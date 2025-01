RB: Der TBV Lemgo sucht ein neues Maskottchen: Wer macht den Hermann?

Wer sich beruflich verändern möchte, hat – dem Fachkräftemangel sei es aufs Herzlichste gedankt – gerade viele Möglichkeiten. Wer gerne schwierige Aufgaben angeht, kann etwa in der Öffentlichkeitsarbeit bei Tesla, X oder einer anderen Firma des sympathischen Tech-Milliardärs Elon Musk einsteigen, Lobbyist in der Tabak-Industrie werden oder im Kundenservice der Deutschen Bahn arbeiten. Wer für seine Arbeit aber auch noch Applaus haben möchte und dem Handball-Sport zugeneigt ist, kann sich nun einer verlockenden Stellenausschreibung widmen: Handball-Bundesligist TBV Lemgo Lippe sucht ab Februar eine neue Besetzung für sein Maskottchen „Hermann“.

Die Anforderungen: Neben Volljährigkeit und einer Größe zwischen 1,70 und 1,85 Meter sollte der oder die neue Hermann selbstbewusst sowie körperlich fit und belastbar sein. Denn, wie der Klub in der Ausschreibung betont: „Es wird auch mal warm im Kostüm!“ Wer den Zuschlag erhält, darf künftig an Spieltagen und bei Sonderveranstaltungen den Hermann machen. Der Name „Hermann“ geht selbstredend auf das Hermannsdenkmal zurück, mit dem die Region an die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 nach Christus erinnert. Der Feldherr hieß Arminius (Grüße nach Bielefeld an der Stelle) und wurde im 16. Jahrhundert zu „Hermann“ eingedeutscht.

Die Chemnitzer Basketballer haben „Karli Marx“, Philadelphia hat Gritty

Wer das ungewöhnlich findet, sollte sich mal im Rest der Handball-Bundesliga umsehen: Wo die Fußballer unverfängliche Maskottchen haben, gehen andere Sportarten all-in. Im Handball setzt Frisch Auf Göppingen etwa auf Günter Kastenfrosch während beim SC Magdeburg Till Eulenspiegel die Fans antreibt. Das vielleicht speziellste Maskottchen in Deutschland ist aber im Basketball zu Hause: Beim Bundesligisten Chemnitz 99er sorgt – wie sollte es auch ander sein – Karli Marx für eine gute Stimmung unter dem Hallendach. Karli Marx ist stattliche 2,20 Meter groß, muskulös und tritt bei jedem Heimspiel den Beweis an: Kapitalismuskritik und Party am Spielfeldrand – das muss kein Widerspruch sein.

Das aber wohl außergewöhnlichste Maskottchen im Sport ist in Philadelphia zu Hause: Beim NHL-Klub Philadelphia Flyers hat vor einigen Jahren Gritty vorgestellt. Gritty ist groß, orangefarben, zottelig, hat ein Dauergrinsen im Gesicht (?) und soll – ja, was eigentlich darstellen? Auf jeden Fall knüpft er schnell Kontakt, rangelt gerne mit Fans und tanzt auf dem Eis.

Im Vergleich dazu wirkt der Job als Hermann jedenfalls als sehr solide. Bewerbungen sind jedenfalls bis zum 19. Januar per formloser Bewerbung per E-Mail an marketing@tbv-lemgo-lippe.de möglich.