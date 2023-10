Nationalmannschaft vor der Heim-EM: Entwicklung unter Ergebnisdruck

Zwei Monate vor der Heim-EM holt Handball-Bundestrainer Gislason vier Junioren-Weltmeister in seinen Kader. Das Team ist mit Talent gesegnet. Aber kann es um Medaillen spielen?

Es ist ein paar Monate her, da geriet Alfred Gislason ins Schwärmen. Der Handball-Bundestrainer sprach über die traumhaften Trainingsmöglichkeiten für Nachwuchsspieler in seiner isländischen Heimat, wo nur ein wenig mehr Menschen (372.000) als beispielsweise in Augsburg (301.000) leben, aber trotzdem reihenweise Weltklasse-Handballer ausgebildet werden. Gislason erzählte begeistert, wie toll die Infrastruktur sei, und merkte an, dass Deutschland mit diesen paradiesischen Zuständen wenig gemein habe.

In der Tat ist es beneidenswert, was auf der kleinen Insel im Nordatlantik seit Jahrzehnten geleistet wird. Allerdings wurden im Juni trotzdem die deutschen und nicht die isländischen Junioren Handball-Weltmeister.

Die Zukunft sieht rosig aus – doch wie ist es um die Gegenwart bestellt?

Das freut natürlich auch den Bundestrainer, es erhöht schließlich die Erfolgsaussichten für künftige Turniere im Erwachsenenbereich. Gislasons Herausforderung – oder vielleicht sogar Problem – ist allerdings, dass er schon in der Gegenwart liefern muss. Im Januar steht die Heim-EM an. Und die Vorgabe der Verbandsspitze beim Deutschen Handballbund ( DHB) ist unmissverständlich: Das Halbfinale soll es mindestens sein. Was schon eine Ansage ist. Nur so zur Einordnung: Zum letzten Mal gelang das 2019. Es stellt sich also die berechtigte Frage: Wie soll das klappen?

Vermutlich keine finalen Antworten liefern, sehr wohl aber Aufschlüsse geben werden die beiden Länderspiele gegen den Afrikameister Ägypten am Freitag (18.35 Uhr/Sport1) in Neu-Ulm und am Sonntag (17.15 Uhr/ZDF) in München. „Wir wollen nicht nur experimentieren, das Ergebnis nimmt eine große Rolle ein – auch wenn es Testspiele sind“, verrät Gislason am Montagmorgen, dass er sein Handball-Labor verlassen wird und es von nun an um die Alltagstauglichkeit seiner Ideen geht. Wenngleich er doch ein wenig improvisieren muss. Denn für die in zwei Monaten beginnende EM erfüllten sich zwei personelle Wünsche nicht.

Hendrik Pekeler sagte dem Bundestrainer ab

Der Bundestrainer kokettierte in den vergangenen Monaten mit der Rückkehr von Weltklasse-Kreisläufer Hendrik Pekeler. Der Kieler sagte allerdings ab. Er fühlt sich nicht fit genug. Und auch mit einem Comeback von Fabian Wiede wird es verletzungsbedingt nichts. Gislason hätte ihn und Pekeler gerne dabeigehabt. Vor allem auch ihre Routine. „Was die Erfahrung angeht, sind wir ganz weit weg von Mannschaften wie Spanien oder Frankreich“, sagt Gislason, der sich aber nicht unterkriegen lässt: „Wir müssen etwas anders machen.“ Nämlich auf die Jugend zu setzen.

Die Forderungen danach sind nach dem deutschen Triumph bei der Junioren-WM ohnehin laut geworden. Der ehemalige DHB-Vize Bob Hanning legte sich bereits kurz nach dem WM-Sieg fest. „Natürlich müssen zwei bis drei Spieler aus dem U-21-Aufgebot in den EM-Kader aufrücken. Für die Entwicklung von Spielern und der Nationalmannschaft als großes Ganzes ist das unumgänglich“, schrieb er gewohnt wortgewaltig in seiner Kolumne im Kicker.

Mit den Absagen von Pekeler und Wiede wurde Gislason die Entscheidung ein Stück weit abgenommen. Kreisläufer Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf, 20), Rückraum-Linkshänder Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf, 21), Torwart David Späth (Rhein-Neckar Löwen, 21) und Spielmacher Nils Lichtlein (Füchse Berlin, 21) schafften es ins Aufgebot für die Ägypten-Länderspiele. „Einige von ihnen haben gute Chancen, bei der EM dabei zu sein. Das Alter ist nicht wichtig. Wer große Leistungen bringt, der wird nominiert“, sagt Gislason und spricht von einem Kader mit „sehr viel Talent“.

Deutsche Mannschaft als Ansammlung Hochbegabter

Fischer, Uscins, Lichtlein und Späth – sie werden vermutlich die nächsten Jahre dieser Mannschaft prägen. Und natürlich Juri Knorr, 23, und Julian Köster, 23, die schon jetzt trotz ihres jungen Alters neben dem ebenfalls noch jungen Kapitän Johannes Golla, 25, zu den absoluten Leistungsträgern zählen und viel, vielleicht sogar zu viel Verantwortung tragen.

Ihnen gehört die Zukunft. Aber ist diese Ansammlung an Hochbegabten auch schon bereit, in der Gegenwart zu glänzen und eine deutsche Mannschaft ins Halbfinale oder sogar noch weiter, also zu einer Medaille zu führen? Kommt dieses Turnier also zu früh für sie, um die wahrlich hochgesteckten Ziele zu erreichen?

Gislason sagt nur: „Wir gehören nicht zu den großen Favoriten.“ Das stimmt. Und trotzdem muss es das Halbfinale im Januar sein. Mindestens.