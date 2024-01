Ex-Weltmeister über Torhüter-Gespann: "Idealkonstellation"

Bei der Heim-EM setzen die deutschen Handballer im Tor auf einen Routinier und einen Turnier-Neuling. Für den ehemaligen Weltmeister Henning Fritz ist das die perfekte Kombination.

Ex-Weltmeister Henning Fritz sieht die deutschen Handballer auf der Torhüterposition für die Heim-Europameisterschaft "sehr gut aufgestellt". Das Duo mit dem routinierten Andreas Wolff und U21-Weltmeister David Späth "ist auch meine Idealkonstellation. Das ist perfekt", sagte Fritz der Deutschen Presse-Agentur.

"Andi Wolff beweist seit Jahren seine Qualität. Er ist die unangefochtene Nummer eins", sagte Fritz über den 32 Jahre alten Schlussmann vom polnischen Topverein Industria Kielce. Späth sei mit 21 Jahren zwar noch jung, "hat aber schon mehrfach gezeigt, wozu er in der Lage ist. Und das im Verein und auch auf internationalem Parkett. So etwas habe ich bei so einem jungen Mann selten gesehen", lobte Fritz den EM-Neuling vom Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. "Beide kennen ihre Rolle. Es ist die perfekte Konstellation."

Der 49 Jahre alte Fritz zählte zu seiner aktiven Zeit zu den weltbesten Torhütern und holte 2007 bei der Heim-WM den Titel mit der DHB-Auswahl. Einen ähnlichen Erfolg wünscht er dem deutschen Team bei der Endrunde vom 10. bis 28. Januar. Sein Tipp: "Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Man muss sich einerseits selbst begeistern, darf aber andererseits den Druck nicht zu groß werden lassen. Es ist eine Mischung aus allem. Am Ende kann man es darauf herunterbrechen, einfach Spaß an dem zu haben, was man liebt."

(dpa)