Handball-EM der Frauen 2024: Übertragung im Free-TV und Stream

Die Handball-Europameisterschaft der Frauen 2024 wird vom 28. November bis zum 15. Dezember in Österreich, Ungarn und der Schweiz ausgetragen. Das Turnier bringt wieder die besten Nationen Europas mit dem Ziel zusammen, am Ende die begehrte Trophäe in den Händen zu halten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Frauen-EM treten 24 Mannschaften an. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrer Vorrundengruppe auf die Niederlande, Island und die Ukraine. Die DHB-Frauen starten am 29. November gegen die Ukraine im österreichischen Innsbruck. Die Favoritenrolle wird vor allem dem Titelverteidiger Norwegen zugeschrieben. Das norwegische Team hat auch die Olympischen Sommerspiele 2024 gewonnen.

Laut dem EM-Spielplan 2024 gestalten sich die sechs Gruppen folgendermaßen:

Gruppe A: Ungarn, Türkei, Schweden, Nordmazedonien

Gruppe B: Rumänien, Tschechien, Montenegro, Serbien

Gruppe C: Spanien, Portugal, Frankreich, Polen

Gruppe D: Schweiz, Färöer, Dänemark, Kroatien

Gruppe E: Österreich, Slowakei, Norwegen, Slowenien

Gruppe F: Niederlande, Island, Deutschland , Ukraine

Doch wo laufen die Partien der Europameisterschaft? Gibt es eine Live-Übertragung im Fernsehen oder Stream? Wo sind die Highlights der einzelnen Spiele abrufbar? Wir haben alle Infos rund um die Übertragung der Frauen-EM 2024 in Österreich, Ungarn und der Schweiz.

Übertragung der Frauen-Handball-EM 2024: Läuft das Turnier auch im Free-TV?

ARD und ZDF haben sich die Rechte zur Übertragung der Handball-Europameisterschaften bis ins Jahr 2030 gesichert, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Allerdings berichten die beiden Sender nicht live von der Frauen-EM 2024. Erst ab 2026 wird das deutsche TV-Publikum sämtliche Partien der Männer- und Frauenteams bei den Handball-Europameisterschaften im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern verfolgen können.

Zwar haben die beiden Öffentlich-Rechtlichen noch nicht offiziell mitgeteilt, inwiefern es eine Berichterstattung in Form von Zusammenfassungen zur Frauen-EM geben wird, allerdings ist davon auszugehen. Bisher hat die Sportschau über alle Spiele der DHB-Frauen online berichtet und einen Zusammenschnitt der Höhepunkte bereitgestellt.

Handball-EM der Frauen 2024: Deutschland live im Stream sehen

Statt im Free-TV wird die gesamte Handball-EM der Frauen 2024 von Sportdeutschland.TV kostenlos online im Live-Stream übertragen. Der Streaming-Anbieter zeigt alle Partien des Turniers live und in voller Länge. Die deutschen Spiele werden dort von Tobias Schimon und Ina Großmann kommentiert.

Hier sind alle deutschen Partien aus der Vorrunde im Überblick:

1. Gruppenspiel: Deutschland vs. Ukraine

Datum: Freitag, 29.11.24

Anwurf: 20.30 Uhr

Spielort: Innsbruck, Österreich

Übertragung im Stream: Sportdeutschland.TV

2. Gruppenspiel: Deutschland vs. Niederlande

Datum: Sonntag, 1.12.24

Anwurf: 18 Uhr

Spielort: Innsbruck, Österreich

Übertragung im Stream: Sportdeutschland.TV

3. Gruppenspiel: Deutschland vs. Island

Datum: Dienstag, 3.12.24

Anwurf: 20.30 Uhr

Spielort: Innsbruck, Österreich

Übertragung im Stream: Sportdeutschland.TV

4. Spieltag, Hauptrunde : Schweiz vs. Deutschland

Datum : Donnerstag, 5.12.24

Anwurf : 15.30 Uhr

Spielort : Wien, Österreich

Übertragung im Stream : Sportdeutschland.TV

5. Spieltag, Hauptrunde: Deutschland vs. Dänemark

Datum: Samstag, 7.12.24

Anwurf: 18 Uhr

Spielort: Wien, Österreich

Übertragung im Stream: Sportdeutschland.TV

6. Spieltag, Hauptrunde: Norwegen vs. Deutschland

Datum: Montag, 9.12.24

Anwurf: 18 Uhr

Spielort: Wien, Österreich

Übertragung im Stream: Sportdeutschland.TV

7. Spieltag, Hauptrunde: Slowenien vs. Deutschland

Datum: Mittwoch, 11.12.24

Anwurf: 15.30 Uhr

Spielort: Wien, Österreich

Übertragung im Stream: Sportdeutschland.TV