Göppingen-Coach: "Nicht Favorit" auf Europapokal-Titel

Bundesligist Frisch Auf Göppingen hofft beim Final Four der European League in Flensburg auf den ersten internationalen Handball-Titel seit sechs Jahren.

"Wir gehen da guten Mutes hin", sagte Trainer Markus Baur vor dem Halbfinalspiel gegen BM Granollers aus Spanien am Samstag (18.00 Uhr/ DAZN) der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind nicht der Favorit für das Turnier, aber genau das wollen wir nutzen."

Der Traditionsverein Frisch Auf gewann 1960 und 1962 den Europapokal der Landesmeister und triumphierte zwischen 2011 und 2017 viermal im EHF-Pokal, dem Vorgängerwettbewerb der European League. Für den 52-jährigen Baur, der als Spieler unter anderem Welt- und Europameister war, würde ein Triumph in der Flensburger Campushalle den ersten internationalen Titel seiner Trainerlaufbahn bedeuten.

"Jeder Titel macht einen happy, danach strebt man", erklärte der gebürtige Meersburger. Er ist seit Ende November Coach der Göppinger, die in der Bundesliga vier Spiele vor dem Saisonende nur Tabellen-14 sind. Als Sieger in Flensburg wären sie in der nächsten Saison aber automatisch wieder für die European League qualifiziert.

Sollten sie Granollers schlagen, würden sie im Finale am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) auf den Sieger des zweiten Halbfinal-Spiels zwischen Montpellier HB aus Frankreich und den Füchsen Berlin treffen (Samstag, 15.30 Uhr).

