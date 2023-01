Dänemark - Belgien bei der Handball-WM 2023: Übertragung live im TV und Stream

Bei der Handball-WM 2023 treffen in Gruppe H Dänemark und Belgien aufeinander. Wir informieren Sie über den Termin und die Live-Übertragung der Partie im TV und Stream.

Die Handball-WM 2023 startete am 11. Januar. Die Spielorte und Stadien des Turniers sind dieses Mal in Polen und in Schweden. Mit dabei sind auch 2023 wieder 32 Mannschaften, die um den Weltmeistertitel kämpfen. In der Gruppenphase sind die Mannschaften in Vierergruppen eingeteilt, von Gruppe A bis Gruppe H. Sowohl Belgien als auch Dänemark sind in Gruppe H gelandet und spielen ihr erstes Spiel der WM gegeneinander.

Die Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften könnten dabei nicht größer sein. Während Dänemark seit Jahrzehnten an der Spitze der Weltrangliste mitmischt, ist Belgien bisher höchstens durch das Fehlen von Erfolgen aufgefallen. Besonders deutlich wird der Abstand zwischen den beiden Mannschaften, wenn man sich die Weltmeisterschaften 2019 und 2021 ansieht. In den beiden nacheinander stattfindenden Turnieren konnte sich Dänemark durchsetzen und so zwei Mal in Folge Handball-Weltmeister werden. Belgien hat sich hingegen für keines der beiden Turniere qualifiziert.

Doch wie sich zuletzt bei der Fußball-WM zeigte, muss das nichts heißen. Weltmeister Argentinien verlor schließlich auch völlig überraschend das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien. Es ist also zumindest denkbar, dass auch Dänemark ein ähnliches Schicksal erleidet. Wer den amtierenden Weltmeister bei seinem ersten Auftritt bei der WM 2023 live sehen möchte, der sollte sich bereits vor einiger Zeit um den Erwerb der Tickets für die Handball-WM gekümmert haben. Auf diese gab es nämlich wieder einen erheblichen Andrang. Wer keine in die Finger bekommen konnte, kann das Spiel Dänemark - Belgien allerdings auch von Zuhause aus mitverfolgen. Alle nötigen Infos dazu haben wir Ihnen hier im Artikel zusammengetragen.

Dänemark - Belgien bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das erste Spiel des amtierenden Weltmeisters Dänemark ist bei der WM 2023 gegen den absoluten Underdog Belgien. Los geht's mit dem Spiel in Gruppe H laut Spielplan heute am 13. Januar um 20.30 Uhr. Im Gegensatz zur gerade zu Ende gegangenen Fußball-WM spielt die Tageszeit beim Hallensport Handball allerdings eine weniger große Rolle. Außerdem findet das Spiel Dänemark gegen Belgien nicht irgendwo in der Wüste, sondern in der Malmö Arena in Schweden statt.

Handball-WM 2023: Übertragung von Dänemark vs. Belgien live im TV und Stream

Im deutschen Fernsehen ist die Handball-WM 2023 nur bedingt zu sehen. Im Free-TV bei der ARD bzw. dem ZDF sind die Spiele von Deutschland live zu sehen. Bei der Übertragung der restlichen Spiele sieht es jedoch ein wenig anders aus. Lediglich 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung werden von Eurosport übertragen, alle weiteren Partien sind nicht im Free-TV zu sehen.

Im Live-Stream sind jedoch sämtliche Partien verfügbar. Die Spiele mit deutscher Beteiligung sind auch bei der ARD-Sportschau und im ZDF-Sportstudio kostenlos im Stream zu sehen. Alle Spiele ohne Beteiligung des Deutschland-Kaders sind allerdings nur über ein Abo beim Streaming-Dienst Sportdeutschland.tv zu sehen. Für 15 Euro kann man dort aber auch wirklich alle 112 Spiele der Handball-WM 2023 schauen. In diese Kategorie von Spielen fällt auch das Spiel Dänemark vs. Belgien. Wer das Auftaktspiel des Titelverteidigers sehen möchte, der muss sich wohl oder übel um ein Streaming-Abo bemühen. Alle Infos auf einen Blick:

Spiel : Dänemark - Belgien, Gruppenphase der Handball-WM 2023

- Belgien, Gruppenphase der 2023 Datum: Freitag, 13. Januar 2023

Freitag, 13. Januar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Malmö Arena ( Schweden )

Arena ( ) Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sportdeutschland.tv

Dänemark gegen Belgien: Bisherige Bilanz der Partie

Wenig überraschend konnte sich Belgien bislang noch in keinem Spiel gegen den übermächtigen Gegner Dänemark durchsetzen. Denn auch wenn die beiden Länder nur wenige hundert Kilometer voneinander trennen, so ist der Abstand zwischen den Erfolgen der Handball-Nationalmannschaften gigantisch. Das Torverhältnis ist bislang nach zwei Spielen laut Bild.de ein sehr deutliches 56:19. Den Belgiern bleibt also bei dieser Begegnung nicht arg viel mehr als das Hoffen auf ein Wunder.