Frankreich - Polen bei der Handball-WM 23: Das Eröffnungsspiel live im TV und Stream

Die Handball-WM 2023 steht in den Startlöchern. Beim Eröffnungsspiel treffen Frankreich und Polen aufeinander. Hier finden Sie alle Informationen zum Auftaktspiel rund um Free-TV-Übertragung und Termin.

Nur wenige Tage nach den Testspielen geht auch schon die 28. Handball-Weltmeisterschaft der Männer los. Vom 11. bis zum 29. Januar 2023 laden die beiden Gastgeber Polen und Schweden zum Sportevent ein und werden zum Schauplatz von 112 Spielen mit 32 Nationen. Zum WM-Auftakt steht am 11. Januar Frankreich gegen Polen auf dem Spielplan der Handball-WM 2023. Das erste Spiel des Deutschland-Kaders im Rahmen der Weltmeisterschaft findet am 13. Januar in Katowice statt.

Hier finden Sie alle Informationen rund um das Eröffnungsspiel in Polen. Wann ist der genaue Termin? Wie läuft die Übertragung ab? Und ist die Partie im Free-TV zu sehen?

Frankreich - Polen im Eröffnungsspiel der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit

Im Rahmen der Handball-WM 2023 trifft Polen als einer der Gastgeber beim Eröffnungsspiel auf das französische Nationalteam. Die Auftaktpartie findet am 11. Januar 2023 in Katowice statt, Anwurf ist um 20.30 Uhr.

Polen ist nicht der einzige Gastgeber der diesjährigen WM. Auch in Schweden werden einige Partien ausgetragen. Die insgesamt neun Spielorte der Handball-WM 2023 verteilen sich auf unter anderem auf Stockholm, Malmö und Göteborg sowie Krakau, Danzig und Płock.

Eröffnungsspiel der Handball-WM 2023: Übertragung von Frankreich gegen Polen live im Free-TV und Stream

Sowohl die ARD als auch das ZDF konnten sich die Übertragung der Handball-WM 2023 sichern, zumindest für alle Spiele des deutschen Teams. Zusätzlich zum linearen Fernsehen ist Deutschland live im Stream auch kostenlos bei sportschau.de und zdf.de zu sehen.

15 Spiele ohne deutsche Beteiligung, die Halbfinalspiele, das Finale und auch das Eröffnungsspiel werden live im Free-TV bei Eurosport 1 und im Livestream bei discovery+ übertragen. Sie können sich also den Auftakt der Handball-WM 2023 mit Frankreich gegen Polen am 11. Januar 2023 kostenlos im Fernsehen bei Eurosport ansehen. Die Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Frankreich - Polen , Gruppenphase der Handball-WM 2023

- , Gruppenphase der 2023 Datum: Mittwoch, 11. Januar 2023

Mittwoch, 11. Januar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Stadion: Spodek, Katowice ( Polen )

Spodek, ( ) Übertragung im Free-TV: Eurosport

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: -

Frankreich vs. Polen bei der Handball-WM 2023: Bilanz der Nationalteams

Die beiden Gegner aus Gruppe B sind im direkten Vergleich bisher achtmal aufeinandergetroffen. Davon hat die französische Nationalmannschaft sechs Spiele gewonnen, das Team um Polen nur eins. Eine Partie ging unentschieden aus und das Torverhältnis liegt derzeit bei 229:205 für Frankreich.

In der Handball-Weltmeisterschafts-Historie liegen die Franzosen mit sechs Titeln vorn und sind derzeit Rekordweltmeister. Die letzten beiden WM-Siege 2019 und 2021 gingen jedoch auf das Konto der dänischen Nationalmannschaft. Der Gastgeber Polen hat seit 1938 keinen WM-Titel mehr geholt.

Zusammen mit Frankreich und Polen sind auch Saudi-Arabien und Slowenien Teil von Gruppe B der Vorrunde. Deutschland ist mit Katar, Algerien und Serbien in Gruppe E und trifft in der ersten Partie auf Katar.