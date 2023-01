So sehen Sie Polen - Slowenien bei der Handball-WM 2023 live im TV und Stream

Bei der Handball-Weltmeisterschaft 2023 spielt Polen gegen Slowenien. Alle Informationen zur Übertragung im TV und Live-Stream, den Termin, die Uhrzeit sowie die Bilanz der Teams finden Sie hier.

Bei der Handball-Weltmeisterschaft will das deutsche Team einen Weltmeistertitel zur bisherigen Team-Historie hinzufügen. Der aktuelle Kader gäbe das theoretisch auch her, denn an Talent mangelt es der deutschen Handballnationalmannschaft nicht. Ob der diesjährige WM-Spielplan das allerdings zulassen wird, bleibt abzuwarten.

Für die Spiele reisen die qualifizierten Teams in die Austragungsländer Polen und Schweden, die bei der Handball-WM die Spielorte stellen. Insbesondere bei den Spielen der polnischen und schwedischen Teams könnte es also schwierig werden, Tickets zu bekommen - so wie etwa beim Spiel der Polen gegen Slowenien.

Alle Informationen zur Übertragung der Handball-WM im TV und Live-Stream, wo das Handball-Spiel Polen vs. Slowenien läuft und wann der Ball rollt beziehungsweise prellt - all das erfahren Sie hier.

Polen - Slowenien bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit

Der zweite Gruppenspieltag in Gruppe B hält für das polnische Männernationalteam im Handball die Mannschaft aus Slowenien bereit. Das Spiel ist für Samstag, 14. Januar 2023, angesetzt und beginnt planmäßig um 20.30 Uhr. Deutschland spielt das zweite Gruppenspiel bereits am Vortag. Wenn Sie also Deutschland live sehen wollen und auch Polen vs. Slowenien, dann spricht terminlich nichts dagegen.

Handball-WM 2023: Wo spielt Polen gegen Slowenien?

Die Spielstätte ist der Spodek in Katowice (Polen). Spodek bedeutet so viel wie Untertasse und ist eine Mehrzweckhalle, die Platz für maximal 11.500 Personen bietet und 2022 bereits Austragungsort einer Weltmeisterschaft im Volleyball war. Bei der Handball-WM in Polen sind für Spodek 11.016 Plätze ausgewiesen. Katowice ist eine von vier polnischen Städten, die als Austragungsorte für die WM-Spiele ausgewählt wurden. Die anderen drei Städte sind Danzig, Płock und Krakau.

Übertragung der Handball-WM 2023 im TV und Stream: Polen vs. Slowenien

Sie wollen das Handballspiel zwischen Polen und Slowenien live verfolgen, entweder im TV oder im Live-Stream? Das geht im Fall von Polen vs. Slowenien sogar im Free-TV, denn Eurosport überträgt das Spiel live im Fernsehen. Auch im Stream können Sie die Partie verfolgen, dazu brauchen sie allerdings entweder ein Abonnement, einen Game-Pass oder einen Turnier-Pass. Denn das Handballturnier wird auf DAZN, aber auch auf sportdeutschland.tv sowie beim Streaming-Dienst discovery+ gezeigt.

Die wichtigsten Informationen zum Spiel Polen vs. Slowenien bei der Handball-WM im Überblick:

Spiel: Polen - Slowenien , Gruppe B, Handball-Weltmeisterschaft 2023

- , Gruppe B, Handball-Weltmeisterschaft 2023 Datum: Samstag, 14. Januar 2023

Samstag, 14. Januar 2023 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Spodek Arena, Katowice ( Polen )

Spodek Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: Eurosport

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: DAZN, sportdeutschland.tv, discovery+

Handball-WM 2023: Bilanz von Polen und Slowenien

Die Bilanz von Polen gegen Slowenien ist laut Sportschau einigermaßen ausgeglichen, mit Vorteilen auf Seiten der Slowenen. Bei insgesamt elf Partien ging Polen vier Mal als Sieger vom Platz, sechs Mal die Slowenen. Ein Spiel endete Unentschieden. Auch das Torverhältnis ist quasi identisch: 313:308 aus Sicht der Polen.

