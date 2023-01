So sehen Sie Island - Ungarn live im TV und Stream bei der Handball-WM 2023

Island spielt gegen Ungarn bei der Handball-Weltmeisterschaft. Alle Informationen zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie den genauen Termin und die Uhrzeit gibt es hier.

Zur Vorbereitung auf die Handball-WM 2023 hat die deutsche Handballnationalmannschaft zwei Spiele gegen Island bestritten. Beide Nationalteams konnten jeweils eine Partie gewinnen. Bei der Weltmeisterschaft gibt es laut Spielplan in der Gruppenphase kein Aufeinandertreffen mehr, denn man ist in unterschiedlichen Gruppen gelandet.

Im Fall der Mannschaft aus Island geht es in Gruppe D unter anderem gegen das Team aus Ungarn, und zwar am zweiten WM-Spieltag. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels Island - Ungarn im TV und Live-Stream, den Termin und die Bilanz - all das haben wir hier für Sie.

Island gegen Ungarn bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit

Am Samstag, 14. Januar 2023, trifft Island auf Ungarn bei der Handball-WM. Los geht es in der Kristianstad Arena in Schweden um 20.30 Uhr. Kristianstad liegt im Süden Schwedens, die Arena trägt also den Namen einer Stadt, nicht den eines Sponsors. Die Spielstätte fasst 4700 Zuschauerinnen und Zuschauer und ist damit eine der eher kleineren Arenen (Tickets sind also besonders rar) - auch in Schweden sind insgesamt fünf Austragungsorte für die Handball-WM 2023 bestimmt worden. Abgesehen von Kristianstad wird auch in Stockholm, Malmö, Göteborg und Jönköping Handball gespielt.

Handball-WM 2023: Übertragung von Island - Ungarn im TV und Live-Stream

Wer nicht nur die Spiele von Deutschland live sehen will, sondern sich auch für die Übertragung der anderen Handball-WM-Spiele interessiert, besonders für das Spiel Island gegen Ungarn, für den haben wir leider keine kostenlose Übertragungsmöglichkeit: Die Partie wird nur im Pay-TV gezeigt. Entweder brauchen Sie ein DAZN-Abonnement oder Sie kaufen einen Zugang für sportdeutschland.tv - hier ist sowohl ein Turnierpass als auch ein Game-Pass möglich. Den Turnierpass erhält man für glatte 15 Euro und er berechtigt, wie der Name schon sagt, zur Übertragung aller Handball-WM-Spiele. Der Gamepass für vier Euro gilt in diesem Fall nur für das Spiel Island gegen Ungarn. Beachten Sie: Die Spiele können nur in Deutschland gestreamt werden.

Die wichtigsten Informationen zum Spiel Island - Ungarn bei der Handball-WM im Überblick:

Spiel: Island vs. Ungarn , Handball-WM , Gruppe D

vs. , , Gruppe D Datum: Samstag, 14. Januar 2023

Samstag, 14. Januar 2023 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Kristianstad Arena ( Schweden )

Arena ( ) Übertragung im TV : /

/ Übertragung im Live-Stream: sportdeutschland.tv, DAZN

Handball-WM 2023: Bilanz von Island gegen Ungarn

Die Handball-Nationalmannschaften der Länder Island und Ungarn sind laut Sportschau schon ganze 17 Mal aufeinandergetroffen. Insgesamt wurden dabei 836 Tore erzielt. Betrachtet man die Verteilung, fällt diese recht ausgeglichen aus: Das Team aus Island konnte den Ball 416 Mal am ungarische Torhüter vorbeibugsieren, die Mannschaft aus Ungarn traf 420 Mal ins isländische Netz. Der Blick auf die Siege und Niederlagen offenbart, dass sieben Siege auf das Konto der Isländer gehen, während die Ungarn neun Mal als Gewinner vom Platz gehen konnten. Lediglich ein Spiel endete mit einem Unentschieden.

