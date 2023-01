Slowenien - Frankreich bei der Handball-WM 2023: Übertragung live im TV und Stream

In der Gruppenphase der Handball-WM 2023 trifft Slowenien auf Frankreich. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung im Free-TV und Stream und die bisherige Bilanz der Partie.

Die Handball-WM 2023 wird vom 11. bis zum 29. Januar ausgetragen. Bereits in der Gruppenphase treffen in Gruppe B einige echte Schwergewichte des Sports aufeinander. Sowohl Frankreich als auch Slowenien und Polen haben bereits einige Male das Siegerpodest erreicht. Lediglich das letzte Gruppenmitglied, Saudi-Arabien, hat es noch nie auf eine der besseren Platzierungen geschafft.

Besonders Frankreich sticht hervor. Der Rekordmeister wurde bereits mehrfach Handball-Weltmeister. Außerdem gelang es der französischen Nationalmannschaft, gleichzeitig alle drei der wichtigsten Turniere nacheinander zu gewinnen: Sie wurden direkt aufeinanderfolgend Welt- und Europameister und gewannen Gold bei Olympia. Dieses Kunststück gelang Frankreich dabei sogar noch ein zweites Mal. Die Mannschaft ist damit das erfolgreichste Nationalteam in der Handball-Geschichte.

Doch Slowenien ist ein Gegner, der unter den richtigen Umständen auch den starken Franzosen gefährlich werden kann. In den letzten Jahren schaffte es die nach dem Ende des kalten Krieges neu in die Handball-Föderation aufgenommene Mannschaft immer wieder in die Top-Ten bei Weltmeisterschaften. 2017 gelangten die slowenischen Handballer sogar aufs Siegerpodest und erkämpften sich den dritten Platz.

Im Gegensatz zu Gruppe E, in der der Deutschland-Kader bei der Weltmeisterschaft zumindest auf dem Papier eine leichtere Gruppe hat, ist in Gruppe B also deutlich mehr Spannung geboten. Wer das Spiel zwischen Frankreich und Slowenien sehen möchte, aber keine Tickets für die Handball-WM 2023 ergattern konnte, für den haben wir hier alle wichtigen Infos rund um Termin und Live-Übertragung der Partie zusammengestellt.

Slowenien - Frankreich bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Ein Blick in den Spielplan der Handball-WM 2023 verrät, dass Slowenien und Frankreich am 16. Januar aufeinandertreffen. Die Spielorte und Stadien der WM sind diesmal in Polen und Schweden, die beiden Länder richten die Handball-WM gemeinsam aus. Die Mannschaften aus Gruppe B spielen ihre Spiele der Gruppenphase aber ausschließlich in Polen, in der Spodek-Arena in Katowice. Dort treffen auch Frankreich und Slowenien aufeinander, Anpfiff der Partie ist am Vorabend um 18 Uhr.

Handball-WM 2023: Übertragung von Slowenien vs. Frankreich live im Free-TV und Stream

Das Spiel zwischen Slowenien und Frankreich wird im Free-TV zu sehen sein. Denn während lediglich die Spiele von Deutschland live im TV von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt werden, bietet Eurosport auch eine Übertragung von 15 weiteren Spielen ohne Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft an. Das Spiel zwischen Slowenien und Frankreich ist eines davon.

Auch eine Übertragung live im Stream findet statt, allerdings ist diese für das Spiel Slowenien vs. Frankreich nicht kostenlos. Wer die Partie dennoch sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Sportdeutschland.tv. Für 15 Euro erhält man bei dem Streaming-Anbieter Zugang zu Streams aller 112 Spiele der Handball-WM 2023.

Slowenien gegen Frankreich bei der Handball-WM 2023: Bisherige Bilanz der Partie

Frankreich hat in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl an Erfolgen zu verbuchen. Wenig verwunderlich ist es da, dass Slowenien in den bisher 14 Begegnungen der Mannschaften fast immer den Kürzeren gezogen hat. Lediglich einmal gelang den Slowenen ein Sieg gegen den Rekordmeister, immerhin zwei Mal war ein Unentschieden drin. Doch wie sich erst kürzlich bei der Fußball-WM gezeigt hat, muss eine Überlegenheit auf dem Papier nicht auch den Sieg bedeuten. Immerhin verlor der spätere Weltmeister Argentinien auch sein Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien. Dennoch geht Frankreich als klarer Favorit ins Match gegen Slowenien.