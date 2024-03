SC Magdeburg verpflichtet Nationalspieler Tim Zechel

Kreisläufer Tim Zechel kehrt zum SC Magdeburg zurück. Dort wird er auf seiner Position starke Konkurrenz haben.

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat Nationalspieler Tim Zechel für die neue Saison verpflichtet. Wie der Champions League-Sieger am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Der 1,96 Meter große Kreisläufer kehrt vom HC Erlangen nach Magdeburg zurück, wo er von 2010 bis 2013 ausgebildet wurde.

In der deutschen Nationalmannschaft feierte Zechel am 19. März 2022 sein Debüt gegen Ungarn. Zudem nominierte ihn Bundestrainer Alfred Gislason für den deutschen 35er-Kader der diesjährigen Heim-EM und der Olympia-Qualifikation. In Magnus Saugstrup und Oscar Bergendahl hat Zechel beim SCM zwei starke Konkurrenten auf der Kreisläufer-Position.

(dpa)