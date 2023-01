Algerien - Deutschland bei der Handball-WM 2023: Übertragung im Free-TV und Stream

In Gruppe E der Handball-WM 2023 trifft Deutschland auf Algerien. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung im Free-TV und Stream und die bisherige Bilanz der Partie.

Deutschland hat sich bereits in der Vorbereitung zur Handball-WM 2023 das Ziel gesetzt, den Gruppensieg zu erlangen. Das letzte Spiel auf dem Weg dorthin ist das gegen Algerien. Deutschland geht als klarer Favorit in das Match, denn die deutsche Nationalmannschaft hat als einzige aus Gruppe E bereits in der Vergangenheit große Erfolge bei Weltmeisterschaften erringen und sich in die Reihe ehemaliger Handball-Weltmeister einreihen können.

Der Deutschland-Kader kann sich auch bei dieser WM blicken lassen. Nachdem bei der letzten Weltmeisterschaft nur der zwölfte Platz erreicht werden konnte, sind die Spieler dieses Mal hoch motiviert, wieder einen Platz auf dem Siegerpodest einzunehmen. Die Chancen auf eine deutsche Medaille bei der Handball-WM stehen also nicht schlecht. Nachdem die deutschen Fans bei der Fußball-WM so enttäuscht wurden, bietet die Handball-WM daher eine willkommene Möglichkeit, das wieder auszugleichen. Die Spielorte sind diesmal Stadien in Polen und Schweden, die Spiele von Gruppe E werden alle im polnischen Katowice in der Spodek-Arena ausgetragen.

Die Algerier haben gegen die deutsche Mannschaft zwar einen schweren, aber nicht unmöglichen Stand. Denn auch Algerien hat es bislang bei fast jeder WM geschafft, sich zu qualifizieren. Der Ausgang der Partie Deutschland - Algerien ist also relativ offen. Wer das Spiel sehen möchte, aber keine Tickets für die Handball-WM 2023 hat, der kann sich das Ganze auch Zuhause auf dem Sofa ansehen. Wo und wann das Spiel im Free-TV und im Stream übertragen wird, haben wir Ihnen hier zusammengefasst.

Algerien - Deutschland bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Spiel ist sowohl für Deutschland als auch für Algerien das Letzte in der Gruppenphase der Handball-WM 2023. Laut Spielplan findet es heute am 17. Januar um 18 Uhr im polnischen Katowice in der Spodek-Arena statt.

Handball-WM 2023: Übertragung von Algerien vs. Deutschland live im Free-TV und Stream

Die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft sind für das heimische Publikum selbstverständlich am interessantesten. Dementsprechend konzentriert sich die Übertragung der Handball-WM 2023 im Free-TV auch auf diese Partien. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen abwechselnd die Deutschland-Spiele live im Free-TV. Dazu zählt selbstverständlich auch das Spiel zwischen Algerien und Deutschland, das am 17. Januar im ZDF gezeigt wird.

Auch im Streaming-Bereich bieten die öffentlich-rechtlichen Sender ein kostenloses Programm. In der ARD-Sportschau bzw. dem ZDF-Sportstudio werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft dem Publikum parallel zur Übertragung im Free-TV zur Verfügung gestellt. Eine weitere Möglichkeit bietet der Streaming-Anbieter Sportdeutschland.tv. Hier kann man für 15 Euro die Möglichkeit erwerben, alle 112 Spiele der Handball-WM 2023 im Live-Stream mitzuverfolgen. Für die Partie Algerien-Deutschland ist das allerdings gar nicht nötig, denn diese ist kostenlos im Live-Stream des ZDF-Sportstudios zu sehen.

Spiel: Algerien - Deutschland , Gruppenphase der Handball-WM 2023

- , Gruppenphase der 2023 Datum: Dienstag, 17. Januar 2023

Dienstag, 17. Januar 2023 Uhrzeit : 18.00 Uhr

18.00 Uhr Stadion: Spodek-Arena, Katowice ( Polen )

Spodek-Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: ZDF-Sportstudio

Algerien gegen Deutschland bei der Handball-WM 2023: Die bisherige Bilanz der Nationalteams

Bislang ist die Bilanz des algerischen Teams gegen Deutschland eine recht traurige Angelegenheit für die Fans der afrikanischen Mannschaft. Denn in den bislang fünf Spielen konnte sich die deutsche Nationalmannschaft jedes Mal durchsetzen. Das Torverhältnis zeigt ebenfalls ganz deutlich, welche Mannschaft bisher überlegen war: 101:143 für Deutschland.