Handball Final Four 2022: Spielplan, Termine, Teams und Übertragung

Am 23. und 24. April 2022 findet das Handball Final Four statt. Das Finale des DHB-Pokals wird in der Barclays Arena in Hamburg ausgetragen. Was Sie über den Spielplan, die Teams und die Übertragung wissen sollten.

Handball Final Four 2022: Das Finale um den DHB-Pokal ruft Ende April 2022 wieder Tausende Fans auf den Plan. Erfahren Sie hier, nach welchem Spielplan der Wettkampf ausgerichtet wird, welche Teams dabei sind und wann die Spiele im Free-TV und Live-Stream übertragen werden.

Spielplan und Termine des Rewe Final Four 2022

Der Termin für das Handball Final Four ist für Samstag, 23. April und Sonntag, 24. April 2022 angesetzt. An diesem Wochenende finden das Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und das Finale im Kampf um den DHB-Pokal statt. Nach dem Achtelfinale im Dezember 2021 und dem Viertelfinale im Februar und März 2022 fiebern die Fans nun bei den finalen Wettkämpfen des Turniers mit.

Die Termine der Halbfinals und des Finales:

Datum

Uhrzeit Spiel Begegnung Samstag, 23. April 2022 13.30 Uhr 1. Halbfinale THW Kiel vs. TBV Lemgo Lippe (28:26) Samstag, 23. April 2022 16.10 Uhr 2. Halbfinale SC Magdeburg vs. HC Erlangen (30:22) Sonntag, 24. April 2022 13.25 Uhr Finale THW Kiel vs. SC Magdeburg

Video: SID

Diese Teams spielen beim Handball Final Four 2022

Beim Handball Final Four 2022 spielen die Teams um den DHB-Pokal, die sich im Viertelfinale qualifizieren. Nach den Viertelfinalspielen stehen diese vier Teams als Teilnehmer beim Rewe Final Four 2022 fest:

THW Kiel gewinnt 26:24 (12:13) gegen die Rhein-Neckar Löwen

gewinnt 26:24 (12:13) gegen die GWD Minden unterliegt dem SC Magdeburg mit 26:34 (11:18)

unterliegt dem mit 26:34 (11:18) HC Erlangen setzt sich gegen VfL Gummersbach mit 29:27 (12:16) durch

setzt sich gegen mit 29:27 (12:16) durch Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe gewinnt 28:24 (15:10) gegen MT Melsungen

Übertragung des Rewe Final Four 22 im TV und Stream?

Wann wird das Handball Final Four 2022 im Free-TV oder Live-Stream übertragen? Welche Sender strahlen das Finale um den DHB-Pokal live und kostenlos aus? Das Final Four 2022 kann man auf Sky und ARD verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Spiele des Final Four. Bei ARD laufen außerdem live und kostenfrei das zweite Halbfinale und das Finale. Alle Infos zur Übertragung des Final Four 2022 lesen Sie in unserem TV-Kalender:

Datum

Uhrzeit Spiel Begegnung Sender Samstag, 23. April 2022 13.30 Uhr 1. Halbfinale THW Kiel vs. TBV Lemgo Lippe Sky Samstag, 23. April 2022 16.10 Uhr 2. Halbfinale SC Magdeburg vs. HC Erlangen ARD und Sky Sonntag, 24. April 2022 13.25 Uhr Finale THW Kiel - SC Magdeburg ARD und Sky

Der historische Austragungsort des Handball Final Four

Bereits seit 1994 findet das Handball Final Four in Hamburg statt. Zunächst trafen sich die vier besten Klubs für das Finale in Hamburg Alsterdorf. Seit 2003 wird das Turnier um den DHB-Pokal in der Barclays Arena in Hamburg ausgetragen, die bei Sportveranstaltungen Platz für 13.000 Besucher bietet. Über die Jahre wurde das Final Four zum beliebtesten Klubhandball-Turnier der Welt. Es wird in 30 Ländern weltweit live ausgestrahlt und erhält pro Jahr eine Reichweite von bis zu 43 Millionen Zuschauenden. 2023 zieht das Final Four allerdings in die Lanxess Arena nach Köln und soll dort mindestens fünf Jahre lang bleiben. Der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga gab als Grund an, dass die Kölner Arena ein stärkeres Engagement für den Sport zeigen würde.

Der Weg zum Final Four: Handball Saison 2021/22

Das Final Four stellt auch 2022 wieder den Höhepunkt der deutschen Klubhandball-Saison dar. Beginnend am 28. und 29. August 2021 kämpften 18 Mannschaften der 1. Handball-Bundesliga, also der LIQUI MOLY HBL, um den Einzug ins Finale. Neben diesen Teams traten 14 weitere Mannschaften aus der 2. Handball-Bundesliga und zehn Drittligisten an. Das Achtelfinale fand im Dezember 2021 statt. Anfang Februar und März 2022 folgte das Viertelfinale. Die besten vier Teams qualifizieren sich nach diesen Runden für das Halbfinale und das Finale.