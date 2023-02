Sieg gegen Kiel: SC Magdeburg im DHB-Pokal-Halbfinale

Der SC Magdeburg hat sich das letzte Ticket für das Finalturnier um den deutschen Handball-Pokal gesichert.

Der deutsche Meister setzte sich am Sonntag im Viertelfinale bei Cup-Verteidiger THW Kiel mit 35:34 (29:29, 19:14) nach Verlängerung durch und komplettiert damit das Teilnehmerfeld der Endrunde am 15./16. April in Köln.

Vor 12.523 Zuschauern in Hamburg, wohin der THW wegen der Belegung der heimischen Arena ausweichen musste, war Kay Smits mit neun Toren bester Werfer beim Sieger. Überschattet wurde der Magdeburger Erfolg von einer mutmaßlich schweren Verletzung des dänischen Weltmeisters Magnus Saugstrup. Bereits am Samstag qualifizierten sich die SG Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar Löwen und der TBV Lemgo Lippe für das Halbfinale, das am kommenden Mittwoch ausgelost wird.

