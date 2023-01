Handball-WM 2023 heute live im TV oder Stream: Alle Spiele am 13. Januar

Bei der Handball-WM 2023 stehen am 13. Januar 2023 acht Spiele an. Hier finden Sie die Termine und die Infos zur Übertragung heute im Free-TV oder Live-Stream.

Heute startet das DHB-Team in die Handball-WM 2023. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason spielt am Abend gegen Katar. Sportvorstand Axel Kromer hofft, dass das deutsche Team Werbung für den Sport macht. "Für uns ist es eine große Chance, den Sport in die Breite zu tragen, eine große Begeisterung zu entfachen und zu steigern", sagte er.

Neben dem DHB-Auftakt stehen heute sieben weitere Spiele im Spielplan der Handball-WM 2023 - unter anderem startet Dänemark in das Turnier, das in Polen und Schweden stattfindet. Aber auch die Niederlande, Norwegen und die USA haben ihre Auftaktspiele.

Welche Termine stehen bei der Handball-WM 2023 heute an? Wo gibt es die Übertragung im TV oder Stream? Hier finden Sie die Infos zu den Spielen am 13. Januar 2023.

Termine der Handball-WM heute am 13. Januar 2023

Vier Spiele starten heute um 18 Uhr - auch die Partie von Deutschland. Die weiteren vier lassen sich ab 20.30 Uhr sehen.

Das sind die heutigen Termine und Sender bei der Handball-Weltmeisterschaft:

13.01.2023, 18.00 Uhr: Argentinien – Niederlande ( sportdeutschland .tv)

– ( .tv) 13.01.2023, 18.00 Uhr: Deutschland - Katar ( ZDF , sportdeutschland .tv)

, .tv) 13.01.2023, 18.00 Uhr: Bahrain – Tunesien ( sportdeutschland .tv)

– ( .tv) 13.01.2023, 18.00 Uhr: Marokko – USA ( sportdeutschland .tv)

– ( .tv) 13.01.2023, 20.30 Uhr: Norwegen – Mazedonien ( sportdeutschland .tv)

– ( .tv) 13.01.2023, 20.30 Uhr: Serbien - Algerien ( sportdeutschland .tv)

.tv) 13.01.2023, 20.30 Uhr: Dänemark - Belgien ( sportdeutschland .tv)

.tv) 13.01.2023, 20.30 Uhr: Kroatien - Ägypten ( sportdeutschland .tv)

Nach den Spielen gibt es die Ergebnisse der Handball-WM 2023 bei uns.

Handball-WM 2023 heute live im Free-TV oder Stream: Übertragung am 13. Januar

Die Übertragung der Handball-WM 2023 wird vor allem von sportdeutschland.tv übernommen. Der Anbieter zeigt alle Spiele - allerdings nicht kostenlos. Eurosport überträgt am 13. Januar keine Spiele im Free-TV. Dafür ist das Deutschland-Spiel kostenlos im Fernsehen oder Live-Stream zu sehen.

Insgesamt laufen alle Deutschland-Spiele der Handball-WM 2023 live im Free-TV oder Stream. Die Übertragung teilen sich dabei ARD und ZDF.

Deutschland bei der Handball-Weltmeisterschaft 2023

Die deutsche Mannschaft spielt bei der Handball-WM in der Gruppe E. Nach dem Spiel gegen Katar folgen in der Vorrunde noch Duelle gegen Serbien und Algerien. Das sind die Termine:

Bundestrainer Alfred Gislason sagte vor dem WM-Auftakt: "Alle brennen darauf, dass es endlich losgeht". Und auch Rückraumspieler Paul Drux machte deutlich, dass alle im DHB-Kader der Handball-WM 2023 motiviert seien: "Das Kribbeln nimmt zu. Wir sind alle voller Vorfreude." Nach sieben Turnieren ohne Medaillen möchte die Mannschaft dieses Mal unbedingt vorne mitspielen.

Nächste Spiele bei der Handball-WM morgen am 14. Januar 2023

Am Samstag geht es bei der Weltmeisterschaft mit acht Spielen weiter. Das sind die Termine der Handball-WM 2023 morgen am 14. Januar:

14.01.2023, 18.00 Uhr: Montenegro - Iran ( sportdeutschland .tv)

- ( .tv) 14.01.2023, 18.00 Uhr: Frankreich - Saudi Arabien ( sportdeutschland .tv)

- ( .tv) 14.01.2023, 18.00 Uhr: Portugal - Südkorea ( sportdeutschland .tv)

- ( .tv) 14.01.2023, 18.00 Uhr: Brasilien - Uruguay ( sportdeutschland .tv)

- ( .tv) 14.01.2023, 20.30 Uhr: Island - Ungarn ( sportdeutschland .tv)

.tv) 14.01.2023, 20.30 Uhr: Spanien - Chile ( sportdeutschland .tv)

- ( .tv) 14.01.2023, 20.30 Uhr: Polen - Slowenien ( Eurosport , sportdeutschland .tv)

, .tv) 14.01.2023, 20.30 Uhr: Schweden - Kap Verde ( sportdeutschland .tv)

