Handball-WM 2023 heute live im TV oder Stream: Alle Spiele am 12. Januar

Heute lässt sich wieder die Handball-WM 2023 live im TV und Stream sehen. Hier gibt es die Infos rund um Termine und Übertragung am 12. Januar 2023.

Zum Auftakt der Handball-WM 2023 hat Frankreich am Mittwoch Polen mit einem Ergebnis von 26:24 bezwungen. Heute stehen gleich sieben weitere Spiele an.

Unter anderem starten dabei Spanien und Schweden in die Weltmeisterschaft. Auch die Begegnung Island gegen Portugal steht auf dem Spielplan.

Hier finden Sie die heutigen Termine im Zeitplan der Handball-WM 2023. Außerdem erfahren Sie, welche Partie auf welchem Sender läuft und ob es auch eine Übertragung im Free-TV gibt.

Termine der Handball-WM am 12. Januar 2023

Vier Spiele werden bei der Handball-WM heute ab 18 Uhr ausgetragen, drei weitere laufen ab 20.30 Uhr. Das sind die Termine und die Sender für die Übertragung:

12.01.2023, 18.00 Uhr: Chile - Iran ( sportdeutschland .tv)

- ( .tv) 12.01.2023, 18.00 Uhr: Kap Verde - Uruguay ( sportdeutschland .tv)

- ( .tv) 12.01.2023, 18.00 Uhr: Ungarn – Südkorea ( sportdeutschland .tv)

– ( .tv) 12.01.2023, 18.00 Uhr: Saudi-Arabien – Slowenien ( sportdeutschland .tv)

– ( .tv) 12.01.2023, 20.30 Uhr: Spanien – Montenegro ( sportdeutschland .tv)

– ( .tv) 12.01.2023, 20.30 Uhr: Schweden – Brasilien ( sportdeutschland .tv)

( .tv) 12.01.2023, 20.30 Uhr: Island - Portugal ( Eurosport , sportdeutschland .tv)

Die Ergebnisse der Handball-WM 2023 finden Sie nach den Spielen bei uns.

Handball-WM 2023 heute live im Free-TV und Stream: Übertragung am 12. Januar

Welche Sender zeigen die Handball-WM 2023 live im TV oder Stream? Alle Spielen laufen kostenpflichtig bei sportdeutschland.tv. 15 Partien sind aber auch im Free-TV bei Eurosport 1 und im Live-Stream bei discovery+ zu sehen. Dazu gehört bei der Handball-Übertragung am 12. Januar 2023 das Duell zwischen Island und Portugal. ARD und ZDF zeigen außerdem alle Deutschland-Spiele der Handball-WM 2023 live im Free-TV oder Stream.

Wann spielt Deutschland wieder bei der Handball-Weltmeisterschaft 2023?

Deutschland spielt bei der Handball-Weltmeisterschaft am Donnerstag noch nicht. Am Mittag ist das DHB-Team aber schon am Spielort Kattowitz eingetroffen. Hier findet auch das Abschlusstraining vor dem ersten Spiel statt.

Termin für das Auftaktspiel von Deutschland bei der Handball-WM ist der 13. Januar ab 18 Uhr. Der Deutschland-Kader wird dabei wohl komplett sein - bislang sind alle Corona-Tests bei den Spielern negativ ausgefallen.

In der Vorrunde folgen für die deutsche Mannschaft noch zwei weitere Spiele. Das sind alle Termine und Uhrzeiten im Überblick:

Nächste Spiele bei der Handball-WM morgen am 13. Januar 2023

Morgen sind gleich acht Spiele bei der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden zu sehen - darunter das Deutschland-Spiel. Das sind die Termine:

13.01.2023, 18.00 Uhr: Argentinien – Niederlande ( sportdeutschland .tv)

– ( .tv) 13.01.2023, 18.00 Uhr: Deutschland - Katar ( ZDF , sportdeutschland .tv)

, .tv) 13.01.2023, 18.00 Uhr: Bahrain – Tunesien ( sportdeutschland .tv)

– ( .tv) 13.01.2023, 18.00 Uhr: Marokko – USA ( sportdeutschland .tv)

– ( .tv) 13.01.2023, 20.30 Uhr: Norwegen – Mazedonien ( sportdeutschland .tv)

– ( .tv) 13.01.2023, 20.30 Uhr: Serbien - Algerien ( sportdeutschland .tv)

.tv) 13.01.2023, 20.30 Uhr: Dänemark - Belgien ( sportdeutschland .tv)

.tv) 13.01.2023, 20.30 Uhr: Kroatien - Ägypten ( sportdeutschland .tv)

