe D Sportski centar Morača, Podgorica 10. - 16.11.22 Hauptrunde Gruppe 1 Arena Stožice, Ljubljana 11. - 16.11.22 Hauptrunde Gruppe 2 Sportski centar Boris Trajkovski, Skopje 18.11.22 Spiel um Platz 5 Arena Stožice, Ljubljana

Halbfinals Arena Stožice, Ljubljana 20.11.22 Spiel um Platz 3 Arena Stožice, Ljubljana

Finale Arena Stožice, Ljubljana

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Die Gruppen der Handball-EM 2022 der Frauen

Gruppe A (Ljubljana, Slowenien):

Norwegen

Ungarn

Kroatien

Schweiz

Gruppe B (Celje, Slowenien):

Dänemark

Schweden

Slowenien

Serbien

Gruppe C (Skopje, Nordmazedonien):

Frankreich

Niederlande

Nordmazedonien

Rumänien

Gruppe D (Podgorica, Montenegro):

Lesen Sie dazu auch

Polen

Montenegro

Deutschland

Spanien

Die Handball-EM der Frauen 2022 im TV oder Stream sehen?

Wird die Frauen-Handball-EM 2022 im Free-TV übertragen? Wann und wo gibt es kostenlose Live-Streams im Netz? Zu einer Ausstrahlung im Fernsehen ist momentan nichts bekannt. Sollten TV-Sender eine Übertragung ankündigen, erfahren Sie das an dieser Stelle. Streams der EM finden Sie auf sportdeutschland.tv. Hier stehen momentan die Termine der Vorrunde fest, an denen die deutsche Mannschaft beteiligt ist. Unser TV- und Streaming-Kalender zeigt Ihnen alle Übertragungen der Frauen-Handball-EM 22:

Datum Uhrzeit Spiel Sender 5.11.22 20.30 Uhr Vorrunde : Polen - Deutschland sportdeutschland .tv 7.11.22 18 Uhr Vorrunde : Deutschland - Montenegro sportdeutschland.tv 9.11.22 20.30 Uhr Vorrunde : Deutschland - Spanien sportdeutschland.tv 11.11.22 18.00 Uhr Hauptrunde : Niederlande - Deutschland sportdeutschland.tv 15.11.22 20.30 Uhr Hauptrunde : Frankreich - Deutschland sportdeutschland .tv 16.11.22 15.30 Uhr Hauptrunde : Rumänien - Deutschland sportdeutschland .tv

Austragungsorte der Frauen-Handball-EM 22

Zum ersten Mal in der Geschichte der Europameisterschaft richten drei Nationen gemeinsam die Frauen-Handball-EM aus. 2022 fungieren Montenegro, Nordmazedonien und Slowenien als Gastgeber. Folgende Städte und Stadien sind für die Spiele eingeplant: