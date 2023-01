Handball-WM 2023: So sehen Sie Deutschland gegen Norwegen live im Free-TV oder Stream

Bei der Handball-WM 2023 spielt Deutschland gegen Norwegen um den 5. Platz. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Nachdem das deutsche Team in der Handball-WM 2023 gegen Ägypten gewonnen hat, geht es nun gegen Norwegen um den 5. Platz. Deutschland hatte zuvor im Viertelfinale gegen Frankreich verloren, weshalb es für das DHB-Team nicht im Halbfinale weitergeht. Für sie ist es das letzte Spiel in dieser WM. Heute am 29. Januar wird entschieden, wer Platz 5 belegt: Deutschland oder Norwegen?

Handball-WM 2023: Deutschland und Norwegen im Spiel um Platz 5 - Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan der Handball-WM spielt Deutschland gegen Norwegen um Platz 5. Das Spiel findet am 29. Januar 2023 um 15.30 Uhr statt. Die Spielorte und Stadien dieser WM sind in Schweden und Polen und dieses Spiel ist in der Tele-Arena in Stockholm, Schweden.

Handball-WM 2023: Deutschland - Norwegen live im Free-TV oder Stream

Für alle Fans der Deutschen Nationalmannschaft gibt es die Deutschland-Spiele der Handball-WM 2023 live im TV und Stream bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen. Jedes Spiel des deutschen Teams wird bei einem der beiden Sender im Free-TV übertragen und das Match Deutschland vs. Norwegen ist live im ZDF zu verfolgen.

Zu 15 weiteren Spielen, wie auch dem Halbfinale und Finale, gibt es eine Übertragung der Handball-WM 2023 live im Free-TV bei Eurosport. Der Streaming-Anbieter Sportdeutschland.tv bietet bei Abschluss eines Abonnements von 15 Euro alle 112 Spiele der Handball-WM 2023 im Stream an.

Das Spiel Deutschland gegen Norwegen um den 5. Platz wird bei ZDF im Free-TV und im Stream bei Sportdeutschland.tv übertragen.

Hier alle Infos zur Übertragung in Kürze:

Spiel: Deutschland - Norwegen , Spiel um den 5. Platz der Handball-WM 2023

- , Spiel um den 5. Platz der 2023 Datum: Sonntag, 29. Januar 2023

Sonntag, 29. Januar 2023 Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: Tele2 Arena, Stockholm ( Schweden )

Arena, ( ) Finale-Übertragung im Free-TV: ZDF

Finale-Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sportdeutschland .tv

Spiel um den 5. Platz der Handball-WM 2023: Bilanz von Deutschland gegen Norwegen

Beim Match am 3. Spieltag in der Hauptrunde vom 23. Januar standen sich Deutschland und Norwegen in dieser WM bereits gegenüber. Mit einem Punktestand von 28:26 hatte Norwegen knapp die Nase vorn. Auch bei Begegnungen der beiden Mannschaften in der Handball-WM 2019 und 2011 gewannen die Norweger.

Bei insgesamt 14 Begegnungen der beiden Mannschaften in den letzten Handball-Weltmeisterschaften sieht es jedoch ausgeglichener zwischen Deutschland und Norwegen aus. So konnte die norwegische Handball-Mannschaft in der Vergangenheit 6 Siege holen, das deutsche Team 5. Zu einem Unentschieden kam es drei Mal, was für die Ebenbürtigkeit der beiden Mannschaften spricht.

In den Platzierungsspielen 5 bis 8 der Handball-WM 2023 gewann Deutschland mit 35:34 knapp gegen Ägypten, ein kleiner Vorsprung, der erst in der Verlängerung gewonnen werden konnte. Norwegen dagegen schlug Ungarn mit 33:25, ein klarer Sieg. Das deutsche Team scheint sich für den Kampf um den 5. Platz also einen harten Gegner auf den Platz geholt zu haben. Ob es letztlich für den 5. Platz in der Handball-WM 2023 reicht, zeigt sich am Sonntag. (AZ)