Spiel um Platz 3 bei der Handball-WM 2023: Spanien - Schweden live im TV oder Stream

Bei der Handball-WM 2023 spielen Spanien und Schweden um den 3. Platz. Alle Infos zur Übertragung, die genaue Uhrzeit und den Termin finden Sie hier.

Große Enttäuschung für die deutsche Handball-Community: Der deutsche Kader bei der WM in Polen und Schweden darf sich zum Schluss nur noch um Platzierungen südlich der Medaillen-Ränge bemühen, hat aber immerhin das Duell gegen Afrikameister Ägypten knapp (35:34) gewonnen. Nächste Etappe also gegen Norwegen, leider nur im Spiel um Platz 5. Die gesamten Handball-WM-Ergebnisse von 2023 belegen aber, soviel Zeit hat das Gislason-Team sich verdient, eine fast schon sensationelle Leistungssteigerung gegenüber der jüngeren Vergangenheit.

Am oberen Ende der Nahrungskette geht es nun aber wirklich ans Eingemachte, nämlich um die Medaillen-Ränge. Zwischen Spanien und Schweden dreht es sich beim Spiel um Platz 3 der Handball-WM 2023 also um echtes Metall.

Wann, wenn überhaupt, läuft das Match im TV oder Stream? Welcher Sender liefert den Handball-Fans die Übertragung? Den genauen Termin, die Uhrzeit und alle Infos zum WM-Spiel haben wir hier für Sie.

Spanien gegen Schweden bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit fürs Spiel um Platz 3

Laut Spielplan der Handball-WM 2023 findet das Spiel wischen Spanien und Schweden um den dritten Platz am Sonntag, 29. Januar 2023, statt. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Tele2 Arena in Stockholm. Diese Halle ist einer von insgesamt neun Spielorten der WM in Polen und Schweden.

Handball-WM 2023: Übertragung von Spanien vs. Schweden live im TV oder Stream

Sämtliche Rechte zur Übertragung aller Spiele der Handball-WM 2023 liegen beim Streaming-Dienst sportdeutschland.tv. Hier und nur hier konnten und können Sie jedes einzelne Spiel des Wettbewerbs live im Stream verfolgen. Zu diesem Zweck muss man allerdings ein Turnier-Ticket für 15 Euro kaufen, das den Fans die Live-Übertragung aller Spiele der Handball-WM 2023 bietet. Dies ist hierzulande tatsächlich die einzige Möglichkeit, das Spiel zwischen Spanien und Schweden live zu verfolgen.

Einige der Partien der Handball-WM 2023 konnte man bisher auch frei von irgendwelchen Kosten bei Eurosport miterleben. Das Spiel um den 3. Platz zeigt der Spartensender allerdings nicht - im Gegensatz zum Finale, das dort wieder kostenlos live angeboten wird.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels um Platz 3 zwischen Spanien und Schweden bei der Handball-WM 2023 im Überblick:

Spiel: Spanien - Schweden , Spiel um Platz 3, Handball-WM 2023

- , Spiel um Platz 3, 2023 Datum: Sonntag, 29. Januar 2023

Sonntag, 29. Januar 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Stadion: Tele2 Arena, Stockholm ( Schweden )

Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Gratis-Stream: ---

--- Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sportdeutschland.tv

Spanien und Schweden bei der Handball-WM 2023: Bilanz der beiden Teams

Laut ran.de sind sich die beiden Teams bisher insgesamt 24 Mal begegnet. Schweden hat 14 der Matches für sich entschieden, die Spanier gingen zehnmal als Sieger von der Platte. Das Torverhältnis liegt bei denkbar knappen 615:589 zugunsten der Skandinavier. Die letzten beiden Spiele im Januar 2022 waren - isoliert betrachtet - eher ausgeglichen. Einmal hat Schweden (27:26) und einmal Spanien (32:28) gewonnen.