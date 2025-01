Bei der Handball-WM 2025 hat Deutschland bisher alle Spiele gewonnen und sich auf Rang 1 in Gruppe A für die Hauptrunde des Turniers qualifiziert. Dabei sah das DHB-Team nicht immer souverän aus, vor allem gegen die Schweiz wurden Schwächen in der Defensive deutlich. Dass die Partie am Ende dennoch mit einem 31:29 für Deutschland ausging, ist unter anderem auf die überragende Leistung des Torhüters Andreas Wolff zurückzuführen.

Mit Dänemark als Gegner wartet nun jedoch die erste echte Herausforderung auf das Team von Alfreð Gíslason. Der amtierende Weltmeister startete in einer der leichtesten Gruppen ins Turnier, was sich auch in den Ergebnissen der Gruppenphase widerspiegelt. Die Mannschaft geriet nicht einmal in Bedrängnis, was besonders am Torverhältnis deutlich wird: Dänemark erzielte in drei Spielen 118 Tore und musste dagegen nur 63 Gegentore einstecken. Der Titel-Favorit scheint also erneut in Weltmeister-Form zu sein.

Obwohl es Deutschland nun mit dem wohl stärksten Team der WM zu tun bekommt, stehen die Chancen für den Einzug in die K.o.-Phase recht gut. Wann findet das Match zwischen Dänemark und Deutschland bei der Handball-WM 2025 statt? Welcher Sender ist für die Übertragung im Free-TV verantwortlich? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum ersten Hauptrundenspiel des DHB-Teams haben wir hier für Sie.

Handball-WM 2025: Dänemark gegen Deutschland - Termin und Uhrzeit

Laut Spielplan der Handball-WM 2025 findet die Partie zwischen Dänemark und Deutschland am Dienstag, dem 21. Januar 2025, statt. Dänemark hat den Heimvorteil: Der Anwurf erfolgt um 20.30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning.

Dänemark - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Die Rechte zur Übertragung der Handball-WM 2025 hat sich Sportdeutschland.TV gesichert. Der Streaminganbieter zeigt alle 108 Spiele des Turniers, inklusive des President‘s Cups. Wenn Sie alle Begegnungen der Weltmeisterschaft in voller Länge verfolgen möchten, können Sie den Turnierpass des Anbieters erwerben. Dieser kostet einmalig 15 Euro und umfasst sämtliche WM-Partien. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, einzelne Spiele für 5 Euro freizuschalten.

Für die Übertragung der Deutschland-Spiele im Free-TV sind ARD und ZDF zuständig. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Berichterstattung und zeigen darüber hinaus Highlights und Zusammenfassungen weiterer WM-Spiele. Die Partie zwischen Dänemark und Deutschland übernimmt die ARD. Ab 20.15 Uhr moderiert Alexander Bommes die Übertragung, unterstützt von Experte Dominik Klein. Den Kommentar des Spiels übernehmen Florian Naß und Johannes Bitter.

Hier noch einmal alle Eckdaten zum Duell Dänemark - Deutschland auf einen Blick:

Spiel: Dänemark vs. Deutschland, Handball-WM 2025, Hauptrunde

Datum: 21. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Stadion: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Sportdeutschland.TV

Übertragung im Gratis-Livestream: ARD

Dänemark gegen Deutschland: Die Bilanz der beiden Nationalteams

Laut kicker.de sind sich die Nationalteams aus Deutschland und Dänemark bisher 36 Mal auf dem Spielfeld begegnet. Die Gesamtstatistik ist zwar mit jeweils 16 Siegen ausgeglichen, doch ein Blick auf die letzten fünf Partien lässt Rückschlüsse für das anstehende Hauptrundenmatch zu: Dänemark hat seit 2016 alle Spiele gegen das DHB-Team gewonnen. Zuletzt verlor Deutschland gegen die nördlichen Nachbarn im Olympia-Finale 2024 mit 39:26.