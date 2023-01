Handball-WM 2023: Der Deutschland-Kader bei der Weltmeisterschaft

Welche Spieler treten bei der Handball-WM 2023 für Deutschland an? Wer trainiert die Mannschaft? Alle Infos zum Deutschland-Kader haben wir hier für Sie.

Die deutsche Mannschaft errang bereits mehrmals den Weltmeister-Titel, fünfmal im Feldhandball und dreimal im Hallenhandball (1938, 1978, 2007). Auch vor Gold (1936), Silber (1984, 2004) und Bronze (2016) bei Olympia machte das DHB-Team nicht Halt. Welche Spieler für die Handball-Weltmeisterschaft 2023 ausgewählt wurden, erfahren Sie in diesem Artikel. Neben dem Kader erhalten Sie hier außerdem weitere wissenswerte Infos.

Deutschland-Kader: Das deutsche Team bei der Handball-WM 23

Bis zum Auftaktspiel am 13. Januar 2023 war der Kader des Bundesligatrainers Alfred Gislason auf 18 Spieler reduziert. Lukas Stutzke, Marcel Schiller und Julius Kühn treten wegen Verletzungen bei Spielen vor der WM vermutlich nicht an. Fabian Wiede ist bei der WM nicht dabei, da er sich Anfang des Jahres einem geplanten Eingriff am Kiefer unterzieht.

Der aktuelle 35-Kader für die WM in Polen und Schweden 2023 sieht wie folgt aus:

Keeper:

Till Klimpke ( HSG Wetzlar )

) Andreas Wolff (KS Kielce)

(KS Kielce) Joel Birlehm ( Rhein-Neckar Löwen )

) Silvio Heinevetter ( TVB Stuttgart )

( ) Daniel Rebmann ( Frisch Auf Göppingen )

Feld:

Rune Dahmke ( THW Kiel)

( Kiel) Paul Drux (Füchse Berlin)

Simon Ernst (SC DHfK Leipzig)

Sebastian Firnhaber (HC Erlangen)

Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf)

Johannes Golla ( SG Flensburg-Handewitt )

( ) Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen)

Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen)

Kai Häfner ( MT Melsungen )



( ) Tim Hornke (SC Magdeburg)

Julian Köster (VfL Gummersbach)

Julius Kühn ( MT Melsungen )

( ) Dominik Mappes (VfL Gummersbach)

Djibril M‘Bengue (Bergischer HC)

Lukas Mertens ( SC Magdeburg )

( ) Marian Michalczik (TSV Hannover-Burgdorf)

Matthias Musche ( SC Magdeburg )

( ) Marcel Schiller ( Frisch Auf Göppingen )

( ) David Schmidt ( Frisch Auf Göppingen )

( ) Franz Semper (SG Flensburg-Handewitt)

Christoph Steinert (HC Erlangen)

Lukas Stutzke (Bergischer HC)

Tim Suton (TBV Lemgo Lippe)

Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)

Philipp Weber ( SC Magdeburg )

( ) Luca Witzke (SC DHfK Leipzig)

Tim Zechel (HC Erlangen)

Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe)

Zieker ( TVB Stuttgart )

Es stehen viele Partien auf dem Spielplan der Handball-WM 2023. Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe E gegen Katar, Serbien und Algerien. Nationaltrainer ist seit Anfang 2020 Alfreð Gíslason. Die Übertragung der Handball-WM 2023 übernehmen im Free-TV die ARD, das ZDF und Eurosport. Dabei lassen sich auch die Partien von Deutschland live im TV und Stream sehen.

Logo und Maskottchen der Handball-WM 2023

Die Handball-WM 2023 wird mit einem Maskottchen namens Pax vermarktet. Es handelt sich dabei um ein Eichhörnchen in blau-weißer Sportkleidung mit der Rückennummer 23.

Auf dem Logo zur Weltmeisterschaft ist ein fliegender Ball zu sehen, der von einem Kometen inspiriert ist. Sein Schweif soll eine Hand darstellen. Die Farben rot, weiß, blau und gelb repräsentieren Polen und Schweden. Insgesamt soll das Logo für Dynamik und die beiden Gastgeber stehen.