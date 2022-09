Handball-WM 2023: Was ist zum Deutschland-Kader bekannt?

Welche Spieler treten bei der Handball-WM 2023 für Deutschland an? Steht der Kader fest? Wer trainiert die Mannschaft? Das und mehr erfahren Sie hier.

Deutschland-Kader der Handball-WM 2023: Die deutsche Mannschaft errang bereits mehrmals den Weltmeister-Titel, fünfmal im Feldhandball und dreimal im Hallenhandball (1938, 1978, 2007). Auch vor Gold (1936), Silber (1984, 2004) und Bronze (2016) bei Olympia machte das DHB-Team nicht Halt. Welche Spieler für die Handball-Weltmeisterschaft 2023 ausgewählt wurden, erfahren Sie in diesem Artikel. Neben dem Kader erhalten Sie hier außerdem weitere wissenswerte Infos.

Deutschland-Kader: Das deutsche Team bei der Handball-WM 23

Es stehen viele Partien auf dem Spielplan der Handball-WM 2023. Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe E gegen Katar, Serbien und Algerien. Welche Profis Teile des Kaders sind, steht aktuell noch nicht fest. Wir liefern an dieser Stelle alle Informationen, sobald sie verfügbar sind. Nationaltrainer ist seit Anfang 2020 Alfreð Gíslason. Es gibt eine Übertragung der Handball-WM 2023. Dabei lässt sich auch Deutschland live im TV und Stream sehen.

Logo und Maskottchen der Handball-WM 2023

Die Handball-WM 2023 wird mit einem Maskottchen namens Pax vermarktet. Es handelt sich dabei um ein Eichhörnchen in blau-weißer Sportkleidung mit der Rückennummer 23.

Auf dem Logo zur Weltmeisterschaft ist ein fliegender Ball zu sehen, der von einem Kometen inspiriert ist. Sein Schweif soll eine Hand darstellen. Die Farben rot, weiß, blau und gelb repräsentieren Polen und Schweden. Insgesamt soll das Logo für Dynamik und die beiden Gastgeber stehen.

