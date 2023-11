Vor der Heim-EM: So ist es um die Handball-Nationalmannschaft bestellt

Mitte Dezember wird Handball-Bundestrainer Alfred Gislason seinen Kader für die Heim-EM im Januar nominieren. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Dieses Wochenende gibt Rückenwind. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat am Sonntag in der mit 10.911 Zuschauern ausverkauften Münchner Olympiahalle mit 28:27 (17:12) gegen Ägypten gewonnen. Im ersten Duell mit den Afrikanern am Freitag in Neu-Ulm hatte es ein 31:31 gegeben. Kurz vor Weihnachten wird Bundestrainer Alfred Gislason seinen Kader für die Heim-EM bekannt geben. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Auswahl des Deutschen Handballbundes.

Gibt es eine Stammformation?

Die Rückraumreihe mit Julian Köster, Juri Knorr und Kai Häfner hat sich etabliert. Am Kreis ist Kapitän Johannes Golla über jeden Zweifel erhaben, auf der Linksaußen-Position spricht viel für Lukas Mertens. Auf dem rechten Flügel hat Bundestrainer Alfred Gislason die Qual der Wahl zwischen Patrick Groetzki und Timo Kastening. Phasenweise agierte Häfner in dieser Aufstellung auch in der Abwehr, was es den Deutschen im Freitagsspiel in der Anfangsviertelstunde ermöglichte, komplett ohne Abwehr-Angriff-Wechsel zu agieren. Das wirkte sich positiv aufs Tempospiel aus. Im Tor ist Andreas Wolff gesetzt, wenn er nach seinem Bandscheibenvorfall in Form kommt.

Wie geht es Torwart Andreas Wolff?

Die Trainingsbelastung in der vergangenen Woche habe der Torwart „schmerzfrei“ absolviert, sagte Gislason. Wolff kam im ersten Spiel gegen Ägypten zu einem zehnminütigen Kurzeinsatz. „Den hat er sehr gut verkraftet. Er hätte auch am Sonntag spielen können. Aber das war seine erste richtige Trainingswoche seit langer Zeit. Ihm fehlt ein wenig die Schnelligkeit, aber die wird in den nächsten zwei Monaten mit Sicherheit zurückkommen“, sagte Gislason.

Wie sieht die Rangfolge im Tor aus?

Erreicht Wolff sein Leistungsmaximum, geht er als Nummer eins in das Turnier. Offen ist die Stelle seines Stellvertreters. Gegen Ägypten holte Gislason den 39-jährigen Heinevetter zurück, um angesichts der Causa Wolff einen routinierten Keeper dabei zu haben. „Erfahrung kann sehr wertvoll sein“, betonte der Bundestrainer. Heinevetter überzeugte in beiden Spielen aber nicht. Mit jugendlicher Unbekümmertheit machte sich U-21-Weltmeister David Späth an die Aufgabe. Am Freitag zeigte er sechs Paraden (Fangquote 32 Prozent) in der zweiten Halbzeit, am Sonntag startete er sogar, erreichte in der ersten Halbzeit mit vier Paraden (Fangquote 25 Prozent) aber nicht die Form des ersten Spiels. In der Schlussphase kam er für Heinevetter zurück – und wehrte gleich zwei Bälle ab. „Er war ordentlich heute“, urteilte Gislason am Sonntag: „Er wehrt wichtige Bälle am Ende ab. Das ist auch eine Auszeichnung für einen Torwart.“

Was funktioniert gut?

Steht die erste Sieben auf dem Feld, funktionieren viele Dinge – vor allem in der Deckung. „Man hat gesehen, dass unser erster Anzug in der Abwehr gut steht – mit Johannes Golla und Julian Köster im Mittelblock“, so Gislason. Das Duo ist eingespielt, harmoniert prächtig miteinander. Mit den beiden im Abwehrzentrum kamen die Deutschen auch häufiger ins Tempospiel. Sie sind nicht zu ersetzen. Was auch für Knorr gilt. Der Mittelmann von den Rhein-Neckar Löwen war erneut Dreh- und Angelpunkt im Angriff.

Welche Probleme gibt es noch?

Wechseln die Deutschen im Deckungszentrum, ging das in der Vergangenheit häufig mit einem Bruch einher. So war es auch am Freitag. „Golla und Köster brauchen mehr Pausen“, sagte Gislason, der im ersten Duell mit den Afrikanern ansehen musste, wie bei beiden mit zunehmender Spieldauer die Kräfte schwanden. Auch die Kombinationen Sebastian Heymann/Jannik Kohlbacher sowie Heymann/Köster kamen in den Ägypten-Spielen im Abwehrzentrum zum Einsatz. Das eine oder andere Abstimmungsproblem war zu erwarten. Der Bundestrainer hofft bis zur EM auf ein paar Rückkehrer, die diesmal verletzt fehlten: „Wir brauchen Spieler, die uns in der Abwehr mehr Breite geben. Es war schon bei der WM unsere Achillesferse, zu Köster und Golla keine Alternativen zu haben.“

Wer könnte noch zurückkommen?

Luca Witzke musste verletzt absagen, hat als Rückraum-Rechtshänder aber eine realistische EM-Chance. Gislason hätte gegen Ägypten zudem gerne Spielmacher Marian Michalczik und Kreisläufer Justus Fischer dabei gehabt. Beide fehlten ebenfalls. Ihr Vorteil: Sie können im Mittelblock verteidigen. „Ich hoffe, dass alle Verletzten Anfang Januar zur Verfügung stehen. Das wäre ein großer Unterschied“, sagte der Bundestrainer.

Für wen wird es eng mit einer EM-Teilnahme?

Die Variante mit Spielmacher Lichtlein und Knorr auf der halblinken Position schmälert die EM-Chancen von Weber, der wie auch Lichtlein keine ernsthafte Alternative in der Abwehr ist. Weber spielte am Freitag unglücklich, erhielt am Sonntag aber viel Einsatzzeit, weil der angeschlagene Julian Köster keine Option für den Angriff war. „Philipp hat das Spiel sehr schnell gemacht, das war gut von ihm“, lobte Gislason, der immer auch an die Abwehr denkt: Deswegen werden es vermutlich nicht Lichtlein und Weber ins Aufgebot schaffen. Sebastian Heymann wäre eine Alternative zu Weber, da er auch im Mittelblock decken kann. „Im Angriff sind wir mit ihm aber nicht eingespielt“, gab der Bundestrainer nach der langen Verletzungspause des Göppingers zu bedenken. Gislason nominierte außerdem drei Linksaußen. Für die EM ist das einer zu viel. An Lukas Mertens führt kein Weg vorbei, der zweite Platz geht an Rune Dahmke oder Tim Nothdurft. Einer aus diesem Duo wird es nicht zum Turnier schaffen.