Finale der Handball-EM live im Free-TV und Stream: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Das Finale der Handball-EM 2024 findet am Sonntag statt. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie zu Termin und Uhrzeit haben wir hier für Sie.

Nach einer spannenden Gruppenphase in der Hauptrunde der Handball-EM 2024 haben es vier Nationalteams ins Halbfinale des Turniers geschafft. Neben Deutschland und Kontrahent Dänemark treffen auch Frankreich und Schweden aufeinander. Obwohl Deutschland das letzte Match der Hauptrunde gegen Kroatien verlor, hatte das DHB-Team am Ende trotzdem einen Punkt Vorsprung auf den Gruppendritten Ungarn.

Am Sonntag steht das Finale der Handball-EM 2024 an. Den genauen Termin und alle Details zur Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Finale der Handball-EM 2024: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anwurf?

Laut Spielplan der Handball-EM 2024 findet das Finale der Handball-EM 2024 am Sonntag, dem 28. Januar 2024 statt. Anwurf in der Kölner Lanxess Arena ist um 17.45 Uhr. Deutschland holte sich den EM-Titel zuletzt 2016 bei der Europameisterschaft in Polen. Der amtierende Europameister und gleichzeitig auch die Mannschaft mit den meisten Titeln ist Schweden. Ganze fünf Mal hat das schwedische Team die EM seit 1994 gewonnen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Handball-EM-Finale live im Free-TV und gratis im Stream

Die Übertragung der Handball-EM 2024 teilen sich ARD, ZDF und der Streaming-Anbieter Dyn. Während der relativ neue Streamingdienst restlos alle Spiele der Europameisterschaft live und in voller Länge zeigt, gibt es bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern nur ausgewählte Partien zu sehen. Ein Abo bei Dyn ist derzeit ab 12,50 Euro pro Monat zu haben.

Zum Programm von ARD und ZDF gehören alle Spiele mit deutscher Beteiligung - sollte Deutschland im Finale stehen, gibt es das Match in voller Länge im Free-TV zu sehen. Übertragen wird die Partie dann von der ARD. Kostenlos können Sie das Finale aber in jedem Fall verfolgen, denn auch ohne deutsche Beteiligung zeigt die ARD das Finale zumindest im Live-Stream der Sportschau. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Hanball-EM-Finales im Überblick:

Spiel: Finale der Handball-EM 2024

Finale der 2024 Datum: Sonntag, 28. Januar 2024

Sonntag, 28. Januar 2024 Uhrzeit : 17.45 Uhr

17.45 Uhr Stadion: Lanxess Arena , Köln

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Dyn

Dyn Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Handball-EM 2024: Bisherige Gewinner der Europameisterschaft

Schweden ist Rekord-Europameister und aktueller Titelverteidiger. Zwischendurch lief es allerdings nicht so richtig rund bei dem skandinavischen Team: 20 Jahre lang konnte sich die Mannschaft keinen EM-Titel holen, bevor 2002 dann das Comeback der Schweden in einem knappen Duell gegen Spanien erfolgte. Das sind die Europameister seit 1994: