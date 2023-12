Gislason: Keine Essvorschriften für DHB-Team an Weihnachten

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hält trotz der bevorstehenden Heim-Europameisterschaft nichts von Ernährungsvorschriften für die Nationalspieler an den Weihnachtstagen.

"Da mische ich mich nicht ein. Jeder, der Verantwortung auf dem Parkett übernehmen muss, kann das auch beim Weihnachtsessen machen", sagte Gislason der Deutschen Presse-Agentur und fügte hinzu: "Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen und vertraue voll darauf, dass die Mannschaft damit sinnvoll umgeht."

Der 64 Jahre alte Isländer verbringt die Feiertage mit seiner Lebensgefährtin sowie seiner Tochter und deren Familie in Berlin. Am 27. Dezember zieht er seinen 19-köpfigen EM-Kader zu einem dreitägigen Lehrgang in Frankfurt am Main zusammen, ehe am Neujahrstag in Brunsbüttel die letzte Etappe der Turniervorbereitung beginnt.

Bei der Endrunde vom 10. bis 28. Januar in sechs deutschen Städten trifft die DHB-Auswahl in der Vorrunde auf die Schweiz, Nordmazedonien und Rekord-Weltmeister Frankreich. Die ersten Zwei jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.

