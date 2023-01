Handball-WM 2023 heute live im TV oder Stream: Die Spiele am 11. Januar 2023

Heute lässt sich die Handball-WM 2023 live im Free-TV oder Stream sehen. Welche Termine und Spiele gehören am 11. Januar 2023 zum Spielplan? Hier gibt es die Infos.

Heute startet die Handball-WM 2023 der Männer in Polen und Schweden. Am 11. Januar 2023 findet es erst einmal nur das Eröffnungsspiel statt. Danach sind bis zum Finale am 29. Januar fast jeden Tag Spiele zu sehen.

Auch Deutschland tritt bei der Weltmeisterschaft an, das DHB-Team zählt aber nicht zu den Favoriten auf den Titel. Das sind eher der amtierende Weltmeister Dänemark oder Europameister Schweden. Auch Frankreich als Rekordweltmeister gehört dazu - die Mannschaft spielt schon am heutigen Mittwoch.

Welche Termine gibt es im Spielplan der Handball-WM 2023 heute? Welcher Sender übernimmt die Übertragung? Und wann spielt Deutschland wieder? Hier gibt es alle Infos zum Spieltag am 11. Januar 2023.

Termine der Handball-WM 2023 an Spieltag 1 am 11. Januar 2023

Heute steht bei der Handball-Weltmeisterschaft 2023 nur ein einziges Spiel an, bevor es in den kommenden Tagen deutlich mehr Termine gibt. Das sind Termin und Uhrzeit für das Eröffnungsspiel Frankreich gegen Polen:

11.01.2023, 21.00 Uhr: Frankreich - Polen ( Eurosport , discovery+ und sportdeutschland.tv)

Handball-WM 2023 heute live im Free-TV oder Stream: Übertragung am 11. Januar 2023

Die Übertragung der Handball-WM 2023 live im TV oder Stream übernimmt vor allem der kostenpflichtige Anbieter sportdeutschland.tv - hier sind alle Partien zu sehen. 15 Spiele laufen aber auch kostenlos im Free-TV bei Eurosport 1 und im Live-Stream bei discovery+.

Die Partien der deutschen Handball-Mannschaft sind kostenlos. ARD und ZDF haben angekündigt, alle Deutschland-Spiele der Handball-WM 2023 live im Free-TV oder Stream zu zeigen.

Wann spielt Deutschland wieder bei der Handball-Weltmeisterschaft 2023?

Das erste Spiel von Deutschland bei der Handball-WM der Herren 2023 findet am Freitag, dem 13., statt - hoffentlich kein schlechtes Omen. In der Gruppe E geht es zuerst gegen Katar, bevor in der Vorrunde noch die Duelle gegen Serbien und Algerien folgen. Hier die Termine für das DHB-Team im Überblick:

Bundestrainer Alfred Gislason kann auf jeden Fall mit dem kompletten Deutschland-Kader in die Handball-WM 2023 starten. Die Corona-Tests sind bei allen 18 Spielern negativ ausgefallen. DHB-Sportvorstand Axel Kromer sagte der Deutschen Presse-Agentur dazu: "Wir waren zuversichtlich, aber eine kleine Unsicherheit gab es natürlich. Jetzt sind wir froh, dass wir auf Kurs bleiben können."

Nächste Spiele bei der Handball-WM 2023 morgen am 12. Januar 2023

Der Zeitplan an Spieltag 2 der Weltmeisterschaft ist deutlich voller. Das sind die Termine für morgen:

12.01.2023, 18.00 Uhr: Chile - Iran

- 12.01.2023, 18.00 Uhr: Kapverdische Inseln - Uruguay

- 12.01.2023, 18.00 Uhr: Ungarn - Südkorea

- 12.01.2023, 20.30 Uhr: Spanien - Montenegro

- 12.01.2023, 20.30 Uhr: Saudi-Arabien - Slowenien

- 12.01.2023, 20.30 Uhr: Schweden - Brasilien

12.01.2023, 20.30 Uhr: Island - Portugal

