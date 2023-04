Kohlbacher und Stutzke fallen für Länderspiele aus

Deutschlands Handballer müssen in den Länderspielen gegen Europameister Schweden und den WM-Dritten Spanien auf Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Rückraumspieler Lukas Stutzke verzichten.

"Stutzke wird wegen einer kürzlich erlittenen Gehirnerschütterung nicht dabei sein und Kohlbacher hat Grippe", sagte Bundestrainer Alfred Gislason beim Pay-TV-Sender Sky.

Für Kohlbacher rückt Tim Zechel vom HC Erlangen in den Kader für die abschließenden Partien im Euro-Cup am kommenden Donnerstag in Kristianstad und Sonntag in Berlin. Fraglich ist derzeit der Einsatz von Rückraum-Routinier Kai Häfner. "Er ist angeschlagen. Wir müssen abwarten, ob er spielen kann", sagte Gislason.

Die DHB-Auswahl bestreitet ab Montag in Berlin den letzten Lehrgang in dieser Saison. Die Maßnahme dient der Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft im Januar 2024.

(dpa)