Mit diesem Kader fährt Deutschland zur Handball-WM 2023

Das Geheimnis ist gelüftet: Bundestrainer Alfred Gislason hat den 18-Mann-Kader für die Handball-WM 2023 bekanntgegeben. Mit der ein oder anderen Überraschung.

Der WM-Kader steht. Am Freitagmittag hat DHB-Bundestrainer Alfred Gislason die 18 Namen der Spieler verkündet, welche die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2023 im Januar vertreten werden. Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Johannes Golla. Der 25-Jährige hat bislang 48 Länderspiele absolviert. Der erfahrenste Spieler ist der 33 Jahre alte Patrick Groetzki, der auf 156 Einsätze für die DHB-Auswahl kommt.

Handball-WM 2023: Torwart Heinevetter fehlt in DHB-Kader

Ein prominenter Name fehlt im Kader von Gislason: Silvio Heinevetter. Der Trainer aus Island zog dem 38 Jahre alten Torwart den 13 Jahre jüngeren Joel Birlehm vor. "Es gab einige schwere und sehr enge Entscheidungen, aber jetzt haben wir Klarheit. Ich freue mich auf das neue Jahr und die neue Herausforderung mit dieser Mannschaft", sagte Gislason.

Los geht die WM in Schweden und Polen am 11. Januar 2023. Die DHB-Auswahl hofft, bis zum 29. Januar mit von der Partie zu sein. Dann steigt das Endspiel in Stockholm. Die Gruppenphase wird für Deutschland im polnischen Katowice stattfinden. Auftaktgegner ist am 13. Januar die Auswahl aus Katar. Auch Serbien und Algerien sind Gruppengener.

WM 2023: WM-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft im Überblick

Tor:

Andreas Wolff (VIVE Lomza Kielce/POL)

(VIVE Lomza Kielce/POL) Joel Birlehm ( Rhein-Neckar Löwen )

Linksaußen:

Lukas Mertens ( SC Magdeburg )

( ) Rune Dahmke ( THW Kiel)

Rückraum links:

Paul Drux ( Füchse Berlin )

( ) Philipp Weber ( SC Magdeburg )

( ) Julian Köster ( VfL Gummersbach )

Rückraum Mitte:

Juri Knorr ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Luca Witzke ( SC DHfK Leipzig )

( ) Simon Ernst ( SC DHfK Leipzig )

Rückraum rechts:

Kai Häfner ( MT Melsungen )

( ) Djibril M’Bengue ( Bergischer HC )

) Christoph Steinert ( HC Erlangen )

Rechtsaußen:

Patrick Groetzki ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Lukas Zerbe ( TBV Lemgo Lippe)

Kreis:

Johannes Golla ( SG Flensburg-Handewitt )

( ) Jannik Kohlbacher ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Tim Zechel ( HC Erlangen )