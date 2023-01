Handball-WM 2023: Niederlande - Deutschland live im Free-TV und Stream sehen

In der Hauptrunde der Handball-WM 2023 treffen die Niederlande auf Deutschland. Alle Infos rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

Die Handball-WM 2023 hat am 11. Januar begonnen und findet in diesem Jahr an insgesamt neun Spielorten in Polen und Schweden statt. Für die deutschen Handballer lief die Gruppenphase hervorragend, denn wie ein Blick auf die Ergebnisse der Handball-WM 2023 verrät, hat das DHB-Team alle drei Gruppenspiele gewonnen. Deutschland hat also gute Chancen, eine Medaille nach Hause zu holen. Die Gastgeber aus Polen haben dagegen nicht so recht in das Heimturnier finden können - nach der Gruppenphase hatte das polnische Nationalteam einen Sieg und zwei Niederlagen auf dem Konto. Der zweite Gastgeber Schweden hat allerdings rundum überzeugt: Das Team von Trainer Glenn Solberg schloss die Gruppenphase mit drei Siegen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 107:57 ab.

Im zweiten Spiel der Hauptrunde trifft Deutschland auf die Niederlande. Wann gibt es die Partie Niederlande - Deutschland live im TV und Stream zu sehen? Alle Infos zur Übertragung und den genauen Termin haben wir hier für Sie.

Niederlande - Deutschland bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan der Handball-WM 2023 findet das Spiel Niederlande - Deutschland heute am Samstag, dem 21. Januar, statt. Los geht es um 20.30 Uhr in der Spodek Arena im polnischen Katowice. Für die Mannschaft von Trainer Alfreð Gíslason ist es das zweite Spiel in der Hauptrunde des Turniers. Zuvor musste Deutschland schon gegen Argentinien ran.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Handball-WM 2023: Übertragung von Niederlande vs. Deutschland live im Free-TV und Stream

Die Übertragung aller Spiele der Handball-WM 2023 übernimmt der kostenpflichtige Streaming-Anbieter sportdeutschland.tv. Wenn Sie wirklich jedes Spiel des Turniers live im Stream verfolgen möchten, dann können Sie bei dem Streaming-Dienst ein Turnier-Ticket für 15 Euro buchen und damit alle 112 Partien der Handball-WM streamen. Für die deutschen Handball-Fans gibt es allerdings gute Neuigkeiten: ARD und ZDF zeigen alle Spiele mit deutscher Beteiligung live im Free-TV und Gratis-Stream.

Darüber hinaus gibt es einige Partien der Handball-WM 2023 auch kostenlos bei Eurosport zu sehen. In der Hauptrunde zeigt der Spartensender die Spiele Schweden - Ungarn und Island - Schweden. Außerdem können Sie das Halbfinale und das Finale bei Eurosport verfolgen, sofern Deutschland an keinem der Spiele beteiligt ist - dann würden ARD oder ZDF die Übertragung übernehmen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Niederlande - Deutschland bei der Handball-WM 2023 im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: Niederlande - Deutschland , Hauptrunde der Handball-WM 2023

- , der 2023 Datum: Samstag, 21. Januar 2023

Samstag, 21. Januar 2023 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Spodek-Arena, Katowice ( Polen )

Spodek-Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Gratis-Stream: Live Stream des ZDF

Live Stream des ZDF Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sportdeutschland.tv

Niederlande gegen Deutschland bei der Handball-WM 2023: Die Bilanz der Nationalteams

Laut Bild sind sich Deutschland und die Niederlande bisher sechs Mal begegnet. Der deutsche Kader konnte davon fünf Spiele gewinnen, während eine Partie unentschieden ausging. Die Nationalmannschaft aus den Niederlanden konnte sich bisher also noch nie gegen das DHB-Team durchsetzen. Zum letzten Mal trafen die beiden Nachbarländer bei der Handball-EM 2020 aufeinander. Das Gruppenspiel ging aus deutscher Sicht überzeugend mit einem 34:23 zu Ende. Deutschland geht also auch bei der Handball-WM 2023 als klarer Favorit ins Match. (cge)