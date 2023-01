Spielplan der Handball-WM 2023: Termine, Zeitplan und Gruppen

Hier finden Sie den Spielplan der Handball-WM 2023: Welche Termine stehen an? Wie sehen die Gruppen aus? Das ist der Zeitplan heute bei der Weltmeisterschaft.

Handball-WM 2023: Spielplan, Gruppen und alle Infos – informieren Sie sich hier über alles Wichtige zur Weltmeisterschaft im Januar. Sie wird zum 28. Mal ausgerichtet. Gastgeber sind 2023 Polen und Schweden. An den insgesamt 112 Spielen sind 32 Nationen beteiligt.

Wer Weltmeister werden möchte, muss sich über Vorrunde, Hauptrunde, Viertelfinale und Halbfinale ins Finale kämpfen. Deutschland zählt dabei nicht zu den Favoriten.

Zeitplan und Termine der Handball-WM 2023

Der Zeitplan der Handball-Weltmeisterschaft läuft bis zum 29. Januar. Alle Termine, Runden und Spielorte der Handball-WM 2023 zeigt Ihnen der folgende Spielplan:

Termin Runde Austragungsort 12. - 16.1.23 Vorrunde Gruppe A Tauron Arena Kraków, Krakau 11. - 16.1.23 Vorrunde Gruppe B Spodek, Katowice 12. - 16.1.23 Vorrunde Gruppe C Scandinavium, Göteborg 12. - 16.1.23 Vorrunde Gruppe D Kristianstad Arena, Kristianstad 13. - 17.1.23 Vorrunde Gruppe E Spodek, Katowice 13. - 17.1.23 Vorrunde Gruppe F Tauron Arena Kraków, Krakau 13. - 17.1.23 Vorrunde Gruppe G Husqvarna Garden, Jönköping 13. - 17.1.23 Vorrunde Gruppe H Malmö Arena, Malmö 18. - 23.1.23 President's Cup Orlen Arena, Płock 18. - 22.1.23 Hauptrunde Gruppe I Spodek, Katowice 18. - 22.1.23 Hauptrunde Gruppe II Scandinavium, Göteborg 19. - 23.1.23 Hauptrunde Gruppe III Tauron Arena Kraków, Krakau 19. - 23.1.23 Hauptrunde Gruppe IV Malmö Arena, Malmö 25.1.23 Viertelfinals Ergo Arena, Danzig / Tele2 Arena, Stockholm 27.1.23 Platzierungsspiele Platz 5 bis 8 Tele2 Arena, Stockholm 27.1.23 Halbfinals Ergo Arena, Danzig / Tele2 Arena, Stockholm 29.1.23, 13 Uhr Spiel um Platz 7 Tele2 Arena, Stockholm 29.1.23, 15.30 Uhr Spiel um Platz 5 Tele2 Arena, Stockholm 29.1.23, 18 Uhr Spiel um Platz 3 Tele2 Arena, Stockholm 29.1.23, 20.30 Uhr Finale Tele2 Arena, Stockholm

Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe E in Katowice, Polen. Alle Runden, in denen die Spieler im Deutschland-Kader der Handball-WM 2023 antreten bzw. antreten könnten, sind in der obigen Tabelle gefettet.

Wann spielt Deutschland in der Vorrunde der Handball-WM 2023?

13.1.23, 18 Uhr: Deutschland - Katar

- 15.1.23, 18 Uhr: Deutschland - Serbien

- 17.1.23, 18 Uhr: Algerien - Deutschland

Lesen Sie dazu auch

Es gibt bei der Handball-WM 2023 eine Übertragung der Deutschland-Spiele live im TV und Stream.

Handball-WM 2023: Spielplan

Die Ergebnisse der Vorrunde entscheiden darüber, welche Teams es in die Hauptrunde des Turniers schaffen. Das sind alle Termine im Spielplan der Handball-WM 2023:

Runde Datum Begegnung Uhrzeit 1. Gruppenspieltag Mittwoch, 11.01.2023 Frankreich - Polen 21.00 Uhr

Donnerstag, 12.01.2023 Chile - Iran 18.00 Uhr



Kap Verde - Uruguay 18.00 Uhr



Ungarn - Südkorea 18.00 Uhr



Saudi-Arabien - Slowenien 18.00 Uhr



Spanien - Montenegro 20.30 Uhr



Schweden - Brasilien 20.30 Uhr



Island - Portugal 20.30 Uhr

Freitag, 13.01.2023 Argentinien - Niederlande 18.00 Uhr



Deutschland - Katar 18.00 Uhr



Bahrain - Tunesien 18.00 Uhr



Marokko - USA 18.00 Uhr



Norwegen - Mazedonien 20.30 Uhr



Serbien - Algerien 20.30 Uhr



Dänemark - Belgien 20.30 Uhr



Kroatien - Ägypten 20.30 Uhr 2. Gruppenspieltag Samstag, 14.1.23 Montenegro - Iran 18.00 Uhr



Frankreich - Saudi Arabien 18.00 Uhr



Portugal - Südkorea 18.00 Uhr



Brasilien - Uruguay 18.00 Uhr



Island - Ungarn 20.30 Uhr



Spanien - Chile 20.30 Uhr



Polen - Slowenien 20.30 Uhr



Schweden - Kap Verde 20.30 Uhr

Sonntag, 15.1.23 Mazedonien - Niederlande 18.00 Uhr



Deutschland - Serbien 18.00 Uhr



Belgien - Tunesien 18.00 Uhr



Ägypten - Marokko 18.00 Uhr



Norwegen - Argentinien 20.30 Uhr



Katar - Algerien 20.30 Uhr



Dänemark - Bahrain 20.30 Uhr



Kroatien - USA 20.30 Uhr 3. Gruppenspieltag Montag, 16.1.23 Montenegro - Chile 18.00 Uhr



Slowenien - Frankreich 18.00 Uhr



Brasilien - Kap Verde 18.00 Uhr



Südkorea - Island 18.00 Uhr



Iran - Spanien 20.30 Uhr



Polen - Saudi Arabien 20.30 Uhr



Uruguay - Schweden 20.30 Uhr



Portugal - Ungarn 20.30 Uhr

Dienstag, 17.1.23 Mazedonien - Argentinien 18.00 Uhr



Algerien - Deutschland 18.00 Uhr



Belgien - Bahrain 18.00 Uhr



Ägypten - USA 18.00 Uhr



Niederlande - Norwegen 20.30 Uhr



Katar - Serbien 20.30 Uhr



Tunesien - Dänemark 20.30 Uhr



Kroatien - Marokko 20.30 Uhr 1. Sp. Hauptrunde Mittwoch, 18.1.23 Chile - Saudi-Arabien 15.30 Uhr



Iran - Slowenien 15.30 Uhr



Portugal - Brasilien 15.30 Uhr



Uruguay - Südkorea 18.00 Uhr



Frankreich - Montenegro 18.00 Uhr



Kap Verde - Island 18.00 Uhr



Spanien- Polen 20.30 Uhr



Schweden - Ungan 20.30 Uhr

Donnerstag, 19.1.23 Algerien - Nordmazedonien 15.30 Uhr



Katar - Niederlande 15.30 Uhr



Marokko - Tunesien 18.00 Uhr



Deutschland - Argentinien 18.00 Uhr



Norwegen - Serbien 20.30 Uhr



Ägypten - Belgien --



Dänemark - Kroatien --



USA - Bahrain -- 2. Sp. Hauptrunde Freitag, 20.1.23 Kap Verde - Portugal 15.30 Uhr



Chile - Uruguay 15.30 Uhr



Slowenien - Spanien 15.30 Uhr



Brasilien - Ungarn 18.00 Uhr



Iran - Frankreich 18.00 Uhr



Saudi-Arabien - Südkorea 18.00 Uhr



Island - Schweden 20.30 Uhr



Montenegro - Polen 20.30 Uhr

Samstag, 21.1.23 Algerien - Marokko 15.30 Uhr



Bahrain - Ägypten 18.00 Uhr



Kroatien - Belgien 18.00 Uhr



Niederlande - Deutschland 18.00 Uhr



Nordmazedonien - Tunesien 18.00 Uhr Katar - Norwegen 18.00 Uhr Serbien - Argentinien 18.00 Uhr



USA - Dänemark 18.00 Uhr 3. Sp. Hauptrunde Sonntag, 22.1.23 Südkorea - Chile 13.00 Uhr



Kap Verde - Ungarn 15.30 Uhr



Montenegro - Slowenien 15.30 Uhr



Saudi-Arabien - Uruguay 15.30 Uhr



Brasilien - Island 18.00 Uhr



Iran - Polen 18.00 Uhr



Schweden - Portugal 20.30 Uhr



Spanien - Frankreich 21.00 Uhr

Montag, 23.1.23 Tunesien - Algerien 15.30 Uhr



Kroatien - Bahrain 18.00 Uhr



Ägypten - Dänemark 18.00 Uhr



Deutschland - Norwegen 18.00 Uhr



Nordmazedonien - Marokko 18.00 Uhr



Katar - Argentinien 18.00 Uhr



Serbien - Niederlande 18.00 Uhr



USA - Belgien 18.00 Uhr President's Cup Endspiele Mittwoch, 25.1.23 PC4 - PC4





PC3 - PC3





PC2 - PC2





PC1 - PC1

31. Platz

4. Gruppe I - 4. Gruppe II 13.00 Uhr 29. Platz

3. Gruppe I - 3. Gruppe II 15.30 Uhr 27. Platz

2. Gruppe I - 2. Gruppe II 18.00 Uhr 25. Platz

1. Gruppe I - 2. Gruppe II 20.30 Uhr Viertelfinale Mittwoch, 25.1.23 1. Gruppe I - 2. Gruppe III 18.00 Uhr



1. Gruppe II - 2. Gruppe IV 18.00 Uhr



1. Gruppe III - 2. Gruppe I 20.30 Uhr



1. Gruppe IV - 2. Gruppe II 20.30 Uhr Spiele um Platz 5 bis 8 Freitag, 27.1.23 QF1L - QF3L





QF2L - QF4L

Halbfinale Freitag, 27.1.23 QF1W - QF3W 18.00 Uhr



QF2W - QF4W 20.30 Uhr Spiel um Platz 3 Sonntag, 29.1.23 Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 18.00 Uhr Finale Sonntag, 29.1.23 Sieger HF 1 - Sieger HF 2 20.30 Uhr

Für künftige Runden gibt es bisher nur Platzhalter. Die offiziellen Abkürzungen des Veranstalters wie "2A - 2B" bedeuten etwa, dass der Zweitplatzierte aus Gruppe A gegen den Zweitplatzierten aus Gruppe B spielt. Außerdem steht QF für Viertelfinale (Quarterfinal), SF für Halbfinale (Semifinal), W für Gewinner (Winner) und L für Verlierer (Loser).

Die Gruppen der Handball-WM 2023

Die beiden Gastgeber, Polen und Schweden, durften im Vorfeld der WM Einfluss auf die Einteilung der Mannschaften in die Gruppen A bis H nehmen. Anschließend wurden alle verbliebenen Teams im Juli 2022 gelost. Die Gruppen stehen nun wie folgt fest:

Gruppe A, Krakau:

Spanien

Montenegro

Chile

Iran

Gruppe B, Katowice:

Frankreich

Polen

Saudi-Arabien

Slowenien

Gruppe C, Göteborg:

Schweden

Brasilien

Kap Verde

Uruguay

Gruppe D, Kristiansand:

Island

Portugal

Ungarn

Korea

Gruppe E, Katowice:

Deutschland

Katar

Serbien

Algerien

Gruppe F, Krakau:

Norwegen

Nordmazedonien

Argentinien

Niederlande

Gruppe G, Jönköping:

Ägypten

Kroatien

Marokko

USA

Gruppe H, Malmö:

Dänemark

Belgien

Bahrain

Tunesien

Allgemein lässt sich die Handball-WM 2023 live im TV und Stream verfolgen.