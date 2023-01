Handball-WM 2023: Deutschland live im TV und Stream

Das deutsche Team bei der Handball-WM 23: Wann und wo sind die DHB-Partien live im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen? Das erfahren Sie hier.

Handball-WM 2023: Wann laufen die Deutschland-Spiele live und kostenlos im TV und Stream? 112 Spiele gibt es 2023, zwei Nationen – Polen und Schweden – richten sie gemeinsam aus. Die Ergebnisse der Handball-WM 2023 bestimmen, welche Teams es in die Hauptrunde des Turniers schaffen. Welche Matches mit deutscher Beteiligung stattfinden und wann die Partien der DHB-Mannschaft im Fernsehen und Live-Stream zu verfolgen sind, erfahren Sie im folgenden Artikel. Termine, Sender und weitere wissenswerte Infos finden Sie zudem hier.

Handball-WM 2023: Live-Übertragung Deutschland

Wer die deutsche Mannschaft im Handball-WM 2023 verfolgen will, wird in jedem Fall fündig. Besorgen Sie sich Tickets für die Handball-Weltmeisterschaft, schalten Sie den Fernseher ein oder nutzen Sie Live-Streams. In Deutschland sehen Sie die WM 2023 kostenlos online und im Free-TV bei ARD und ZDF – das gilt für alle Spiele der deutschen Mannschaft. Für alle Partien, also auch die mit deutscher Beteiligung, gibt es eine Übertragung der Handball-WM 2023 live im TV und Stream auf sportdeutschland.tv. Auch Eurosport überträgt 15 Matches live im Free-TV, das sind allerdings nur die Partien ohne deutsche Beteiligung, darunter das Halbfinale und Finale.

Handball-WM live: TV-Kalender, Termine und Sender der Deutschland-Spiele 23

Der folgende TV-Kalender zeigt Ihnen alle Spiele der deutschen Mannschaft während der Handball-WM 2023 mit den entsprechenden Infos zur Übertragung: Datum, Uhrzeit, Sender. Sie möchten wissen, wo Sie die Spiele des deutschen Teams live im Free-TV verfolgen können?

Folgende Partien mit dem DHB-Team stehen in der Vorrunde im Zeitplan der Handball-WM 2023 an. Die Tabelle wird laufend aktualisiert.

Auch im Livestream der Sportschau.de und des zdf.de sind diese Partien nachzuverfolgen.

Wussten Sie das? Interessante Fakten zur Handball-WM

Aktueller Weltmeister und Titelverteidiger ist Dänemark . Die Mannschaft konnte 2021 ihren Titel verteidigen und steht somit weiterhin an der Spitze.

ist . Die Mannschaft konnte 2021 ihren Titel verteidigen und steht somit weiterhin an der Spitze. Den Titel Rekordweltmeister trägt Frankreich mit insgesamt sechs Siegen.

trägt mit insgesamt sechs Siegen. Die erste WM im Hallenhandball fand 1938 statt.

im Hallenhandball fand 1938 statt. 2025 soll die Handball-WM nach Kroatien , Dänemark und Norwegen kommen, 2027 ist voraussichtlich Deutschland an der Reihe.

soll die nach , und kommen, ist voraussichtlich an der Reihe. Im ewigen Medaillenspiegel liegt Deutschland momentan auf Platz 4, mit insgesamt zehn Platzierungen in Bronze, Silber und Gold.

Die Teilnehmer der Handball-WM 2023

An der Handball-WM 2023 nehmen 32 internationale Mannschaften teil. Sie spielen in der Vorrunde in acht Gruppen, wobei die Spieler im Deutschland-Kader der Handball-WM 2023 in Gruppe E antreten. Aus welchen Teilen der Erde kommen die verschiedenen Teilnehmer-Nationen? Wie viele sind es pro Region? Und wie qualifizierten sie sich? Das sehen Sie hier:

Afrika:

5 Nationalmannschaften

Ermittelt durch die Afrikameisterschaft 2022

Asien:

5 Nationalmannschaften

Ermittelt durch die Asienmeisterschaft 2022

Europa:

17 Nationalmannschaften

Ermittelt durch die EM 2022, die europäischen Qualifikationsspiele, Wildcards und die Gastgeberwahl

Nordamerika/Karibik:

1 Nationalmannschaft

Ermittelt durch die nordamerikanische und karibische Meisterschaft 2022

Südamerika/Mittelamerika:

4 Nationalmannschaften

Ermittelt durch die süd- und mittelamerikanische Meisterschaft 2022