Rhein-Neckar Löwen bestätigen Wechselwunsch von Knorr

Die Rhein-Neckar Löwen haben den Wechselwunsch von Handball-Nationalspieler Juri Knorr bestätigt.

"Juri hat uns schon vor ein paar Wochen davon in Kenntnis gesetzt, dass er sich im Sommer 2025 gerne sportlich verändern und von der Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Vertrag bei uns Gebrauch machen möchte", erklärte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann in einer Mitteilung des Bundesligisten.

Knorr betonte, dass er "offen und ehrlich" mit den Löwen gesprochen habe und er sich von nun an auf das "Sportliche konzentrieren" wolle. "Was dann ab Sommer 2025 passiert, können wir besprechen, wenn es etwas Konkretes zu besprechen gibt", sagte er.

Die "Bild"-Zeitung hatte zuletzt berichtet, dass der 23-Jährige vor einem Wechsel zum dänischen Erstligisten Aalborg stehen soll. Dort übernimmt ab Sommer der ehemalige Flensburger Maik Machulla das Traineramt.

Knorr kam 2021 von GWD Minden zu den Löwen und führte den Club in der vergangenen Saison zum DHB-Pokalsieg. Bei der WM 2023 wurde der Spielmacher als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet, bei der Heim-EM in diesem Jahr wurde der gebürtige Flensburger ins All-Star-Team berufen.

